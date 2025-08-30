Đạp xe từ Pháp đến khám phá vẻ đẹp Việt Nam

Cứ đi là đi thôi !

Câu chuyện khám phá thế giới bằng xe đạp được Max và Mary chia sẻ: "Chúng tôi không phải là dân đạp xe chuyên nghiệp đâu. Chọn xe đạp cho hành trình vòng quanh thế giới chỉ vì tiện lợi, chậm rãi, có thể mang đủ những thứ cần và dừng bất kỳ lúc nào, thú vị hơn là dễ gặp gỡ mọi người. Nhưng khoảng 2 tháng đầu, từng ngày qua là cực hình vì toàn thân lúc nào cũng ê ẩm, ngại nhất mỗi sáng lên xe, chân tay như muốn rụng rời ra vậy".

Chụp ảnh kỷ niệm trong khuôn viên chùa Vạn Đức, Bình Đại, Bến Tre

Hải đăng Mũi Kê Gà, Phan Thiết qua góc máy của Max

Cung đường ven biển Nam Trung Bộ là một kỳ quan trong bản đồ du lịch của Max và Mary

Chia sẻ đam mê cùng các học sinh Trường Quốc tế Alexandre Yersin

Hỏi về lộ trình, Max cho biết: "Thực ra từ ban đầu chúng tôi không định rõ lộ trình, nghĩ cứ đi là đi thôi, tùy cảm hứng. Nhưng ngày càng có nhiều người hỏi đích đến, nên mới quyết định đó là New Zealand. Chúng tôi cũng không định rõ thời gian cụ thể, chỉ áng chừng không quá 8 năm. Và chúng tôi dành 2 năm làm việc cật lực chuẩn bị kinh phí cho chuyến đi này, ước tính trung bình 30 euro/ngày tiền ăn ở. Chúng tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ đi máy bay hay các phương tiện phát thải vì muốn góp phần bảo vệ môi trường, nhưng qua các hành trình, chúng tôi cũng thay đổi ý định, cần sự uyển chuyển, linh hoạt, nên khi cần, ví dụ trở về Pháp những dịp trọng đại của gia đình, chúng tôi vẫn chọn giải pháp đi máy bay".

Ồ lên vì choáng ngợp

Max và Mary cho biết trong suốt hành trình qua các quốc gia và vùng lãnh thổ gần 5 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi họ ở đến 6 tháng, và Việt Nam dự định sẽ ở lại nhiều hơn, bởi: "Lần đầu khi từ cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên vào Việt Nam, chúng tôi phải ồ lên vì choáng ngợp. Campuchia đang mùa khô, khi vừa vào Việt Nam là cả vùng phong cảnh đồng lúa bạt ngàn, không khí dịu mát, con người đầy thân thiện. Chúng tôi đi qua các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đi dọc đường ven biển ra miền Trung, hết thời hạn visa 45 ngày thì sang Lào rồi tiếp tục quay trở lại thêm 20 ngày nữa. Và bây giờ là chuyến thứ 3 chúng tôi trở lại Việt Nam, mục đích khám phá vòng cung Đông - Tây Bắc".

Max và Mary khám phá phong vị trà Việt ở Hà Nội

Max và Mary trên cung đường ven biển tuyệt đẹp gần vịnh Vĩnh Hy

Tận hưởng cảnh quan nguyên sơ vùng Tràng An

Ghi lại hình ảnh ở “Tuyệt tình cốc” miền Tây thuộc Tri Tôn, An Giang

Max và Mary đến Hà Nội để chuẩn bị hành trình khám phá Đông - Tây Bắc

Max và Mary cảm nhận rõ những trải nghiệm từ miền Tây êm đềm, qua miền Trung nắng gió, Tây Bắc hùng vĩ… Mary thừa nhận: "Việt Nam là quốc gia đầu tiên khiến chúng tôi liên tục ngỡ ngàng, từ phong cảnh, con người, và đặc biệt là ẩm thực. Chúng tôi thường nói với nhau, đây thực sự là thiên đường cho người đi xe đạp. Bạn thử tưởng tượng mình đang đi qua một làng quê sông nước ở miền Tây, hai bên đường rợp bóng dừa, đường nhỏ chưa đầy 1 m, trải bê tông bằng phẳng, thanh vắng, không người qua lại, cứ như là con đường ấy tạo ra để dành cho chúng tôi vậy. Thực sự ấn tượng".

