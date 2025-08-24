Quốc khánh 2.9, Đồng Tháp và Tây Ninh bắn pháo hoa ở những đâu?

Ngày 24.8, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã có kế hoạch bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9.

Tỉnh Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ lớn ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2.9, tại Quảng trường Hùng Vương (P.Đạo Thạnh). Chương trình dự kiến có 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, kéo dài 15 phút.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiết kiệm. Công an tỉnh, UBND P.Đạo Thạnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chuẩn bị kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn tại khu vực diễn ra hoạt động.

Trong khi đó, Tây Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2.9 tại 2 địa điểm: P.Long An và P.Tân Ninh. Thời gian bắn dự kiến từ 21 giờ đến 21 giờ 30, với 120 giàn pháo hoa tầm thấp tại mỗi điểm, kéo dài khoảng 15 phút.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Sở VH-TT-DL phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm tính nghệ thuật, thời lượng hợp lý. Công tác tổ chức phải tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định.

Các đơn vị chức năng chịu trách nhiệm giám sát nguồn kinh phí công khai, minh bạch; đồng thời, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân nắm thông tin, chủ động tham gia, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi nổi.