Những lời nhắn ấm áp bất ngờ ở hàng quán, trung tâm thương mại TP.HCM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, một trung tâm thương mại lớn ở phường Hòa Hưng (TP.HCM) gần đây xuất hiện những tấm bảng dễ thương với lời nhắn, thông điệp tích cực khiến ai đọc qua cũng thấy ấm lòng, như "Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành"; "Không có ngày mưa nào kéo dài mãi, trời sẽ sáng thôi"; "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây!"; "Hôm nay chưa ổn, không sao, ngày mai thử lại nhé!"; "Sự thành công thường đến cho những người không bao giờ từ bỏ"...

Lời nhắn nhủ ấm áp, dễ thương ở trung tâm thương mại tại phường Hòa Hưng truyền năng lượng tích cực tới nhiều người ẢNH: DƯƠNG LAN

Cư dân mạng dành những phản hồi tích cực cho những thông điệp này. Tài khoản Tiểu Nguyệt bình luận: "Đọc thấy dễ thương quá à!". "Thông điệp sau những thông báo thật là tử tế!", Nguyễn Thị Mỹ Anh nhận xét. "Tuyệt vời, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!", một tài khoản khác bày tỏ.

Một nhân viên bảo vệ cho biết, những tấm bảng đó được đặt cách đây khoảng 4 - 5 ngày. Nhiều người đến trung tâm thương mại vui chơi, đọc được những thông điệp trên cũng nán lại chụp hình, chia sẻ lên mạng xã hội.

Những thông điệp ấm áp, dễ thương ở trung tâm thương mại được mạng xã hội chia sẻ ào ạt ẢNH: DƯƠNG LAN

Truyền năng lượng tích cực

Không chỉ ở trung tâm thương mại trên, một số hàng quán ở TP.HCM cũng dán những bảng thông báo với nội dung tương tự, khiến người vô tình đọc qua cảm thấy ấm áp, được truyền năng lượng tích cực.

Chị Thanh Thảo (26 tuổi) là nhân viên văn phòng ở phường Sài Gòn (TP.HCM) chia sẻ cách đây không lâu khi ghé quán cà phê ở phường Xuân Hòa để hẹn với bạn, chị bất ngờ bởi trước cửa quán có một bảng thông báo với nội dung: "Có thể bạn cần nghe những lời này".

Thông điệp trước một quán cà phê ở TP.HCM khiến nhiều người mỉm cười ẢNH: DƯƠNG LAN

Bên dưới thông báo là những tờ giấy nhỏ với thông điệp tích cực. Vì tò mò, cô gái đã xé một tờ theo hướng dẫn và mở ra đọc nội dung bên trong với lời nhắn: "Trời mưa rồi lại nắng, ngày buồn rồi lại vui…", trong trí nhớ của Thảo.

"Thời điểm đó, dù tâm trạng không được tốt nhưng sau khi đọc xong mình cảm thấy thoải mái hơn, tâm hồn như được chữa lành hẳn. Chính vì những điều dễ thương như vậy mà mình thường ghé quán", vị khách chia sẻ.

Phía quán cà phê cho biết ở quán không chỉ nỗ lực phục vụ thức uống ngon mà còn có không gian chữa lành với những lời động viên dành cho khách hàng.

Dòng chữ dễ thương phía trước một tiệm hoa ở trung tâm TP.HCM nhận được sự chú ý của người đi đường ẢNH: CAO AN BIÊN

Lời "dặn dò" trên biển hiệu một quán ăn tại TP.HCM khiến thực khách thích thú ẢNH: CAO AN BIÊN

Tương tự, trên biển hiệu của một quán ăn ở trung tâm TP.HCM cũng "dặn dò" khách "về nhà cẩn thận". Lời nhắn này thu hút sự chú ý của người đi đường suốt thời gian qua.

"Quán ăn trên đường đi làm của tôi, mỗi ngày đi qua tôi đều chú ý tới biển hiệu này. Chỉ một vài dòng chữ nhỏ nhưng đủ để thấy sự tinh tế của chủ quán, lan tỏa năng lượng tích cực mỗi ngày", anh Huân sống ở phường Gia Định nhận xét.

Bạn nghĩ gì về những thông báo với thông điệp tích cực của những trung tâm thương mại, hàng quán tại TP.HCM? Hãy chia sẻ với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.