Hành trình đến nay của Max và Mary đã được hơn nửa đoạn đường của 14 ngàn km ước tính cho đích đến New Zealand. Để có thêm thu nhập tích lũy cho hành trình phía trước, Mary - cũng là một nghệ sĩ xăm mình - luôn mang theo bộ đồ nghề xăm để thi triển khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Max và Mary còn một sứ mệnh thú vị hơn, đó là truyền cảm hứng cho học sinh - sinh viên. Đến mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, Max và Mary lại gặp gỡ các bạn trẻ, kể lại những trải nghiệm của mình, từ châu Âu đến khu vực Trung Đông như Oman, Abu Dhabi, Dubai…

Tại Hà Nội, cả hai đã có những buổi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, học sinh Trường Quốc tế Alexandre Yersin… để nói về địa lý, hành trình đạp xe vòng quanh thế giới, những khó khăn, kỹ năng sống tối giản, kỹ năng kết nối thiên nhiên, chia sẻ công thức món ăn học được trong hành trình… và được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Mary kể: "Các bạn hỏi rất dễ thương. Thường chúng tôi mở đầu với cùng một chủ đề, nhưng tùy độ tuổi, các bạn có nhiều câu hỏi khác nhau, dẫn đến kết quả giao lưu cũng khác. Ví dụ ở Abu Dhabi, Oman, khu vực Trung Đông các bạn hỏi nhiều về cách di chuyển, chuyện tắm rửa thế nào trong môi trường sa mạc… Các sinh viên thì quan tâm đến nhiều đề tài rộng hơn. Do vậy từ chủ đề muốn chia sẻ ban đầu, học sinh - sinh viên từ các vùng văn hóa khác nhau sẽ có những trao đổi khác nhau, điều đó cũng tạo cho chúng tôi nhiều nguồn cảm hứng để tiếp tục hành trình và chia sẻ câu chuyện với các bạn".

Việt Nam không chỉ là điểm đến

Đi dọc Việt Nam, Max và Mary bị cuốn vào câu chuyện và vẻ đẹp non nước Việt. Max kể: "Đến nơi mới, điều chúng tôi mong muốn nhất là được trò chuyện, gặp gỡ người bản địa, và những gặp gỡ tình cờ ấy thường mang lại nhiều bất ngờ. Lần trước ở Hà Nội, chúng tôi được thưởng thức trà Việt, nghe kể về trà cổ thụ Việt, và thực sự ngạc nhiên vì chúng tôi là người Normandy, rất thích tìm hiểu những phong vị nguyên bản, từ vườn nhà đến bàn ăn. Chén trà cổ thụ khiến chúng tôi bất ngờ bởi cả hương, vị, cùng câu chuyện vùng trà trên núi cao. Chính từ cuộc gặp gỡ ấy mà chúng tôi quyết định dành thêm thời gian gần một tháng khám phá vòng cung Đông - Tây Bắc tìm hiểu về đặc sản này".

Max và Mary khoe kho ảnh chụp trong hành trình khám phá Việt Nam, thấy rõ ở mỗi tấm ảnh không chỉ ẩn sau là câu chuyện, là kỷ niệm của hành trình, mà còn là một mảnh ghép để kết nên toàn cảnh một Việt Nam thật đẹp, thật kỳ diệu, và đầy ấm áp qua những góc máy chân phương, gần gũi.

Hành trình của Max và Mary chỉ giản đơn là làm giàu thêm tâm hồn, vốn sống. Riêng với Việt Nam, những tháng ngày rong ruổi mở ra một trong những chương đẹp nhất của hành trình, bởi nơi ấy đã khiến Max và Mary phải chậm lại, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, cảm nghiệm và rung động. Nói như Max: "Đất nước các bạn không chỉ là điểm đến và đi, mà là để yêu và nhớ".