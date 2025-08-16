Tổ lưu động 'phục vụ ngày đêm' cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cấp định danh điện tử cho người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, Công an TP.HCM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tạo thuận tiện tối đa cho người nước ngoài.

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM (đứng giữa) đến động viên tinh thần tổ lưu động cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đó, TP.HCM có số lượng người nước ngoài lưu trú, làm việc, học tập lớn nhất cả nước. Việc cấp định danh điện tử tạo điều kiện để người nước ngoài tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xác thực thông tin nhanh, an toàn, chính xác.



'Cán bộ chiến sĩ làm hết việc chứ không hết giờ'

Đại tá Phạm Văn Thành nhấn mạnh, việc cấp định danh điện tử cho người nước ngoài không chỉ là một giải pháp trong tiến trình chuyển đổi số mà còn là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Việc này góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại tá Phạm Văn Thành (thứ 2 từ phải qua) trao đổi cùng tổ lưu động cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đại tá Phạm Văn Thành, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, đặc biệt là lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – đơn vị trực tiếp thu nhận hồ sơ và cấp tài khoản định danh. Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo quyết liệt, sát sao; cán bộ đơn vị làm ngày, làm đêm với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Tạo điều kiện tối đa cho người nước ngoài, thủ tục nhanh gọn

Bên cạnh cấp trực tiếp tại 3 địa chỉ 196 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hoà - quận 3 cũ), 239 Ngô Gia Tự (phường Thủ Dầu Một - thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) và 120 Phạm Hùng (phường Bà Rịa - thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Công an TP.HCM còn triển khai các tổ cấp lưu động đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó giám đốc Công an TP.HCM (bìa trái) kiểm tra giám sát công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài ẢNH: NGỌC LÊ

Nhiều đơn vị đã phối hợp tổ chức cấp lưu động như Khu công nghiệp Mỹ Phước, Công ty Pouyuen, Trường Quốc tế Việt Úc, Khu công nghiệp Kim Huy, Khu dân cư Thuận Giao, Khu công nghiệp Bàu Bàng. Ngày 16.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục cấp tài khoản định danh điện tử lưu động tại Trường quốc tế BIS TP.HCM (phường An Khánh).

Trong quá trình triển khai, thượng tá Phan Huy Văn, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp đến nhiều điểm cấp lưu động để kiểm tra, giám sát tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đồng thời động viên tinh thần các thành viên tổ công tác.

Tại mỗi điểm đến, thượng tá Phan Huy Văn yêu cầu cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần phục vụ, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện tối đa cho người nước ngoài hoàn tất thủ tục nhanh gọn, chính xác, bảo đảm đúng quy trình.

Đến nay, tổ lưu động đã cấp hơn 1.000 tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài ẢNH: THANH TUYỀN

Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết đến nay, hơn 1.000 người nước ngoài được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn tất hồ sơ ngay tại nơi cư trú, làm việc. Tổng cộng đã cấp cho hơn 15.000 tài khoản định danh cho người nước ngoài thông qua hình thức lưu động, và làm trực tiếp tại đơn vị. Từ nay đến 19.8, Công an TP.HCM tập trung cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài tại các công ty, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, trường học....

"Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện hình ảnh thân thiện, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng TP.HCM là đô thị văn minh, an toàn, hội nhập", đại tá Thành nhấn mạnh.

Người nước ngoài có thể dùng tài khoản định danh để thực hiện dịch vụ công ẢNH: NGỌC LÊ

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh đại tá Phạm Văn Thành nói thêm, tài khoản định danh điện tử tích hợp nhiều tiện ích liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú, hộ tịch, bảo hiểm, ngân hàng, thuế, y tế… Với người nước ngoài, tài khoản này giúp giao dịch hành chính, thương mại, tài chính tại Việt Nam thuận tiện mà không cần giấy tờ truyền thống, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí. Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin. Lưu ý không chia sẻ tài khoản VNeID với người khác.

Đại tá Thành cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, đạt được nhiều kết quả trong việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Sau khi kết thúc kế hoạch 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, Công an TP.HCM tiếp tục đưa công tác này trở thành công tác thường xuyên nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM.