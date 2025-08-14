Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa

Uyển Nhi
Uyển Nhi
14/08/2025 07:49 GMT+7

Giữa phường Chợ Lớn, TP.HCM có ngôi đình cổ Nghĩa Nhuận 153 tuổi gắn với đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa, nổi bật kiến trúc chạm khắc tinh xảo.

Đình cổ Nghĩa Nhuận giữa phường Chợ Lớn

Sáng sớm một ngày đầu tháng 8.2025, chúng tôi tìm đến đình cổ Nghĩa Nhuận (hay còn gọi là Hội quán Nghĩa Nhuận) trên đường Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM cũ). 

So với Hội quán Nghĩa An (hay còn gọi chùa Ông), công trình này khiêm tốn hơn về diện tích nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi, cổ kính giữa nhịp sống phố thị.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 1.

Hội quán Nghĩa Nhuận (hay còn gọi đình Nghĩa Nhuận) nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng sầm uất ở phường Chợ Lớn

ẢNH: HOA AN

Cổng tam quan nổi bật với mái ngói uốn cong hình lưỡi đao, lợp ngói xanh cam kết hợp viền hồng. Trên đỉnh là từng chi tiết rồng phượng, hoa văn gốm sứ rực rỡ như kể lại câu chuyện của một thời vàng son.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 2.

Cổng đình cổ Nghĩa Nhuận trên đường Phan Văn Khỏe (phường Chợ Lớn, TP.HCM) vẫn giữ nguyên nét kiến trúc người Hoa đặc trưng

ẢNH: HOA AN

Bước qua cổng, khoảng sân lát gạch mở ra giữa khu phố đông đúc, dẫn vào không gian đăng đối, mái ngói xanh rêu chạm khắc tinh xảo ở bờ nóc, 2 dãy mái phụ được lợp ngói âm dương, tất cả tạo nên sự bề thế và trang nghiêm trong khuôn viên rộng khoảng 2.000 m2.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 3.
Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 4.
Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 5.

Hội quán Nghĩa Nhuận với công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Hoa kiều với mái ngói lưu ly, chạm khắc rồng phượng tinh xảo và không gian thờ tự trang nghiêm

ẢNH: HOA AN

Theo UBND quận 5 cũ, năm 1993, đình cổ này được xây thêm tam quan và dãy nhà dọc sân để thờ Thái Tuế Thiên Quân, Văn Xương Đế Quân, Thần Tài Đại Hắc Thiên... Trước cửa, ngoài cặp sư tử đá chầu còn có tượng Di Đà Hộ Pháp và Vương Đại Thiên Quân.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 6.

Tượng Quan Thánh Đế Quân trong chính điện đình cổ Nghĩa Nhuận được bài trí công phu

ẢNH: HOA AN

Tiền điện đặt bàn thờ Tả Thần Môn và tượng ngựa Xích Thố đối xứng. Giữa chính điện là khám thờ Quan Đế với tượng gỗ ngồi trên ngai uy nghi.

Bên phải là khám thờ Bà Thiên Hậu với tượng gỗ cao khoảng 70 cm, bên trái là gian thờ Bổn chánh Thành hoàng, lưu giữ sắc phong vua Tự Đức và sắc ban cho Thần làng Thanh Bình.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 7.
Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 8.

Các tác phẩm cột rồng, tấm bình phong chạm khắc tinh xảo được trưng bày ở chánh điện

ẢNH: HOA AN

Nghệ thuật chạm khắc tinh xảo

Cách bài trí thờ tự tại đình cổ Nghĩa Nhuận giản dị nhưng toát lên sự tôn nghiêm. Hoành phi, câu đối không nhiều nhưng độc đáo với các mảng chạm cá hóa long, lẵng hoa..., trên gỗ cong.

Nghệ thuật chạm gỗ tại đình cổ mang phong cách Việt Nam cuối thế kỷ 19 hiện diện khắp nơi, từ bộ khung mái nhà (vì kèo), các bức bao lam, khám thờ… với những mô típ gần gũi như trái đào lộn hột, măng cụt, chim đậu trên chùm mận.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 9.

