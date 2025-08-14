Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải pháp tháo gỡ 'núi việc' ở xã, phường Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
14/08/2025 05:10 GMT+7

Sau đợt sáp nhập, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng phải đối mặt với khối lượng công việc tăng vọt. Bộ máy mới vừa vận hành, cán bộ vừa làm quen quy trình, vừa xử lý hàng loạt hồ sơ, khiến nguy cơ trễ hẹn và sai sót luôn hiện hữu.

Trước thực trạng ấy, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành sổ tay "bình dân học vụ số" với mục tiêu phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho toàn bộ cán bộ, viên chức. Đây được xem là một trong những bước đi thiết thực nhằm cải cách hành chính, tăng hiệu quả phục vụ người dân ngay từ cấp cơ sở.

Câu chuyện tại P.Phan Thiết cho thấy tác động rõ rệt của chương trình này. Gần 70 công chức, viên chức, lãnh đạo của phường đã tham gia tập huấn ứng dụng AI vào xử lý công việc hằng ngày.

Chỉ sau một ngày, nhiều cán bộ đã có thể sử dụng thành thạo các công cụ như ChatGPT, NotebookLM để soạn thảo báo cáo từ dữ liệu, tóm tắt nghị quyết, tham mưu văn bản, lập kế hoạch công tác trong thời gian rất ngắn. Nhiều người ngạc nhiên trước khả năng hỗ trợ của AI: những công việc từng tốn cả buổi, giờ chỉ cần vài phút, thậm chí vài giây; sai sót trong văn bản cũng giảm rõ rệt. Trong quy trình xử lý thủ tục hành chính, AI giúp rà soát nhanh các văn bản, gợi ý diễn đạt súc tích, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và tạo dựng niềm tin với người dân, doanh nghiệp nhờ tiến độ giải quyết hồ sơ được đẩy nhanh.

Đáng chú ý, "bình dân học vụ số" không phải là một chương trình xa vời hay quá phức tạp. Mục tiêu là giúp mọi cán bộ, kể cả người chưa từng tiếp xúc với công nghệ hiện đại, đều có thể làm chủ các công cụ AI cơ bản. Tinh thần ấy nối dài truyền thống "bình dân học vụ" xóa mù chữ trước đây, nay chuyển thành xóa mù kỹ năng số, trao cho cán bộ giải pháp thực tế để làm việc hiệu quả và chính xác hơn.

Từ câu chuyện ở P.Phan Thiết, có thể thấy ứng dụng AI vào xử lý thủ tục hành chính cấp xã, phường cần được nhân rộng và triển khai sâu rộng hơn nữa. Khi mỗi cán bộ thành thạo công cụ số, "bình dân học vụ số" sẽ không dừng lại ở vai trò sáng kiến, mà còn nên trở thành chiến lược lâu dài để Lâm Đồng xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân hiệu quả trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

