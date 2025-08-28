Độc đáo đình cổ được 'ôm ấp' bởi 2 cây bồ đề trăm tuổi ở Đồng Tháp

Đình Tân Đông (còn gọi là đình Gò Táo) là ngôi đình cổ, được xây dựng năm Kỷ Sửu 1901, ở ấp Gò Táo, xã Tân Đông, Đồng Tháp (trước đây là xã Tân Đông, H.Gò Công, Tiền Giang). Ban đầu, ngôi đình rộng chưa đến 100 m2, năm 1904 bị hư hỏng nặng do thiên tai, đến giai đoạn 1905 - 1907, đình được xây dựng hoàn chỉnh tại vị trí ngày nay với diện tích 538 m2.

Đình Tân Đông là nơi thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh để tri ân công lao mở đất. Đình có bố cục hài hòa, gồm võ ca (sân khấu hát bội), đình chánh (chính điện thờ tự) và nhà khói (khu nấu nướng khi cúng lễ)

ẢNH: THANH QUÂN

Nổi bật ở mặt tiền ngôi đình là 5 cửa vòm kiểu châu Âu, gian giữa lớn nhất, phía trên đắp hình cuốn thư nhỏ ghi năm 1907 (mốc đánh dấu thời điểm đình được hoàn thiện). Võ ca lợp ngói âm dương, dựng bằng gỗ quý, đối diện là bệ thờ lớn khắc chữ “Thần Nông”, hai bên thờ Thổ thần và Ngũ hành. Đình chánh theo lối kiến trúc tứ trụ, cột cao 5,5m, sơn son thếp vàng uy nghi. Riêng nhà khói đã bị hư hại trong chiến tranh ẢNH: THANH QUÂN

Ngôi đình trong màu xanh mát khi nhìn từ trên cao, giữa cánh đồng lúa, cách khu dân cư với cửa chính quay về phía bắc ẢNH: THANH QUÂN

Khoảng năm 1986, gian võ ca xuống cấp nặng, tưởng chừng không thể chống chọi cùng thời gian. Lúc ấy, 2 cây bồ đề bất ngờ mọc lên ở phía trước đình, vươn cao, buông rễ bám chắc vào tường, cột, như những cánh tay "khổng lồ" nâng đỡ. Từ đó, đình không những không bị sập mà còn mang diện mạo đặc biệt: rễ bồ đề đan cài, phủ trùm, tạo vẻ thâm nghiêm cổ kính.

Ông Phạm Văn Hiếu, Phó trưởng Ban Phụng sự đình Tân Đông, chia sẻ: Người dân trong ấp qua nhiều thế hệ đều xem 2 cây bồ đề như một phần hồn của ngôi đình, cùng nhau gìn giữ, quét dọn, hướng dẫn khách thập phương đến tham quan.

Nhiều lớp rễ bồ đề đan cài vào nhau, cùng giữ cho ngôi đình vững chắc theo thời gian ẢNH: THANH QUÂN

Sau năm 1975, bà con địa phương chung tay tu sửa để duy trì các lễ cúng truyền thống. Hằng năm, đình có 4 lễ lớn: kỳ yên (16.2 âm lịch), hạ điền (16.5), thượng điền (16.8) và cầu bông (16.11). Mỗi dịp lễ, người dân gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt ẢNH: THANH QUÂN

Đình Tân Đông cũng gắn liền với dấu tích lịch sử kháng chiến. Thập niên 1960, quân địch biến nơi đây thành nơi giam giữ nhiều gia đình cách mạng. Năm 2010, đình Tân Đông được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2020, công trình được trùng tu, tôn tạo với kinh phí khoảng 2,6 tỉ đồng ẢNH: THANH QUÂN

Chính quyền địa phương đang có kế hoạch bảo tồn lâu dài, đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ ngôi đình và 2 cây bồ đề ẢNH: THANH QUÂN