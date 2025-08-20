Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Tập đoàn AEON mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Mai Phương
Mai Phương
20/08/2025 18:34 GMT+7

Tập đoàn AEON tại Việt Nam sắp đưa trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi vào hoạt động.

Ngày 20.8, Công ty TNHH AEON Việt Nam công bố sẽ mở cửa AEON Tân An - trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9. Dự kiến, AEON Tân An sẽ mở cửa ngày 23.9 và tổ chức lễ khai trương vào ngày 4.10.

AEON Tân An tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. Vị trí liền kề quốc lộ 1A và chỉ cách cao tốc TP.HCM - Trung Lương 1 km mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Với vị trí tiếp giáp các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với đông đảo khu dân cư lân cận, TTTM AEON Tân An được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận. TTTM quy tụ đa dạng các cửa hàng, bao gồm trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Tân An, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim...

Tập đoàn AEON mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 1.

Đại diện AEON Việt Nam chia sẻ về kế hoạch mở trung tâm mua sắm mới

ẢNH: CTV

Ông Tezuka Daisuke - Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: Bên cạnh các trung tâm mua sắm quy mô lớn, AEON định hướng phát triển thêm các trung tâm thương mại quy mô vừa, qua đó mở rộng hiện diện không chỉ tại các thành phố lớn mà còn tiến vào những thị trường nhỏ hơn. Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000m², số lượng gian hàng dự kiến lên đến 30 cửa hàng, AEON Tân An hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải. 

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. Theo kế hoạch từ nay đến 2030, AEON dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần quy mô hiện nay tại Việt Nam. Hiện tổng vốn đầu tư của Tập đoàn AEON vào Việt Nam là khoảng 1,5 tỉ USD. Tập đoàn dự kiến sẽ dành khoảng 20 - 30% tổng số vốn đầu tư cho thị trường nước ngoài, trong đó Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm. Từ nay cho tới cuối năm 2025, AEON dự kiến sẽ mở mới 3 TTTM, trong đó, ngoài AEON Tân An sắp khai trương, còn có 2 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tại Hưng Yên và TP.HCM (Bình Dương cũ). Ngoài ra, ông cũng nhận định, thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt đối với kênh bán lẻ hiện đại còn nhiều tiềm năng và cơ hội. Hiện thị trường có mức tăng trưởng trên dưới 7%. Đại diện AEON kỳ vọng mức tăng trưởng sẽ đạt 12% và giữ mức 2 con số trong nhiều năm tới.

Tin liên quan

AEON Việt Nam khai trương siêu thị thứ 8 tại Việt Nam

AEON Việt Nam khai trương siêu thị thứ 8 tại Việt Nam

Ngày 26.9, AEON Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 8 tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

AEON AEON Việt Nam AEON Tân An Trung tâm thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận