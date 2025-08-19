Chính thức khởi công nút giao gần 400 tỉ chống ùn tắc cửa ngõ tây bắc TP.HCM

Đây là một trong những dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2.9.

Ngã tư Đình, nút giao cắt trọng yếu từ lâu đã được xem là một trong những điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông cửa ngõ tây bắc TP.HCM ẢNH: N.N

Dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2016 và được UBND TP.HCM ghi vốn chuẩn bị đầu tư vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, dự án qua nhiều năm lận đận từ việc bố trí vốn đến các khâu tư vấn thiết kế, đến nay mới có kế hoạch khởi động.

Nút giao ngã tư Đình thuộc khu vực cửa ngõ tây bắc TP.HCM với hạng mục chính là xây cầu vượt trên quốc lộ 1 dài 600 m, trong đó phần cầu dài 240 m, rộng hơn 17 m cho 4 làn xe. Công trình tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7. Đồng thời, ba tuyến đường qua nút giao gồm Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp 20 và Nguyễn Thị Đặng được mở rộng. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... xung quanh được xây dựng hoàn chỉnh.

Phối cảnh dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình

Ban Giao thông đánh giá quốc lộ 1 hiện là trục giao thông chính nhưng xe khi qua ngã tư Đình thường xuyên bị kẹt, nhất là giờ cao điểm. Cầu vượt khi xây xong đáp ứng xe chạy 80 km mỗi giờ, cùng với mở rộng đoạn đường qua nút giao giúp giảm ùn tắc cho khu vực.

Theo ghi nhận, tình hình di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đến nay đã cơ bản hoàn thành. Về quy mô giải tỏa, dự án ảnh hưởng đến 19 hộ dân, tổng diện tích ảnh hưởng, dự kiến thu hồi khoảng 890m2, trong đó 8/19 trường hợp giải tỏa một phần, 11/19 trường hợp giải tỏa trắng.

Đến nay, Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu để chính thức bắt đầu thi công công trình vào hôm nay, phấn đấu hoàn thành thông xe toàn bộ vào tháng 12.2026.