Tập đoàn AEON mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 20.8, Công ty TNHH AEON Việt Nam công bố sẽ mở cửa AEON Tân An - trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9. Dự kiến, AEON Tân An sẽ mở cửa ngày 23.9 và tổ chức lễ khai trương vào ngày 4.10.

AEON Tân An tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. Vị trí liền kề quốc lộ 1A và chỉ cách cao tốc TP.HCM - Trung Lương 1 km mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Với vị trí tiếp giáp các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với đông đảo khu dân cư lân cận, TTTM AEON Tân An được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận. TTTM quy tụ đa dạng các cửa hàng, bao gồm trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Tân An, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim...

Đại diện AEON Việt Nam chia sẻ về kế hoạch mở trung tâm mua sắm mới ẢNH: CTV

Ông Tezuka Daisuke - Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: Bên cạnh các trung tâm mua sắm quy mô lớn, AEON định hướng phát triển thêm các trung tâm thương mại quy mô vừa, qua đó mở rộng hiện diện không chỉ tại các thành phố lớn mà còn tiến vào những thị trường nhỏ hơn. Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000m², số lượng gian hàng dự kiến lên đến 30 cửa hàng, AEON Tân An hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải.

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. Theo kế hoạch từ nay đến 2030, AEON dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần quy mô hiện nay tại Việt Nam. Hiện tổng vốn đầu tư của Tập đoàn AEON vào Việt Nam là khoảng 1,5 tỉ USD. Tập đoàn dự kiến sẽ dành khoảng 20 - 30% tổng số vốn đầu tư cho thị trường nước ngoài, trong đó Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm. Từ nay cho tới cuối năm 2025, AEON dự kiến sẽ mở mới 3 TTTM, trong đó, ngoài AEON Tân An sắp khai trương, còn có 2 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tại Hưng Yên và TP.HCM (Bình Dương cũ). Ngoài ra, ông cũng nhận định, thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt đối với kênh bán lẻ hiện đại còn nhiều tiềm năng và cơ hội. Hiện thị trường có mức tăng trưởng trên dưới 7%. Đại diện AEON kỳ vọng mức tăng trưởng sẽ đạt 12% và giữ mức 2 con số trong nhiều năm tới.