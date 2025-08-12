Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đổi thẻ căn cước miễn phí qua VNeID

Trần Cường
Trần Cường
12/08/2025 20:12 GMT+7

Người dân đổi thẻ căn cước do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ được miễn phí hoàn toàn và thực hiện tại nhà dễ dàng qua ứng dụng VNeID.

Ngày 12.8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước hoàn toàn miễn phí qua ứng dụng VNeID khi thay đổi địa giới hành chính.

Theo đó, việc đổi thẻ căn cước áp dụng cho công dân có thẻ căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

C06 cho hay, người dân thực hiện việc cấp đổi thẻ căn cước hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản VNeID mức 2.

Theo C06, người dân sẽ được miễn lệ phí khi chọn lý do "do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính". Ngoài ra, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, nhận kết quả tại cơ quan công an hoặc qua bưu chính.

Các bước thực hiện, người dân truy cập vào dịch vụ công căn cước → cấp đổi → chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".

Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hướng dẫn thao tác cấp, đổi căn cước trên ứng dụng VNeID

Tin liên quan

Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều điểm mới về căn cước, cư trú

Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều điểm mới về căn cước, cư trú

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý về căn cước và cư trú.

Xem thêm bình luận