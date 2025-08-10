Nhà thờ Mằng Lăng hơn 120 năm tuổi: Nơi lưu giữ sách chữ quốc ngữ đầu tiên

Nhà thờ Mằng Lăng cách phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) hơn 35 km về phía bắc, tọa lạc tại vùng quê xã Tuy An Đông (thuộc huyện Tuy An, Phú Yên cũ).

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng cách đây hơn 120 năm ẢNH: HỮU TÚ

Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng vào năm 1892 và hiện hữu cho đến ngày nay. Hằng năm, cứ đến mùa hè, nhà thờ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và "mục sở thị" cuốn sách đầu tiên được biên soạn bằng chữ quốc ngữ Việt Nam, in tại Rome (Italia) năm 1651.

Nhà thờ Mằng Lăng là nơi lưu giữ cuốn sách đầu tiên biên soạn bằng chữ quốc ngữ Việt Nam ẢNH: HỮU TÚ

Theo nhiều tài liệu ghi chép, nhà thờ Mằng Lăng được khởi công từ năm 1892 nhưng 15 năm sau mới khánh thành. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic - một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16.

Năm 1924, một trận bão khiến cho trần nhà kiểu mái vòm đặc trưng của kiến trúc Gothic bị sập và được sửa chữa, thay đổi kết cấu phần mái, làm phẳng như hiện nay.

Hai tháp chuông của nhà thờ Mằng Lăng được điêu khắc nhiều hoa văn tinh xảo ẢNH: HỮU TÚ

Khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng rộng hơn 5.000 mét vuông ẢNH: HỮU TÚ

Chị Nguyễn Thị Thơm (người dân sống gần nhà thờ Mằng Lăng) chia sẻ, ngày xưa chị thường nghe ông cha kể lại rằng nhà thờ có tên gọi Mằng Lăng vì được xây dựng giữa một khu rừng cây mằng lăng rậm rạp. Về sau, loài cây này dần ít đi, khiến cảnh quan quanh nhà thờ cũng trở nên kém phần thơ mộng như thuở ban đầu.

Trải qua hơn 120 năm, nhà thờ Mằng Lăng đã có nhiều thay đổi về màu sắc, kiến trúc nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, thu hút du khách đến tham quan.

Nhà thờ có nhiều kết cấu mái vòm, theo thời gian nhiều bộ phận xuống cấp ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, khi tham quan nhà thờ Mằng Lăng, người dân và du khách còn được trải nghiệm "mê cung" ở một khu hầm nhân tạo. Bên trong khu hầm là nơi trưng bày cuốn sách đầu tiên được biên soạn bằng chữ quốc ngữ của Việt Nam.

"Tôi khá bất ngờ khi được biết nhà thờ Mằng Lăng đã được xây dựng cách đây hơn 120 năm nhưng vẫn giữ được kết cấu vững chắc. Đặc biệt, lần đầu được tận mắt nhìn thấy cuốn sách được biên soạn bằng chữ quốc ngữ khá lạ so với hệ thống chữ viết của Việt Nam ngày nay", chị Trần Huyền Trang - một du khách chia sẻ.

Bên trong nhà thờ Mằng Lăng được trang trí đơn giản nhưng không kém phần trang trọng ẢNH: HỮU TÚ

Phần trần nhà được ốp gỗ, trang trí nhiều hoa văn ẢNH: HỮU TÚ

Xác lập kỷ lục nhà thờ Mằng Lăng - nơi lưu giữ và bảo tồn cuốn kinh thánh "Phép giảng Tám ngày" bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của linh mục Alexandre de Rhodes (thế kỷ 17) ẢNH: HỮU TÚ

Cuốn sách được lưu giữ bên trong một hang động của khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng ẢNH: HỮU TÚ



