Bộ trưởng Bộ Công an: 'Phải thực sự vì cuộc sống bình yên của nhân dân'

Sáng 25.3, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên công an nhân dân; tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024.

Trước khi diễn ra buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ẢNH: CTV

Xây dựng và thực hành phong cách trọng dân, gần dân

Tại buổi đối thoại, đại úy Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình, đề xuất bộ trưởng định hướng thêm một số nội dung để hoạt động của tổ chức Đoàn và thanh niên công an góp phần giáo dục, lan tỏa và phát huy hơn nữa tinh thần "vì nhân dân phục vụ" cho tuổi trẻ toàn lực lượng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, thời gian qua, thanh niên công an đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm khi tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng hàng trăm "Ngôi nhà 19/8" hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", xây dựng, bàn giao nhiều mô hình phát triển kinh tế, duy trì hiệu quả các mô hình mang đậm tính nhân văn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đối thoại với đoàn viên, thanh niên ẢNH: MẠNH THẮNG

Về câu hỏi làm sao lan tỏa và phát huy hơn nữa tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thanh niên trong công an nhân dân phải tiên phong đảm nhận những công việc khó khăn, vất vả, những công việc đòi hỏi sự nhạy bén, sáng tạo, và trước hết phải hướng về cơ sở.

"Xây dựng và thực hành phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, với tinh thần "đi dân quý, ở dân thương", thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân", Bộ trưởng chỉ rõ.

Đoàn viên thanh niên tham gia buổi đối thoại ẢNH: CTV

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, mọi chủ trương, biện pháp công tác công an khi tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện phải quán triệt và thực hiện theo phương châm: Một là, việc gì có lợi cho dân hết sức làm, việc gì cho hại cho dân hết sức tránh. Hai là, lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh trật tự.

Ba là, trong mọi hoạt động của lực lượng công an, cuộc sống, nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân luôn đặt lên trên hết, trước hết. Bốn là, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Năm là, phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

"Ba liên kết" triển khai hiệu quả Đề án 06

Tại buổi đối thoại, đại úy Vũ Dương Minh, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đề xuất Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng tổ chức Đoàn các cấp đồng loạt tham gia phối hợp với lực lượng công an để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đại úy Vũ Dương Minh đặt câu hỏi tại buổi đối thoại ẢNH: CTV

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, thời gian gần đây, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích trong tham gia các dự án trọng điểm của quốc gia như: đường dây 500 kV mạch 3 và đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Qua đó, khẳng định tiềm năng, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Riêng với dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), công trình được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong vòng 1 tháng, đoàn viên, thanh niên đã đảm nhận vai trò chủ lực trong công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng công việc lớn.

Anh Bùi Quang Huy trả lời câu hỏi của đoàn viên tại buổi đối thoại ẢNH: CTV

"Kết quả đạt được là nhờ sự phân công khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm chắc khối lượng công việc, quyết liệt trong triển khai và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với các cấp chính quyền địa phương...", anh Huy nói.

Theo anh Huy, T.Ư Đoàn đã có chủ trương vận động đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên công an, tích cực tham gia thực hiện đề án này. Tuy nhiên, trong chỉ đạo hoạt động tình nguyện hiện nay, T.Ư Đoàn nhấn mạnh nguyên tắc "ba liên kết": liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.

"Khi thanh niên công an thực hiện phải liên kết thanh niên trên địa bàn hoặc thanh niên sinh viên, lực lượng khác. Thời gian qua, thanh niên công an đã phối hợp tốt khi triển khai công việc này. Quan trọng nhất là phải nắm được địa bàn, khối lượng công việc mới hiệu quả", anh Huy chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024 ẢNH: CTV

Sau khi đối thoại với đoàn viên thanh niên công an nhân dân, đại tướng Lương Tam Quang và anh Bùi Quang Huy đã tuyên dương 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024.

Ban tổ chức cho biết, 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm nay không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong học tập, rèn luyện mà còn là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, T.Ư Đoàn.