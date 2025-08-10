Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Dị nhân' Nguyễn Văn Long: Chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội dự concert quốc gia 2.9

Phan Diệp
Phan Diệp
10/08/2025 09:09 GMT+7

Chuẩn bị cho 20 ngày chạy bộ xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội đúng ngày Quốc khánh 2.9 để dự concert quốc gia với quãng đường 1.636 km, Nguyễn Văn Long tiết lộ hành trang gây sốc.

Nguyễn Văn Long (40 tuổi) từng là vận động viên (VĐV) điền kinh chuyên nghiệp, hiện làm huấn luyện viên chạy bộTP.HCM. Ngoài những thành tích đạt được trong môn chạy bộ, VĐV Nguyễn Văn Long được cộng đồng runner Việt Nam biết đến với 2 lần chạy bộ xuyên Việt năm 2022 và 2024 để gây quỹ Áo ấm cho em ở quê nhà Gia Lai.

Chạy bộ 1.636 km trong 20 ngày

Ngày 14.8 tới đây, anh Long sẽ khởi động chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3. Cộng đồng người chạy bộ Việt Nam vô cùng bất ngờ khi biết anh sẽ chạy một mình, không có nhóm hậu cần như những lần trước.

"Lần này tôi sẽ chạy một mình, không có nhóm hậu cần đi theo hỗ trợ. Chắc chắn đây sẽ là thử thách khó mà tôi tự đặt ra cho mình nhưng ngược lại tôi thấy tinh thần khá thoải mái, mong đến ngày lên đường", anh Long chia sẻ.

'Dị nhân Nguyễn Văn Long' sẽ chạy bộ 1.636 km để dự concert quốc gia 2.9 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Long hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt lần 3

Ảnh: Phan Diệp

Ngoài việc muốn thử thách bản thân, truyền cảm hứng chạy bộ đến cộng đồng, chuyến đi lần này còn mang theo tinh thần yêu nước rất lớn, khi anh đặt mục tiêu ngày Quốc khánh 2.9 sẽ về đích tại Hà Nội để hòa mình vào không khí đại lễ. "Nói vui là tôi chạy bộ ra Hà Nội để đu concert quốc gia", anh vui vẻ nói.

2 chuyến đi lần trước, mỗi ngày anh chạy quãng đường gần 100 km. Đội hậu cần lái xe di chuyển theo để chở đồ đạc cá nhân, có kỹ thuật viên hỗ trợ massage giãn cơ, y tế… Lần này, anh thiết kế lịch trình mỗi ngày chỉ chạy khoảng 82 km.

'Dị nhân Nguyễn Văn Long' sẽ chạy bộ 1.636 km để dự concert quốc gia 2.9 - Ảnh 2.

Những món đồ anh Long sẽ mang theo trên hành trình

Ảnh: Phan Diệp

Hành trang của Nguyễn Văn Long khiến nhiều người bất ngờ vì rất gọn nhẹ, chỉ nặng 3,5 kg mang trên vai, gồm: 3 bộ quần áo mỏng, áo mưa, đèn đeo trên đầu để chạy bộ lúc sáng sớm, căn cước công dân, thẻ ATM, dép, nón, bình nước mềm…

Anh dự định mỗi ngày sẽ xuất phát từ lúc 4 giờ 30 phút, chạy đến 8 giờ thì nghỉ để ăn sáng rồi chạy đến khoảng 11 giờ. Buổi chiều xuất phát lúc 14 giờ, đến khoảng 17 giờ thì nghỉ. Cung đường dự kiến sẽ đi qua địa giới hành chính sau sáp nhập là Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng, TP.Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình và về đích ở Hà Nội.

Ý chí là vô hạn

Với kinh nghiệm 2 lần chạy bộ xuyên Việt trước đó, Nguyễn Văn Long tự tin bản thân sẽ hoàn thành 1.636 km từ TP.HCM đến Hà Nội đúng ngày 2.9. Anh Long tiết lộ trên hành trình sẽ quay clip, livestream trên trang Facebook cá nhân để cộng đồng theo dõi.

'Dị nhân Nguyễn Văn Long' sẽ chạy bộ 1.636 km để dự concert quốc gia 2.9 - Ảnh 3.

Anh Long sẽ livestream trên đường đi để cộng đồng theo dõi

Ảnh: Phan Diệp

Thực hiện nhiều hành trình được xem là rất khắc nghiệt kết hợp nhiều việc làm thiện nguyện, nhưng dường như Nguyễn Văn Long chưa bao giờ cảm thấy đủ. "Sức lực con người là có hạn nhưng ý chí là vô hạn, vì thế tôi muốn đặt ra thêm cho bản thân nhiều thử thách để chinh phục", anh Long nói.

Từng theo chân vận động viên trong 2 ngày cuối cùng của chuyến xuyên Việt chạy từ Hà Nội vào TP.HCM năm 2024, PV Thanh Niên cảm nhận được tinh thần và ý chí quyết tâm của anh. Có những đoạn khi mới bắt đầu xuất phát, chân đau đớn vì những vết bong tróc do cọ xát với giày nên phải đi khập khiễng. Tuy nhiên, bằng một sức mạnh ý chí nào đó không ai có thể lý giải, anh tiếp tục chạy, mỗi ngày cả trăm km giữa thời tiết nắng nóng.

'Dị nhân Nguyễn Văn Long' sẽ chạy bộ 1.636 km để dự concert quốc gia 2.9 - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Long (bìa trái) và những người đồng hành trong 2 ngày cuối cùng của chuyến xuyên Việt lần 2 năm 2024

Ảnh: Phan Diệp

2 lần trước, trên đường đi mỗi ngày có hàng chục người trong cộng đồng yêu thích môn chạy bộ ở từng địa phương đã chạy đồng hành, hỗ trợ hậu cần để tiếp lửa tinh thần cho anh… Hành trình của anh không đơn thuần để thử thách bản thân mà còn là hành động thiết thực kết nối và phát triển cộng đồng chạy bộ ở Việt Nam. Vì thế, lần này Nguyễn Văn Long mong rằng mọi người sẽ luôn giữ an toàn trên đường, không gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.

Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ là thử thách khó hơn rất nhiều so với trước khi anh Long chạy bộ 1 mình. Tuy nhiên, anh xem đây là hành trình thực sự của riêng mình – nơi ý chí và sự quyết tâm của anh sẽ thể hiện rõ nhất. 

Tin liên quan

Lớp chạy bộ miễn phí giúp trẻ em bớt xem điện thoại

Lớp chạy bộ miễn phí giúp trẻ em bớt xem điện thoại

Hè 2025, tại chung cư Gia Hòa (P.Phước Long, TP.HCM), những cư dân yêu chạy bộ mở lớp học miễn phí dành cho trẻ em tập luyện mỗi tuần, giúp các em rèn sức khỏe và bớt dán mắt vào điện thoại, ti vi.

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ chạy bộ xuyên Việt VĐV Nguyễn Văn Long Marathon concert quốc gia TP.HCM Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận