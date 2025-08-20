Công an TP.HCM đưa tài khoản định danh điện tử đến gần với người nước ngoài

Ngày 19.8, nhân dịp chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã đến Công ty Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC, trụ sở tại Khu Công nghệ cao, TP.HCM), triển khai cấp hơn 100 tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho người lao động nước ngoài, tiếp tục khẳng định tinh thần tận tụy "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân.

Công an TP.HCM hỗ trợ người nước ngoài làm việc tại SEHC đăng ký tài khoản VNeID

ẢNH: NGỌC LÊ

Những ngày qua, các tổ cấp lưu động thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, những nơi có người nước ngoài đang làm việc, sinh sống để cấp tài khoản định danh điện tử. Trước đó, ngày 18.8, tổ lưu động của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đến Trường quốc tế TAS (TP.HCM) hỗ trợ cấp tài khoản VNeID mức độ 2 cho các giáo viên làm việc tại trường.

Người nước ngoài khai hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID ẢNH: NGỌC LÊ

Trước đó, Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, đặc biệt là lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - đơn vị trực tiếp thu nhận hồ sơ và cấp tài khoản định danh. Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo quyết liệt, sát sao; cán bộ đơn vị làm ngày, làm đêm với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ công an đơn vị làm ngày, làm đêm với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ ẢNH: NGỌC LÊ

Sau khi công an 3 địa phương TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ) sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại 3 địa chỉ: 196 Nguyễn Thị Minh Khai; 239 Ngô Gia Tự (P.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), 120 Phạm Hùng (P.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); đơn vị đã triển khai chiến dịch 50 ngày đêm làm việc ngoài giờ để hỗ trợ tối đa người nước ngoài đang cư trú tại TP.HCM.

Người nước ngoài có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính thông qua VNeID ẢNH: NGỌC LÊ

Tổng kết chiến dịch 50 ngày đêm, đến nay Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp hơn 15.000 hồ sơ định danh điện tử cho người nước ngoài, trong đó cấp lưu động cho hơn 1.000 người nước ngoài.

Sau khi được cấp VNeID, người nước ngoài có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ẢNH: NGỌC LÊ

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - đại tá Phạm Văn Thành cho biết, người nước ngoài khi làm VNeID sẽ có nhiều lợi ích trong thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính trên nền tảng dịch vụ công. Ngoài ra, còn có tiện ích cho người đứng tên công ty để thực hiện khai báo thuế cho cơ quan thuế tại Việt Nam. Đồng thời, tích hợp các giấy tờ, thông tin vào VNeID để họ có thể tự đề nghị tra cứu, trích xuất thông tin phục vụ những lợi ích chính đáng của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có mặt tại Trường quốc tế TAS để hỗ trợ người nước ngoài đăng ký VNeID

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đại tá Phạm Văn Thành, sau khi được cấp VNeID, người nước ngoài có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính và khai báo tạm trú khi đến TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác. Việc này giúp đảm bảo tuân thủ đúng quy định về cư trú tại Việt Nam và thuận tiện hơn khi khai báo qua nền tảng dịch vụ công.

"Sau khi kết thúc kế hoạch 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, Công an TP.HCM tiếp tục đưa việc này trở thành công tác thường xuyên nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM", đại tá Phạm Văn Thành nói thêm.