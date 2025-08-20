Giữ Tổ quốc bình yên: Giữ bình yên nơi cửa ngõ bầu trời TP.HCM

Vừa qua, tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cũng trong dịp này, thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng công an cửa khẩu, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và vinh danh tại Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX của Bộ Công an.

Nhiệm vụ giữa "dòng chảy" tấp nập nhất Việt Nam

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ lâu đã vượt ngưỡng thiết kế, với lượng hành khách luôn ở mức cao nhất cả nước. Mỗi ngày, hàng trăm chuyến bay cất hạ cánh, hàng chục ngàn lượt khách nhập, xuất, quá cảnh. Trong bối cảnh đó, công an cửa khẩu phải vừa đảm bảo quy trình thủ tục đúng quy định pháp luật, vừa rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách. Đó là một thách thức không nhỏ khi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của toàn sân bay.

Trước khi vào ca công tác, các chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện chào theo điều lệnh kiểu mẫu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhiệm vụ trọng tâm của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm kiểm soát xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực sân bay. Từ 1.3.2025, công an cửa khẩu còn tiếp nhận thêm nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, bao quát toàn bộ các bộ phận soi chiếu quốc tế, quốc nội, kho hàng, quản lý bến bãi, khu vực sân đậu tàu bay, bảo vệ mục tiêu trọng điểm. Đây là những vị trí quan trọng, nhạy cảm, đòi hỏi nghiệp vụ cao và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa nhiều lực lượng.

Để đáp ứng yêu cầu, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đưa vào vận hành hệ thống cửa khởi hành và cửa làm thủ tục tự động (Autogate), giúp giảm tải áp lực cho cán bộ, đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách. Việc này đặc biệt quan trọng vào các dịp lễ, tết, thời điểm lượng khách tăng đột biến.

"Nếu tết là thời gian nghỉ ngơi của người dân, thì với chúng tôi, đó lại là "kỳ kiểm tra sức khỏe" thực sự", một cán bộ chia sẻ, vừa đùa vừa thấm thía ý nghĩa trách nhiệm.

Đằng sau những quy trình tưởng chừng khô khan ấy là cả một hệ thống nghiệp vụ chặt chẽ để giữ an ninh tuyệt đối cho cửa ngõ đường hàng không. Lực lượng thường xuyên tiếp xúc với khách ngoại giao, các chuyến bay quân sự, cứu trợ nên công tác đối ngoại đòi hỏi sự mềm mỏng nhưng vẫn phải đảm bảo chặt chẽ từ bên trong.

Nhiều vụ án đã cho thấy vai trò "lá chắn" của đơn vị. Điển hình là vụ cướp 3,8 tỉ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở H.Hóc Môn (năm 2023), sau khi gây án, đối tượng tìm cách trốn ra nước ngoài qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ khi đang làm thủ tục. Hay vụ nổ nồi hơi ở Bình Dương (năm 2024) làm 6 công nhân tử vong, chủ doanh nghiệp bỏ trốn cũng bị phát hiện, bắt giữ kịp thời khi đối tượng đang trên máy bay chuẩn bị cất cánh.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong một lần hiến máu nhân đạo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn nhiều lần phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy, buôn lậu hàng hóa có giá trị lớn hoặc những kẻ tìm cách nhập cảnh trái phép để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, có thể kể đến sự phối hợp, đấu tranh trong chuyên án ma túy bí số "VN10" (liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP.HCM, phát hiện tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 16.3.2023).

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ. Đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã đề xuất khởi tố 6 vụ án, chuyển cơ quan điều tra các cấp gần 50 vụ việc liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép theo quy định pháp luật.

Dấu ấn người nữ trưởng cửa khẩu

Công tác tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ năm 2002, trải qua nhiều vị trí từ cán bộ, Phó đội trưởng, Đội trưởng, Phó trưởng công an cửa khẩu và đến năm 2021 là Trưởng công an cửa khẩu, thượng tá Phạm Vũ Hương Giang đã gắn bó hơn 20 năm với đơn vị. Sự am hiểu tường tận đặc thù công việc, cùng khả năng kết nối với các cơ quan tại sân bay như Hải quan cửa khẩu, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế… và với công an các địa phương, giúp chị điều hành hiệu quả mọi hoạt động.

Các chiến sĩ thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách trong thời điểm dịch Covid-19, năm 2021 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp nhận thêm chức năng bảo đảm an ninh hàng không, khối lượng công việc tăng lên rất lớn nhưng chị đã trực tiếp chỉ đạo, phân công cán bộ hợp lý, giám sát tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

"Bất kỳ ai trong đơn vị gặp khó khăn, từ chuyện gia đình đến công việc, đều được quan tâm, hầu như không để ai ở phía sau", đó là nhận xét của "anh em" trong đơn vị khi nói về phong cách lãnh đạo vừa nghiêm túc vừa ấm áp của người đứng đầu.

Thượng tá Hương Giang không chỉ quyết liệt trong công tác chuyên môn mà còn nổi bật với các hoạt động thiện nguyện. Sau cơn bão số 3 Yagi gây thiệt hại nặng ở Lào Cai, chị trực tiếp dẫn đoàn vượt đường sá chia cắt, mang gần 300 triệu đồng hàng hóa, nhu yếu phẩm đến xã Nậm Lúc và Nậm Mòn, H.Bắc Hà (cũ).

Ở Sóc Trăng, cây cầu Bờ Đế do đơn vị xây tặng đã giúp hàng trăm hộ dân đi lại an toàn, trẻ em đến trường thuận tiện, tạo điều kiện cho giao thương nông sản. Những công trình như vậy thường được thực hiện từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, là hành động đồng lòng, bền bỉ, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái"...

Tận tụy vì nhiệm vụ, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế

Bên cạnh nhiệm vụ nặng nề, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn ghi điểm bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Gần đây, ngày 17.3, một du khách Indonesia để quên chiếc iPhone 16 trong nhà vệ sinh. Chỉ sau 2 ngày, nhờ áp dụng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp công an địa phương, chiếc điện thoại đã được trao trả tận tay. Vị khách xúc động gửi thư cảm ơn, nói rằng ông bất ngờ trước sự tận tình trong bối cảnh sân bay luôn đông đúc.

Không ít lần cán bộ phát hiện, tìm và trả lại tài sản bỏ quên cho hành khách. Trong các dịp cao điểm, các đội xung kích và thanh niên tình nguyện đều có mặt để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, Việt kiều, khách quốc tế để hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ hành lý. Những việc làm "nhỏ" ấy góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp của lực lượng công an trong mắt nhân dân và du khách...

Đằng sau hình ảnh "lá chắn thép" kiên quyết đấu tranh tội phạm là nét đẹp của người chiến sĩ tận tụy phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần. Từ những chuyến đi thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa, đến việc âm thầm hỗ trợ đồng nghiệp khi gặp hoạn nạn, tất cả đều xuất phát từ một giá trị chung vì nhân dân phục vụ.

Nhìn về phía trước, thượng tá Phạm Vũ Hương Giang nhấn mạnh: "Thách thức an ninh trong thời đại mới đòi hỏi cán bộ phải vừa tinh thông nghiệp vụ vừa làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững thái độ phục vụ nhân văn. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng, nâng cao năng lực đối ngoại và phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, để mỗi chuyến bay luôn cất cánh và hạ cánh trong bình yên và an toàn tuyệt đối".