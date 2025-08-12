Đổi thẻ căn cước miễn phí qua VNeID

Ngày 12.8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước hoàn toàn miễn phí qua ứng dụng VNeID khi thay đổi địa giới hành chính.

Theo đó, việc đổi thẻ căn cước áp dụng cho công dân có thẻ căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

C06 cho hay, người dân thực hiện việc cấp đổi thẻ căn cước hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản VNeID mức 2.

Theo C06, người dân sẽ được miễn lệ phí khi chọn lý do "do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính". Ngoài ra, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, nhận kết quả tại cơ quan công an hoặc qua bưu chính.

Các bước thực hiện, người dân truy cập vào dịch vụ công căn cước → cấp đổi → chọn lý do "do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính".

Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.