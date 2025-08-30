Khám phá nhà thờ trăm tuổi có tháp chuông cao nhất miền Tây

Nhà thờ Cái Bè nằm ngay ngã ba sông Cái Bè thuộc TT.Cái Bè, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Cái Bè, Đồng Tháp), công trình nổi bật giữa vùng sông nước nhộn nhịp và được xem là một trong những nhà thờ có kiến trúc đẹp, địa thế ấn tượng và có tháp chuông cao nhất trong các nhà thờ ở đồng bằng sông Cửu Long.
Nhà thờ được xây dựng trong giai đoạn 1929 - 1932, theo lối kiến trúc Roman bằng bê tông cốt thép đúc đá. Dù đã trải qua gần một thế kỷ, công trình vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát, cổ kính
Tổng thể nhà thờ dài 55m, rộng 16m, mái cao 14m, phần cánh ngang rộng 26m. Mặt bằng có hình thánh giá, gồm gian chính và hai gian phụ, tạo sự cân đối hài hòa. Mặt đứng công trình thu nhỏ dần khi lên cao, với điểm nhấn là tháp chuông ở chính giữa
Cửa chính, cửa sổ và hoa văn của mái che trên cửa phụ đều được tạo tác rất công phu. Diềm mái kết hợp hài hòa với vẻ đẹp của các ô cửa. Từng chi tiết nhỏ được trau chuốt tỉ mỉ và giàu tính thẩm mỹ. Tất cả được kết hợp một cách liền mạch và tinh tế, toát lên nét trầm mặc, cổ kính
Mặt ngoài nhà thờ mang những nét trang trí và hoa văn đắp nổi cầu kỳ và ấn tượng
Điểm nhấn đặc biệt của nhà thờ là tháp chuông, đây là một trong những tháp chuông cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Tháp chuông cao 52m được trang trí bằng nhiều tháp nhỏ xung quanh. Bên trong tháp có bộ chuông lớn gồm 5 quả, quả lớn nhất có đường kính 1,35m. Tổng trọng lượng của bộ chuông này lên tới 4.500kg. Trên mặt mỗi quả chuông đều chạm trổ họa tiết tinh xảo. Khi rung, tiếng chuông ngân xa vài cây số
Đỉnh tháp đặt tượng Đức Mẹ bằng đất nung cao 2,3m càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm cho công trình
Sau gần trăm năm kể từ khi được xây dựng, nhà thờ bắt đầu phủ lên những dấu ấn thời gian, bên ngoài nhà thờ nhiều vị trí bị rêu bao phủ và nhạt màu. Chính những điều này càng làm cho nhà thờ đẹp hơn, cổ kính hơn
Khuôn viên nhà thờ rộng rãi, gồm ba hạng mục chính: tượng Đức Mẹ Maria, cụm tượng mô tả cảnh Chúa Giê-su chịu đóng đinh và tượng Chúa Giê-su Hài đồng. Tất cả hòa quyện, tạo nên không gian linh thiêng, vừa trầm mặc vừa gần gũi, thu hút không chỉ giáo dân mà cả du khách gần xa
Ngày nay, Cái Bè có những nhà dân dựng lên san sát, vẽ nên bức tranh xóm làng thân thuộc, giản đơn cùng với lối kiến trúc độc đáo của nhà thờ Cái Bè, đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm tham quan thú vị dành cho du khách khi ghé Đồng Tháp.
