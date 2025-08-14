'Dị nhân' Nguyễn Văn Long nói lời đặc biệt trước giờ chạy bộ xuyên Việt lần 3

"Xin cám ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để cho Long được sống trong nền hòa bình, được đứng ở đây ngày hôm nay", Nguyễn Văn Long - vận động viên chạy bộ quê Gia Lai có biệt danh là "dị nhân" chia sẻ.

Vậy là chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 của Nguyễn Văn Long đã bắt đầu tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình). Có mặt tại đây từ lúc 4 giờ để khởi động, thắp nén nhang tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc, anh Long cho biết bản thân rất xúc động.

Anh Phùng Văn Cường có mặt tại điểm xuất phát đồng hành cùng Nguyễn Văn Long sáng nay 14.8 Ảnh: Phan Diệp

Như Thanh Niên đã chia sẻ trong bài viết 'Dị nhân' Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội dự concert quốc gia 2.9, chuyến này anh sẽ đi một mình, không có nhóm hậu cần hỗ trợ như 2 lần trước. Hành trang của anh gọn nhẹ chỉ nặng 3.5 kg mang trên vai với quyết tâm sẽ về đích tại Hà Nội đúng ngày 2.9 để mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Sáng nay, có một số bạn bè, runner... đã đến điểm xuất phát để cổ vũ, động viên tinh thần cho anh thực hiện hành trình. Anh Phùng Văn Cường, một runner ở TP.HCM đạp xe đến từ sớm để đi cùng anh Long một đoạn trong buổi sáng. Từng đồng hành với anh Long trong 2 lần xuyên Việt trước đó, anh Cường bày tỏ sự quý mến, khâm phục ý chí của Nguyễn Văn Long. Ngoài ra cũng cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của việc chạy bộ xuyên Việt không phải ai cũng dám thực hiện.

"Tôi rất bất ngờ khi lần này Long quyết định chạy bộ một mình không có đội hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi tin là Long sẽ về đích đúng thời gian dự kiến", anh Cường cho biết.

Nguyễn Văn Long chạy bộ qua cầu Đồng Nai, rời TP.HCM tiến đến Hà Nội

Lần này, Nguyễn Văn Long vừa chạy bộ vừa cầm điện thoại phát trực tiếp trên trang Facebook trong hành trình. Nhiều người không thể có mặt tại điểm xuất phát cũng có thể theo dõi qua mạng xã hội, họ để lại nhiều bình luận động viên, chúc anh gặp nhiều thuận lợi trên đường đi.

Xuyên suốt hành trình, Nguyễn Văn Long sẽ đi qua địa giới hành chính sau sáp nhập là Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng, TP.Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội với quãng đường 1.636 km trong 20 ngày, trung bình mỗi ngày 82 km.

Trước đó 2 ngày, CLB Cư Jút Runners ở tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông cũ) đã thông báo kế hoạch đón và chạy bộ đồng hành cùng anh Long một đoạn vào lúc 14 giờ ngày 17.8 sắp tới. Trên đường đi sẽ có nhiều người trong cộng đồng yêu thích môn chạy bộ sẽ đồng hành nên anh Long mong mọi người cố gắng giữ an toàn, không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.

Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt lần thứ 2, năm 2024 Ảnh: Phan Diệp





Sáng nay, sau khoảng hơn 30 phút chạy bộ, Nguyễn Văn Long đã đi qua cầu Đồng Nai đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Ở đây cũng có một số runner đã chờ từ trước để chạy đồng hành, tiếp lửa tinh thần trong ngày đầu tiên.

Cũng như tinh thần của 2 lần chạy bộ xuyên Việt trước đây, hành trình của anh không đơn thuần để thử thách bản thân mà còn mong muốn kết nối và phát triển cộng đồng chạy bộ ở Việt Nam. "Đặc biệt hơn, khi xuất phát trong không khí của cả đất nước mừng ngày đại lễ Quốc khánh, tôi lại càng cảm thấy bản thân có thêm sức mạnh, tự hào trên từng bước chạy", anh Long nói.





