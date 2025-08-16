Người chạy bộ xuyên Việt thất bại ngày đầu, tiết lộ chế độ ăn bất ngờ

Đến trưa 16.8, ngày thứ 3 trên hành trình chạy bộ xuyên Việt, 'dị nhân chạy bộ' Nguyễn Văn Long đã đến tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Đắk Nông cũ) với quãng đường đã đi qua khoảng 200 km.

"Mục tiêu của tôi là mỗi ngày sẽ chạy 82 km nhưng không hoàn thành ngay ngày đầu tiên", Nguyễn Văn Long tiếc nuối và cho biết đã có lúc thấy tủi thân. Anh chia sẻ lý do là bởi trong khi đang cố gắng từng bước một thì trời lại đổ mưa lớn nên buộc anh phải tạm nghỉ. Sau khi tạnh mưa, vừa bước ra đường chạy được vài km thì trời lại trút nước. Cứ như thế, suốt buổi chiều ngày đầu tiên, anh không nhớ hành trình bị ngắt quãng bao nhiêu lần.

Chưa hết, vì những cơn mưa buổi trưa khiến hơi ẩm dưới mặt đất bốc lên nhiều khiến sức lực của anh bị bào mòn nhanh hơn. Kết thúc ngày đầu tiên, anh cho biết mình "rã người" và buồn khi chỉ chạy được 77 km so với mục tiêu là 82 km.

Nguyễn Văn Long trên hành trình chạy bộ xuyên Việt ngày đầu tiên 14.8 Ảnh: Phùng Văn Cường

Nhưng đến ngày thứ 2, Nguyễn Văn Long đã chạy được 88 km, vượt mục tiêu mỗi ngày 6 km để bù lại cho hôm đầu tiên. "Mọi sự bất lực hay buồn bã trước đó đổi lại niềm vui. Hành trình chạy bộ xuyên Việt lần nào cũng có nhiều khó khăn và thử thách trong đó có lý do ngoại cảnh nhưng hơn hết là sự quyết tâm và ý chí của bản thân", anh nói.

Chạy bộ với cự ly dài, gần bằng 2 lần chạy marathon (42 km) mỗi ngày, nhưng có một điều đặc biệt là anh Long ít sử dụng các loại gel năng lượng, viên muối bổ sung. Là người chạy bộ có biệt danh là "dị nhân" nhưng chế độ ăn của anh rất bình thường.

Các bữa chính, anh Long ăn ở quán ven đường với cơm bình dân, bún, phở... cố gắng ăn nhiều để nạp năng lượng cho cơ thể, vì mệt nên ít có cảm giác ngon miệng. Buổi sáng, anh ăn cháo gói ăn liền mua từ đêm hôm trước. Anh bổ sung nước liên tục bằng 2 bình nước mang theo trên vai và thỉnh thoảng bổ sung nước điện giải, nước mía mua ven đường.

Kết quả ghi nhận quãng đường ngày thứ 2 chạy bộ của anh Long (trái) Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, có nhiều người bình luận cho rằng "dị nhân" hẳn phải có nhiều tiền thì mới nhiều lần chạy bộ xuyên Việt đến vậy. Anh tâm sự, để có kinh phí cho chuyến đi này, anh đã "đi xin" những người bạn, có nhà tài trợ đã tặng anh những chiếc áo thể thao in hình bản đồ Việt Nam để anh bán...

"Tôi đã từ chối một đơn vị ngỏ ý tài trợ vì cảm thấy không phù hợp. Hành trình nào cũng cần có lộ phí, nhưng tinh thần là điều quan trọng hơn. Hiện, trong các livestream của tôi có nhiều bình luận xin số tài khoản để ủng hộ cho chuyến đi nhưng tôi không quyên góp", anh Long nói.

Cộng đồng người chạy bộ ở tỉnh Bình Phước cũ đồng hành cùng "dị nhân" Ảnh: NVCC

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 14.8, 'dị nhân' Nguyễn Văn Long xuất phát trước Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2.9, dự kiến về đích sau 20 ngày, quãng đường 1.636 km. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hành trình đặc biệt này của anh.

