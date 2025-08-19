'Dị nhân' chạy bộ xuyên Việt: 5 ngày liền dầm mưa, chân phồng rộp

Tối 18.8, Nguyễn Văn Long chia sẻ với Thanh Niên rằng 5 ngày qua là thời gian chạy dưới mưa liên tục nhiều nhất trong hơn 20 năm gắn bó với môn chạy bộ chạy bộ của anh. "Chạy trong mưa không hề dễ dàng. Sau một ngày chạy dưới mưa, tối về toàn thân rã rời, sáng hôm sau thức dậy vẫn y nguyên cảm giác rã người đó", anh Long cho biết.

Hôm đầu tiên (14.8), vì nhiều lần trú mưa nên anh chỉ chạy được 77km/82km mục tiêu đề ra. Vì thế, khi thấy thời tiết không ủng hộ, những ngày tiếp theo anh Long phải mặc áo mưa chạy để hoàn thành mục tiêu trong ngày, kịp về đích tại Hà Nội đúng ngày 2.9 mừng Quốc khánh.

Cũng vì chạy trong mưa nên 2 bàn chân của anh đã phồng rộp, bong da. Để tránh ma sát, anh dùng băng y tế quấn quanh những ngón chân. Anh Long vẫn tiếp tục mang giày chạy vì đường ở khu vực Tây nguyên nhiều dốc, mưa làm mặt đường trơn nên cần đảm bảo an toàn thay vì chạy bằng dép.

Anh Long (áo hồng) cùng cộng đồng người chạy bộ ở tỉnh Đắk Lắk Ảnh: NVCC

Trên mạng xã hội, bên cạnh những người ủng hộ cũng có nhiều người bình luận cho rằng hành trình của anh quá vất vả, "chạy làm gì cho khổ"... "Những bình luận tiêu cực chẳng thể làm tôi buồn hay nản lòng. Bởi vì tôi đã có mục tiêu và có ý nghĩa cuộc đời cho riêng mình, tôi sẽ tiếp tục chạy, chạy để về đích như lời hẹn", anh Long nói.

Những ngày sắp tới, dự báo của cơ quan khí tượng cho biết thời tiết ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc sẽ có mưa lớn. Trước thông tin này, anh Long cười, cho biết đã chấp nhận việc phải chạy trong mưa.

Nếu như 2 lần chạy bộ xuyên Việt trước đó (năm 2022 và 2024) anh Long chạy 100km/ngày dưới cái nắng thiêu đốt thì lần thứ 3 này lại dầm mưa cả ngày. Biệt danh "dị nhân" của anh lại được cộng đồng nhắc đến nhiều hơn với sự thán phục.

Cũng như chia sẻ của anh trong những lần trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên trước đó. Trên hành trình, anh Long ăn uống bình dân với những bữa chính là cơm, bún, phở ở quán vỉa hè. Ngoài nước suối, anh thường uống nước mía, nước điện giải và ít khi dùng gel năng lượng. Buổi sáng, anh vẫn ăn cháo gói trước khi chạy. Hiện, anh xuất phát sớm hơn, vào khoảng 4 giờ 10 phút, thay vì 4 giờ 30 phút như trước để tranh thủ từng chút, tránh mưa vào buổi trưa như những ngày qua.

Anh Long về đích tại Dinh Độc Lập (TP.HCM) trong chuyến xuyên Việt lần 2, năm 2024 Ảnh: Phan Diệp

Kết thúc ngày chạy thứ 5, anh Long hiện chạy được hơn 400 km, tới địa phận tỉnh Đắk Lắk. 2 hôm trước, vì vào dịp cuối tuần nên anh có thêm nhiều người bạn đồng hành. Anh chọn chạy bộ 1 mình nhưng hành trình không cô đơn vì được đồng hành, hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần của các câu lạc bộ chạy bộ ở địa phương.

"Hiện giờ tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc mong được vào thăm lăng Bác đúng ngày 2.9", anh nói.



Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút, ngày 14.8, 'dị nhân' Nguyễn Văn Long xuất phát tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2.9, dự kiến về đích sau 20 ngày, quãng đường 1.636 km. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hành trình đặc biệt này của anh.