Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Cán bộ phường tăng tốc cải cách hành chính

Quế Hà
Quế Hà
10/08/2025 19:19 GMT+7

Hơn 100 cán bộ P.Phan Thiết (Lâm Đồng) tham gia 'bình dân học vụ số AI', học cách dùng trí tuệ nhân tạo làm trợ lý ảo, rút ngắn xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Ngày 10.8, hơn 100 cán bộ, công chức P.Phan Thiết (được sáp nhập từ các phường: Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo và Phú Trinh của TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) trải qua buổi học đặc biệt "bình dân học vụ số AI"; đưa trí tuệ nhân tạo vào cải cách hành chính cấp xã theo đề án của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lớp học do UBND P.Phan Thiết, phối hợp Viện Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AiMT) tổ chức, nhằm trang bị kỹ năng số và ứng dụng AI trực tiếp vào công việc hằng ngày của cán bộ.

Lâm Đồng: Lớp học 'bình dân học vụ số AI' giúp cán bộ phường tăng tốc cải cách - Ảnh 1.

Đây là lớp học "bình dân học vụ số AI" đầu tiên ở khu vực Lâm Đồng

ẢNH: Q.H

Hai diễn giả của lớp học là ông Võ Đức Trưởng, thạc sĩ quản trị chiến lược, Giám đốc LPBank Bình Thuận, và bà Nguyễn Thụy Miên, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Phó giám đốc LPBank Bình Thuận, đã trực tiếp hướng dẫn từng bước cho cán bộ cách biến AI thành "trợ lý ảo" xử lý khối lượng văn bản lớn.

Các chuyên gia AI đã đưa ra các mẫu lệnh để ChatGPT và NotebookLM có thể lập báo cáo từ nhiều file số liệu, soạn kế hoạch công tác từ văn bản chỉ đạo, chuẩn bị nội dung họp, hoặc tóm tắt nhanh nghị quyết dài hàng chục trang chỉ trong vài giây.

Lâm Đồng: Lớp học 'bình dân học vụ số AI' giúp cán bộ phường tăng tốc cải cách - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND P.Phan Thiết Trần Nguyên Lộc, phát biểu nhấn mạnh vai trò của "bình dân học vụ số AI" trong cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân hiệu quả hơn

ẢNH : QUẾ HÀ

Đây là lần đầu tiên cán bộ phường được "cầm tay chỉ việc" với AI ngay tại phòng họp. Các cán bộ P.Phan Thiết chứng kiến công cụ trả lời tức thời mọi câu hỏi liên quan đến văn bản quản lý nhà nước. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, báo cáo mà còn giúp cán bộ tập trung hơn vào phân tích và ra quyết định, thay vì mất hàng giờ đọc tài liệu.

Lâm Đồng: Lớp học 'bình dân học vụ số AI' giúp cán bộ phường tăng tốc cải cách - Ảnh 3.

Diễn giả hướng dẫn lớp học là thạc sĩ quản trị chiến lược Võ Đức Trưởng, Giám đốc LPBank Bình Thuận

ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (nguyên Giám đốc Sở TN-MT, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận cũ), cho rằng trong bối cảnh "núi công việc" hiện nay ở phường thì ứng dụng AI sẽ là đòn bẩy cải cách hành chính của phường, nâng cao năng suất, giảm sai sót và phục vụ người dân nhanh hơn. "Đây cũng là bước chuẩn bị cho phường thực hiện tốt kế hoạch "bình dân học vụ số" của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai trên toàn tỉnh", ông Lộc cho biết.

Lâm Đồng: Lớp học 'bình dân học vụ số AI' giúp cán bộ phường tăng tốc cải cách - Ảnh 4.

Diễn giả Nguyễn Thụy Miên, chuyên gia về AI hướng dẫn tận tình cán bộ P.Phan Thiết ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc

ẢNH: QUẾ HÀ

Sau một ngày tập huấn, nhiều cán bộ phường đánh giá "AI quá lợi hại, mang lại lợi ích hiệu quả rõ rệt, nhất là hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, sắp xếp kế hoạch, tìm kiếm dữ liệu nhanh và chính xác". P.Phan Thiết đặt mục tiêu xây dựng được các trợ lý ảo chuyên biệt cho từng lĩnh vực, biến AI thành công cụ thường trực trong mọi khâu xử lý công việc, từ tiếp nhận hồ sơ đến trả lời kiến nghị của người dân.

Buổi "bình dân học vụ số AI" không chỉ là hoạt động đào tạo kỹ năng số, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính cấp phường: kết hợp sáng tạo giữa kinh nghiệm quản lý và công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ nhân dân hiệu quả, minh bạch hơn.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Ban hành sổ tay hướng dẫn 'bình dân học vụ số' phạm vi toàn tỉnh

Lâm Đồng: Ban hành sổ tay hướng dẫn 'bình dân học vụ số' phạm vi toàn tỉnh

Ngày 23.7, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng Võ Thành Công cho biết, đã ban hành văn bản hướng dẫn sổ tay 'Bình dân học vụ số' đến tất cả các xã phường, đặc khu, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Được: TP.HCM cải cách hành chính để đem lại niềm tin cho doanh nghiệp

Địa phương nào dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính tại Đà Nẵng?

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng AI phan thiết cải cách hành chính trợ lý ảo cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận