TP.HCM: Đề xuất tăng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện cho người từ 45 - 60 tuổi

Đề xuất trên được BHXH TP.HCM nêu trong tờ trình gửi Thành ủy và UBND TP.HCM về các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cụ thể, BHXH TP.HCM đề xuất hỗ trợ cho người từ 45 - 60 tuổi đóng BHXH tự nguyện thêm 20% ngoài phần chi trả của Trung ương là 20%.

Mục đích là để tạo điều kiện về thời gian cho người lao động được hưởng lương hưu khi tham gia đủ 15 năm, được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95%. Tổng mức giảm được nâng lên thành 40% sẽ làm giảm áp lực tài chính cho người lao động. Từ đó, góp phần thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

Người dân được tư vấn về BHXH tự nguyện, BHXH hộ gia đình... tại Bưu điện Thủ Đức hồi tháng 7.2025 Ảnh: Phan Diệp

Đề xuất trên được BHXH TP.HCM dựa theo luật BHXH quy định người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Ngoài ra, tại Nghị định 159/2025 của Chính phủ cũng nêu: tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn, ngoài mức hỗ trợ quy định tại nghị định này.

Trước đề xuất này, hồi cuối tháng 7.2025, BHXH TP.HCM cũng kiến nghị lấy mức hỗ trợ cao nhất của 3 địa bàn cũ (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) trước khi sáp nhập địa giới hành chính để làm cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ trên địa bàn mới (TP.HCM sau sáp nhập) để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 - 75 tuổi, học sinh, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chi tiết đề xuất này được chia sẻ trên Báo Thanh Niên trong bài viết: BHXH TP.HCM đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi.

BHXH TP.HCM trong đợt ra quân tuyên truyền cho người dân tại Bưu điện Thủ Đức hồi tháng 7.2025 Ảnh: Phan Diệp

Đặc biệt, để nâng tỷ lệ bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế, TP.HCM đề xuất đưa các chỉ tiêu này vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Mục tiêu đến năm 2030, có khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có khoảng 57% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và có ít nhất 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí.