Khám phá nhà thờ trăm tuổi có tháp chuông cao nhất miền Tây

Điểm nhấn đặc biệt của nhà thờ là tháp chuông, đây là một trong những tháp chuông cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Tháp chuông cao 52m được trang trí bằng nhiều tháp nhỏ xung quanh. Bên trong tháp có bộ chuông lớn gồm 5 quả, quả lớn nhất có đường kính 1,35m. Tổng trọng lượng của bộ chuông này lên tới 4.500kg. Trên mặt mỗi quả chuông đều chạm trổ họa tiết tinh xảo. Khi rung, tiếng chuông ngân xa vài cây số