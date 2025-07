Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Công an TP.HCM làm gương, là kiểu mẫu cả nước

Trong 2 ngày 28.7 và 29.7, Đảng bộ Công an TP.HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM ẢNH: NGỌC LÊ

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Dự đại hội có: Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện các ban, sở, ngành của TP.HCM; Ban giám đốc Công an TP.HCM; cùng hơn 300 đại biểu đại diện các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta "tăng tốc, bứt phá để về đích" thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; toàn lực lượng Công an nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tội phạm kéo giảm, xóa ấn tượng không tốt của người dân, du khách khi đến TP.HCM

Báo cáo về kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trung tướng Mai Hoàng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào.

"Dù trong những hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhất là trong thời điểm gồng mình phòng, chống đại dịch Covid-19; Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao. Vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào tháng 8.2024", trung tướng Mai Hoàng nói.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua là một chặng đường đầy thử thách nhưng Công an TP.HCM đã gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo trung tướng Mai Hoàng, Đảng bộ Công an TP.HCM đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời Đảng ủy Công an Trung ương, thường trực Thành ủy những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đấu tranh, xử lý quyết liệt, triệt để, linh hoạt ngay từ đầu đối với những thế lực, tổ chức, đối tượng khủng bố, phản động, cơ hội chính trị. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

"Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như tội phạm và tệ nạn về ma túy, công nghệ cao, có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, 'tín dụng đen', tội phạm đường phố (đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản). Xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân, du khách, bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại TP.HCM", trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Công an TP.HCM tiếp tục được sắp xếp hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả

Theo trung tướng Mai Hoàng, Công an TP.HCM gương mẫu đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác công an. Triển khai Đề án 06, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, kết quả chỉ số cải cách hành chính trong nhiệm kỳ luôn đạt loại xuất sắc.

Các lãnh đạo, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM ẢNH: NGỌC LÊ

Tổ chức bộ máy của Công an TP.HCM tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tại buổi làm việc với Ban thường vụ địa phương ngày 18.6 ở TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: "Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẳng định là 3 cực phát triển mạnh mẽ của phía nam - nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế".

"Với bước chuyển mình lịch sử sắp xếp lại giang sơn này, sự hình thành không gian phát triển mới trên nền 3 tỉnh, thành sẽ đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á - một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động trong tương lai không xa", Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Công an TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công an TP.HCM khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá Đảng bộ Công an TP.HCM triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp giữ vững an ninh, trật tự ẢNH: NGỌC LÊ

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an TP.HCM triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế của TP.HCM.

4 nội dung Công an TP.HCM cần tập trung

Tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 4 nội dung công tác Công an TP.HCM cần tập trung:

Thứ 1, Đảng bộ Công an TP.HCM tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an TP.HCM triển khai có hiệu quả tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ 2, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với tinh thần cùng Công an Hà Nội, Công an TP.HCM phải làm gương, là kiểu mẫu cả nước, đóng góp tích cực cho phát triển chất lượng cao của TP.HCM. An ninh quốc gia phải được giữ vững trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, kéo giảm bền vững tội phạm về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ 3, tập trung xây dựng Đảng bộ Công an TP.HCM trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Tập trung lãnh đạo, tham mưu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng Công an TP.HCM đến năm 2030 tiến thẳng lên hiện đại.

Thứ 4, ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an TP.HCM khẩn trương xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, sáng tạo và hiệu quả, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt nhiều thành tích, kết quả trong công tác, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan bên hành lang đại hội

ẢNH: NGỌC LÊ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công an TP.HCM tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác Đảng, công tác chính trị. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an TP.HCM vững mạnh về tư tưởng chính trị, chuyên nghiệp, chính quy. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

"Chủ động ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, nhất là khủng bố, an ninh mạng, an ninh thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa công an cơ sở với cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: NGỌC LÊ

Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn Đảng ủy Công an TP.HCM phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, Công an TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, trọng trách được Đảng và nhân dân tin tưởng. Xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng.