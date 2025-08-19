Khởi công cao tốc gần 20.000 tỉ nối TP.HCM - Tây Ninh

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư PPP (loại hợp đồng BOT) là dự án trọng điểm quốc gia.

Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 22 hiện hữu

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 51 km, gồm 24,7 km đi qua địa phận TP.HCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Tuyến bắt đầu từ điểm kết nối với vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM và kết thúc tại nút giao quốc lộ 22, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km).

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kèm theo hệ thống giao thông thông minh, thu phí và các công trình phụ trợ đồng bộ theo quy chuẩn hiện hành. Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỉ đồng.

Đồng thời, kết nối đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như các tỉnh vùng Đông Nam bộ nói chung.

Tuyến cao tốc sẽ tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Dự án sẽ thu hồi diện tích đất khoảng 470 ha, ảnh hưởng đến hơn 3.800 hộ dân tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM cho biết, ngay sau khi UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt các dự án thành phần, đơn vị đã phối hợp khẩn trương với các sở, ngành và chính quyền địa phương nơi tuyến đi qua để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến sáng nay (19.8), dự án đã chính thức khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật, mở đầu cho chuỗi hạng mục quan trọng của cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

"Cùng với việc triển khai gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật, Ban Giao thông đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu xây lắp. Theo kế hoạch, các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 2 (vốn ngân sách) sẽ khởi công vào tháng 10, còn các gói thầu của dự án thành phần 1 (vốn PPP) sẽ khởi công vào tháng 3.2026, mục tiêu là đưa toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vào khai thác ngày 31.12.2027" - ông Phúc thông tin.

Dự án có chiều dài 51 km; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 - TP.HCM thuộc huyện Củ Chi (cũ) - TP.HCM; điểm cuối giao với quốc lộ 22 (Km53+850) thuộc huyện Bến Cầu (cũ) - tỉnh Tây Ninh

Cũng theo lãnh đạo Ban Giao thông, dự án có nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. "Ban sẽ vận dụng các cơ chế đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ cho phép, đồng thời kế thừa kinh nghiệm từ dự án Vành đai 3 để bảo đảm việc bồi thường, tái định cư tốt nhất cho người dân. Cuộc sống của bà con sau tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn trước đây", ông Phúc nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho biết, cùng với lễ khởi công đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hôm nay TP.HCM có 6 công trình đồng loạt khởi công, khánh thành. Ông biểu dương các đơn vị và yêu cầu Ban Giao thông bắt tay ngay vào việc triển khai các công việc liên quan của gói thầu rà phá bom mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật đúng theo tiến độ đề ra. Đồng thời, đề nghị Ban Giao thông và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3), Dự án xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (Tuyến 2)... góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.