Mái ngói đình được chạm khắc tinh xảo

ẢNH: HOA AN

Nổi bật giữa gian thờ là tượng ngựa Xích Thố, một trong những tượng ngựa đẹp nhất TP.HCM. Phía trước hương án chính điện, 3 bức phù điêu Lục quốc phong tướng, Trưng Nữ Vương khởi nghĩa và Lê Thái Tổ khởi nghĩa thể hiện đỉnh cao nghệ thuật chạm nổi với đề tài đổi mới.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 10.

Tiểu cảnh tượng thờ đặt trên hòn non bộ trước bình phong Hội quán Nghĩa Nhuận, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian đình cổ

ẢNH: HOA AN

Nghệ thuật chạm đá cũng được khắc họa tinh xảo qua cột đá chạm rồng trước cửa, cặp sư tử chầu, các cột đá khắc cặp liễn đối chân kê cột bát giác chạm mai, trúc, bầu rượu, túi thơ.

Ngoài ra, nhiều cổ vật quý vẫn được lưu giữ như lư trầm đồng ba rồng nâng quả cầu, bộ binh khí, cặp hạc đứng trên lưng rùa, góp phần làm giàu giá trị văn hóa và lịch sử của ngôi đình.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 11.

Khoảng sân phía trước đình cổ Nghĩa Nhuận có các mảng chạm nổi tinh xảo trên bình phong

ẢNH: HOA AN

Dấu ấn của đại gia Sài Gòn xưa

Theo tài liệu của UBND quận 5 cũ, đình Nghĩa Nhuận vốn là đình thôn Tân Nhuận (thuộc phủ Tân Bình, Gia Định), được thành lập từ năm 1836, thờ Quan Thánh Đế Quân.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 12.

Hội quán Nghĩa Nhuận nằm trong khuôn viên rộng khoảng 2.000 mét vuông

ẢNH: HOA AN

Đến năm 1872, theo Sài Gòn năm xưa của tác giả Vương Hồng Sển, hội quán này do ông Đỗ Hữu Phương (1840 - 1915; người gốc Minh Hương, là một trong tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa: nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định - PV) cùng con là Đỗ Hữu Trí vun bồi. Hội trưởng khi đó là ông Trương Văn Bền.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 13.

Theo cụ Vương Hồng Sển, Hội quán Nghĩa Nhuận này do ông Đỗ Hữu Phương cùng con là Đỗ Hữu Trí vun bồi

ẢNH: HOA AN

Miêu tả về Hội quán Nghĩa Nhuận, tác giả Vương Hồng Sển viết: "Trong chùa ngăn nắp, chỗ thờ, chỗ yến tiệc, đâu đâu đều đàng hoàng. Còn đủ 5 tấm cổ bia bằng đá khắc tên các nhà hảo tâm hỷ cúng lập vào những năm: Tân Mùi (1871), Kỷ Mão (1879), Giáp Ngọ (1894), Bính Ngọ (1906) và Tân Hợi (1911)".

Tháng 1.1993, công trình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc tới những đình cổ ở TP.HCM.

Đình cổ 153 năm ở TP.HCM, dấu ấn đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa- Ảnh 14.

Tháng 1.1993, công trình được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

ẢNH: HOA AN

Với tuổi đời hơn 150 năm, đình cổ Nghĩa Nhuận không chỉ lưu giữ tinh hoa kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc đặc sắc, mà còn là một phần ký ức của làng Tân Nhuận xưa đối với cộng đồng người Hoa ở TP.HCM.

Tin liên quan

Ít ai biết, TP.HCM có một 'góc cung đình Huế' gần 200 tuổi giữa phường Gia Định

Ít ai biết, TP.HCM có một 'góc cung đình Huế' gần 200 tuổi giữa phường Gia Định

Giữa TP.HCM, Lăng Ông Bà Chiểu ở phường Gia Định vẫn lưu giữ kiến trúc cung đình Huế, nơi an nghỉ gần 200 năm của danh tướng Lê Văn Duyệt.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn

Mộ cổ 198 năm ở TP.HCM, của một 'Ngũ hổ tướng' phò chúa Nguyễn

Khám phá thêm chủ đề

đình cổ đình nghĩa nhuận đình cổ TP.HCM đình cổ nghĩa nhuận đại gia giàu thứ 2 Sài Gòn xưa kiến trúc đình cổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia TP.HCM hội quán Nghĩa Nhuận đình cổ quận 5 Di tích lịch sử TP.HCM văn hóa Chợ Lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận