Đời sống Cộng đồng

Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh: 'Dị nhân' đến Đà Nẵng, hoàn thành nửa chặng đường

Phan Diệp
Phan Diệp
24/08/2025 11:00 GMT+7

Sáng nay 24.8, Nguyễn Văn Long - người đang chạy bộ xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội quãng đường 1.636 km mừng Quốc khánh đã hoàn thành nửa chặng đường, có mặt ở TP.Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Long xuất phát chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 trong đời hôm 14.8, tại Nghĩa trang liệt sĩ, phường Long Bình, TP.HCM. Thông tin về chuyến đi từng được Báo Thanh Niên chia sẻ trong bài viết 'Dị nhân' Nguyễn Văn Long nói lời đặc biệt.

"Hoàn thành nửa chặng đường đúng mục tiêu, từng ngày gần hơn với thủ đô Hà Nội trong không khí mừng đại lễ Quốc khánh 2.9 là động lực để tôi tiếp tục cố gắng", Nguyễn Văn Long chia sẻ với Thanh Niên trước giờ xuất phát chạy bộ xuyên Việt hôm nay 24.8 - là ngày thứ 11 trong hành trình.

'Dị nhân' chạy bộ xuyên Việt: Đã hoàn thành nửa chặng đường hơn 800 km - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Long chạy qua tỉnh Gia Lai - quê hương anh, đây là 1 trong 2 ngày anh phải chạy bằng dép

Ảnh: NVCC

Những ngày qua, cộng đồng người quan tâm đến chạy bộ ở Việt Nam theo dõi gần như từng bước chân của Nguyễn Văn Long. Các bài đăng phát trực tiếp trên trang cá nhân của anh Long luôn thu hút hàng chục ngàn lượt người vào xem, theo dõi. Dân mạng để lại bình luận động viên, nhiều câu lạc bộ chạy bộ ở địa phương chủ động nắm thông tin để đón và đồng hành khi anh Long chạy qua nơi họ đang sinh sống.

"Dự báo 1-2 hôm nữa bão sẽ đổ bộ vào khu vực TP.Huế và miền Trung, đúng lúc tôi sẽ chạy ngang qua đó. Thật tình tôi có chút lo lắng. Chạy trong mưa không hề dễ dàng, gió bão ập đến lại càng nguy hiểm hơn", anh Long chia sẻ, nghĩ về trải nghiệm 5 ngày đầu tiên trên hành trình liên tục dầm mưa.

'Dị nhân' chạy bộ xuyên Việt: Đã hoàn thành nửa chặng đường hơn 800 km - Ảnh 2.

Các thông số về thời gian, cự ly, tốc độ trung bình ngày chạy thứ 10 qua tỉnh Quảng Ngãi của anh Long

Ảnh: NVCC

Cũng bởi vì chạy trong mưa nên chân anh Long phồng rộp, rướm máu phải dùng băng y tế quấn lại từng ngón chân. Đến ngày thứ 7, 8, anh buộc phải mang dép chạy bộ chuyên dụng để tiếp tục hành trình, giúp các vết thương ở đầu móng chân hồi phục, dù "chạy giày vẫn là tốt nhất".

Ngoài những khó khăn về thời tiết như trời mưa, thì việc liên tục leo dốc để vượt 2 con đèo Măng Đen và Violak ở tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kontum cũ) cao trên 1.000 m so với mực nước biển khiến anh Long mất sức khá nhiều.

"Trước khi vượt đèo, tôi đã phải liên tục chạy bộ lên dốc, cứ qua hết dốc này là có thêm dốc khác nên khó khăn nhân lên gấp bội. Vì thế, kết thúc ngày thứ 8, tôi chỉ chạy được 76 km/82 km mục tiêu", anh Long nói.

'Dị nhân' chạy bộ xuyên Việt: Đã hoàn thành nửa chặng đường hơn 800 km - Ảnh 3.

Cộng đồng người chạy bộ ở địa phương tiếp sức cho anh Long

Ảnh: NVCC

Tuy có khó khăn nhưng đổi lại những ngày này anh Long được chạy dưới thời tiết nắng đẹp. Đặc biệt hơn là nhận được sự hỗ trợ của các câu lạc bộ chạy bộ ở địa phương.

"Có 2 cha con ở tỉnh Gia Lai năm ngoái đã đồng hành năm nay lại tiếp tục chạy cùng tôi một đoạn. Có câu lạc bộ Đắk Tô (tỉnh Kon Tum cũ) đã chạy xe máy gần 100 km để đến khu vực đèo Măng Đen chạy đồng hành và một số người cùng tôi leo dốc, vượt đèo...", anh kể.

Chạy bộ 1 mình không có đội hỗ trợ nên anh Long mang trên vai 3,5 kg hành trang. Vì thế, từ ngày thứ 3, không chỉ chân và vai, lưng cũng bị trầy xước rướm máu. "Tôi đã chọn lựa thực hiện 1 hành trình gian nan nhưng vẫn tin bằng ý chí của mình và tình cảm của cộng đồng tôi sẽ tiếp tục cố gắng", anh Long nói.

PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hành trình đặc biệt này của anh.

4 giờ 30 phút hôm nay 14.8, trước Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, 'dị nhân' Nguyễn Văn Long thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ rồi bắt đầu hành trình chạy bộ xuyên Việt ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ chạy bộ xuyên Việt dị nhân chạy bộ Nguyễn Văn Long câu lạc bộ TP.Đà Nẵng
