Độc đáo đình cổ được 'ôm ấp' bởi 2 cây bồ đề trăm tuổi ở Đồng Tháp

Đình Tân Đông (còn gọi là đình Gò Táo) là ngôi đình cổ, được xây dựng năm Kỷ Sửu 1901, ở ấp Gò Táo, xã Tân Đông, Đồng Tháp (trước đây là xã Tân Đông, H.Gò Công, Tiền Giang). Ban đầu, ngôi đình rộng chưa đến 100 m2, năm 1904 bị hư hỏng nặng do thiên tai, đến giai đoạn 1905 - 1907, đình được xây dựng hoàn chỉnh tại vị trí ngày nay với diện tích 538 m2.
Khoảng năm 1986, gian võ ca xuống cấp nặng, tưởng chừng không thể chống chọi cùng thời gian. Lúc ấy, 2 cây bồ đề bất ngờ mọc lên ở phía trước đình, vươn cao, buông rễ bám chắc vào tường, cột, như những cánh tay "khổng lồ" nâng đỡ. Từ đó, đình không những không bị sập mà còn mang diện mạo đặc biệt: rễ bồ đề đan cài, phủ trùm, tạo vẻ thâm nghiêm cổ kính.
Ông Phạm Văn Hiếu, Phó trưởng Ban Phụng sự đình Tân Đông, chia sẻ: Người dân trong ấp qua nhiều thế hệ đều xem 2 cây bồ đề như một phần hồn của ngôi đình, cùng nhau gìn giữ, quét dọn, hướng dẫn khách thập phương đến tham quan.
Đình Tân Đông cũng gắn liền với dấu tích lịch sử kháng chiến. Thập niên 1960, quân địch biến nơi đây thành nơi giam giữ nhiều gia đình cách mạng. Năm 2010, đình Tân Đông được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2020, công trình được trùng tu, tôn tạo với kinh phí khoảng 2,6 tỉ đồng
ẢNH: THANH QUÂN
