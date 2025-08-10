Lâm Đồng: Cán bộ phường tăng tốc cải cách hành chính

Ngày 10.8, hơn 100 cán bộ, công chức P.Phan Thiết (được sáp nhập từ các phường: Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo và Phú Trinh của TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) trải qua buổi học đặc biệt "bình dân học vụ số AI"; đưa trí tuệ nhân tạo vào cải cách hành chính cấp xã theo đề án của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lớp học do UBND P.Phan Thiết, phối hợp Viện Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AiMT) tổ chức, nhằm trang bị kỹ năng số và ứng dụng AI trực tiếp vào công việc hằng ngày của cán bộ.

Đây là lớp học "bình dân học vụ số AI" đầu tiên ở khu vực Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Hai diễn giả của lớp học là ông Võ Đức Trưởng, thạc sĩ quản trị chiến lược, Giám đốc LPBank Bình Thuận, và bà Nguyễn Thụy Miên, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Phó giám đốc LPBank Bình Thuận, đã trực tiếp hướng dẫn từng bước cho cán bộ cách biến AI thành "trợ lý ảo" xử lý khối lượng văn bản lớn.

Các chuyên gia AI đã đưa ra các mẫu lệnh để ChatGPT và NotebookLM có thể lập báo cáo từ nhiều file số liệu, soạn kế hoạch công tác từ văn bản chỉ đạo, chuẩn bị nội dung họp, hoặc tóm tắt nhanh nghị quyết dài hàng chục trang chỉ trong vài giây.

Chủ tịch UBND P.Phan Thiết Trần Nguyên Lộc, phát biểu nhấn mạnh vai trò của "bình dân học vụ số AI" trong cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân hiệu quả hơn ẢNH : QUẾ HÀ

Đây là lần đầu tiên cán bộ phường được "cầm tay chỉ việc" với AI ngay tại phòng họp. Các cán bộ P.Phan Thiết chứng kiến công cụ trả lời tức thời mọi câu hỏi liên quan đến văn bản quản lý nhà nước. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, báo cáo mà còn giúp cán bộ tập trung hơn vào phân tích và ra quyết định, thay vì mất hàng giờ đọc tài liệu.

Diễn giả hướng dẫn lớp học là thạc sĩ quản trị chiến lược Võ Đức Trưởng, Giám đốc LPBank Bình Thuận ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (nguyên Giám đốc Sở TN-MT, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận cũ), cho rằng trong bối cảnh "núi công việc" hiện nay ở phường thì ứng dụng AI sẽ là đòn bẩy cải cách hành chính của phường, nâng cao năng suất, giảm sai sót và phục vụ người dân nhanh hơn. "Đây cũng là bước chuẩn bị cho phường thực hiện tốt kế hoạch "bình dân học vụ số" của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai trên toàn tỉnh", ông Lộc cho biết.

Diễn giả Nguyễn Thụy Miên, chuyên gia về AI hướng dẫn tận tình cán bộ P.Phan Thiết ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc ẢNH: QUẾ HÀ

Sau một ngày tập huấn, nhiều cán bộ phường đánh giá "AI quá lợi hại, mang lại lợi ích hiệu quả rõ rệt, nhất là hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, sắp xếp kế hoạch, tìm kiếm dữ liệu nhanh và chính xác". P.Phan Thiết đặt mục tiêu xây dựng được các trợ lý ảo chuyên biệt cho từng lĩnh vực, biến AI thành công cụ thường trực trong mọi khâu xử lý công việc, từ tiếp nhận hồ sơ đến trả lời kiến nghị của người dân.

Buổi "bình dân học vụ số AI" không chỉ là hoạt động đào tạo kỹ năng số, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính cấp phường: kết hợp sáng tạo giữa kinh nghiệm quản lý và công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ nhân dân hiệu quả, minh bạch hơn.