Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều điểm mới về căn cước, cư trú

Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Hai trong số này là luật Căn cước và luật Cư trú.

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong lĩnh vực quản lý về căn cước và cư trú ẢNH: T.N

Có căn cước điện tử, không cần xuất trình giấy tờ nữa

Để phù hợp việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng như thay đổi trong mô hình tổ chức ngành công an, Bộ Công an đề xuất sửa đổi luật Căn cước theo hướng nêu tên cụ thể các cơ quan quản lý căn cước ngay tại luật.

Theo đó, cơ quan quản lý căn cước là cơ quan được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử, gồm: cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước của công an cấp tỉnh và công an xã, phường, đặc khu.

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính. Trường hợp này được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia, nhằm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo cho rằng, cần bổ sung quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử. Theo đó, trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Bộ Công an cho hay, do luật Căn cước hiện hành không có nội dung trên tại phần quy định về giá trị của căn cước điện tử, dẫn đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

"Điều này làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử", Bộ Công an nhận định.

Sửa quy định về đăng ký thường trú với người chưa thành niên

Theo quy định tại luật Cư trú hiện hành, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

- Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

- Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với các trường hợp trên gồm: tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản; giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác.

Nếu người đăng ký thường trú chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng trường hợp người đăng ký thường trú thuộc nhóm đã nêu, nếu là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú không bắt buộc phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Lý do, khoản 2 điều 21 của luật hiện hành đã có quy định về việc phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.