AEON Việt Nam khởi công trung tâm thương mại đầu tiên tại ĐBSCL

Trung tâm thương mại AEON Tân An là trung tâm thứ 8 tại Việt Nam của Tập đoàn AEON (Nhật Bản). Trung tâm thương mại này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, hướng đến mục tiêu phục vụ không chỉ người dân Long An mà còn từ nhiều khu vực và tỉnh thành lân cận.

Với tổng diện tích sàn ước tính gần 30.000 m2, bãi giữ xe sức chứa gần 250 xe hơi và hơn 700 xe máy, được thiết kế theo ý tưởng "Daily Community Park" (tạm dịch là: Công viên cộng đồng hằng ngày), AEON Tân An hứa hẹn sẽ là điểm đến nơi khách hàng không chỉ được trải nghiệm tiện ích mua sắm hiện đại, sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng, tận hưởng phong cách sống mới mà còn được hòa mình vào không gian gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường.

Trung tâm thương mại AEON Tân An được dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 CTV

Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết - trung tâm thương mại AEON Tân An đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng tốc mở rộng của tập đoàn tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo ra gần 600 cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Long An. Việc mở cửa hàng ở mỗi khu vực cũng là cơ hội để tiếp cận với những đặc sản địa phương. Long An có nguồn nông sản phong phú và AEON Tân An được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ, kết nối và góp phần đưa nông sản địa phương xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai, bên cạnh Nhật Bản, để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư và đồng hành phát triển cùng Việt Nam. Thông qua mỗi trung tâm thương mại được khai trương, AEON Việt Nam không chỉ theo đuổi sứ mệnh của nhà bán lẻ là cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng, nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái tạo ra nhiều giá trị cho các nhà cung cấp, các nhà sản xuất địa phương, các đối tác thuê gian hàng, nhân viên của AEON cũng như của các đối tác thuê...