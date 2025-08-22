Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình
Đôi vợ chồng đạp xe xuyên Việt thăm nghĩa trang liệt sĩ

Phan Diệp
Phan Diệp
22/08/2025 11:55 GMT+7

Trên hành trình đạp xe xuyên Việt từ TP.Cần Thơ ra Hà Nội mừng đại lễ Quốc khánh 2.9, vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi) khiến cộng đồng mạng xúc động khi hằng ngày dừng chân thắp nhang tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Trong chuyến xuyên Việt, có những ngày nắng gắt và nhiều ngày mưa như trút nước, vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy vẫn nguyện lòng dừng chân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thắp nhang tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

"Chúng tôi đạp xe được gần 1 tháng rồi. Chúng tôi đã thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ dọc quốc lộ và thăm nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", chị Thùy chia sẻ với Thanh Niên hôm 13.8. Đến ngày 18.8, 2 vợ chồng chị đã có mặt tại Quảng Trị, thăm Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.

Chuyến đi ý nghĩa

Xuất phát từ Cần Thơ hôm 21.7, kế hoạch của vợ chồng chị Thùy là đạp xe xuyên Việt đến thủ đô Hà Nội trong khoảng 40 ngày, vào đúng dịp Quốc khánh 2.9. "Dọc đường, chúng tôi ghé thăm các nghĩa trang liệt sĩ, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc", anh Trương Quang Thái (44 tuổi), chồng chị Thùy, cho biết.

Vợ chồng chị Thùy trong hành trình xuyên Việt

Ảnh: NVCC

Chị Thùy có bà ngoại là người mẹ nuôi bộ đội thời kháng chiến, có người cậu là thương binh và một người dì là giao liên. Bà ngoại chị đã mất, cậu và dì thì đã lớn tuổi. "Những người thân trong nhà đều có tâm nguyện ra viếng lăng Bác nhưng chưa thực hiện được, nên 2 vợ chồng đi cũng là để thực hiện tâm nguyện của gia đình", chị Thùy bộc bạch.

Vợ chồng chị Thùy có công ty kinh doanh thủy hải sản đã hơn 14 năm nay. Trước chuyến đi 1 tháng, chị Thùy mua 2 chiếc xe đạp cũ để tập luyện. Hành trang của 2 vợ chồng gọn nhẹ với va li đựng đồ đạc, vài bộ quần áo. Các con được chị gửi ông bà trông, việc công ty giao lại cho nhân viên quản lý để lên đường.

Do không phải dân thể thao chuyên nghiệp nên khoảng 10 ngày đầu 2 vợ chồng thấy khá vất vả. Đạp xe mệt nên ăn cảm thấy không ngon, có ngày bữa trưa của 2 người là nước mía, nước dừa để dễ nạp năng lượng. Mỗi ngày đạp xe khoảng 70 km, thậm chí có hôm tới 100 km, nên toàn thân mỏi nhừ. Qua địa phận một số tỉnh miền Tây với đặc trưng sông nước, 2 vợ chồng phải vượt qua nhiều cây cầu có độ dốc cao nên khá đuối sức. Tuy nhiên, vì được rèn luyện trước đó nên hiện tại sức bền của 2 vợ chồng đã tăng lên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Chị Thùy thắp nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ảnh: NVCC

Ghé thăm những nghĩa trang trên hành trình

Mỗi ngày, 2 vợ chồng thức dậy từ khoảng 4 giờ. Trong khi anh Thái chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra xe…, chị Thùy đăng video lên mạng xã hội để mọi người theo dõi hành trình.

Khoảng 7 giờ, họ xuất phát. Đi dọc QL1, thấy lộ trình có nghĩa trang nào gần, có thể đạp xe đến thăm thì họ sẽ ghé lại để thắp nhang. "Tôi không còn nhớ đã đến bao nhiêu nghĩa trang nữa", chị Thùy kể. Hai vợ chồng lặng lẽ đọc hết những dòng giới thiệu về nghĩa trang khắc trên những tấm bia đá, với lòng thành kính và xúc động.

Không chỉ dừng lại ở việc thắp nhang tưởng nhớ và tri ân liệt sĩ, họ còn dành thời gian tìm hiểu về lịch sử, khám phá các địa danh những nơi đi qua. "Việc học lại lịch sử qua trải nghiệm thực tế này "thấm" hơn rất nhiều so với những kiến thức trong sách vở", anh Thái nói.

Vợ chồng chị Thùy thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Ảnh: NVCC

Đặc biệt, với hành trình 2.000 km của mình, vợ chồng chị Thùy đã nhận được sự ủng hộ bằng tiền của cộng đồng (đến ngày 18.8 được 22.622.000 đồng), để khi ra tới Hà Nội sẽ mang đến trực tiếp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội. Vợ chồng chị Thùy dự định sẽ đến Hà Nội trước ngày 2.9, ngày 3.9 sẽ lên tàu về lại miền Nam.

Là những người bận rộn với công việc, vợ chồng chị Thùy đã gác lại tất cả để thực hiện hành trình ý nghĩa và cũng là để vượt lên chính mình. "Chuyến đi và số tiền ủng hộ vào quỹ là trải nghiệm thực tế của bản thân qua từng ngày đạp xe, dắt bộ khi qua đèo dốc cao. Hòa bình này mình cần phải trân trọng và biết ơn chứ không tự nhiên mà có", chị Thùy bày tỏ.

Ở độ tuổi ngoài 40, bộn bề công việc và con cái nhưng 2 vợ chồng vẫn quyết tâm thực hiện hành trình ý nghĩa

ảnh: NVCC

