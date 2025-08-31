10 năm sống ở TP.HCM, bác sĩ Mỹ kể chuyện tử tế và 'cái kết có hậu'

LTS: Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài “TP.HCM trong mắt người nước ngoài ở TP.HCM” gồm các câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc từ những người đến từ nhiều quốc gia – Úc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch, Ấn Độ… Họ đã chọn TP.HCM làm nơi sinh sống, làm việc và lập nghiệp.

Họ là nhà ngoại giao, giảng viên, bác sĩ, doanh nhân hay chủ quán ăn, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: tình yêu dành cho con người và nhịp sống năng động, nghĩa tình của thành phố này.

Qua những góc nhìn đa dạng, loạt bài không chỉ phản ánh sức hút của TP.HCM như một đô thị hiện đại, cởi mở, mà còn tôn vinh sự gắn bó bền chặt giữa người nước ngoài với mảnh đất mà họ gọi là “quê hương thứ hai”.

Ngày rời Michigan...

Chính lòng hiếu khách, cởi mở của người dân TP.HCM và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đã khiến bác sĩ Luke Alexander Hamman (quốc tịch Mỹ) không trở lại quê hương Michigan. 10 năm nay, bác sĩ người Mỹ này chọn sống và làm việc ở TP.HCM tươi đẹp.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2015, khi bác sĩ Luke quyết định rời Michigan, đến TP.HCM, một nơi hoàn toàn xa lạ cách quê hương nửa vòng trái đất để sống và làm việc.

Bác sĩ Luke và mẹ hòa vào dòng người Việt Nam tại "concert quốc gia" kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 4.2025 ẢNH: NVCC

Từ nhỏ tới lớn, anh chàng người Mỹ luôn có mong muốn được đi du lịch và nhìn ngắm thế giới, nhưng chưa bao giờ có cơ hội vì luôn bận rộn với việc học hành và thi cử. Mọi chuyện thay đổi khi ở tuổi 25, anh chuẩn bị tốt nghiệp và nhận ra đây là cơ hội để rời nước Mỹ.

"Trước đó tôi được thực tập tại Ấn Độ và chuyến đi đã mở rộng tầm mắt của tôi. Tôi nhận ra rằng thế giới còn rất nhiều điều để thấy và trải nghiệm. Khi trở về, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc lĩnh vực Chiropracticở nước ngoài. Tôi đã phỏng vấn với các phòng khám ở châu Âu, Úc, Nam Mỹ và châu Á.

Buổi phỏng vấn cho công việc tại Việt Nam khiến tôi cảm thấy đây là lựa chọn phù hợp. Tôi rất thích ý tưởng đến một nơi mà mình không quen biết ai, không nói được ngôn ngữ và không thể tưởng tượng được cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào", anh nhớ lại.

Chiropractic, hay còn gọi là nắn chỉnh cột sống, là một phương pháp trị liệu thần kinh cột sống, tập trung vào việc điều chỉnh các khớp xương, đặc biệt là cột sống, để cải thiện chức năng hệ thần kinh và sức khỏe tổng thể. Phương pháp này không sử dụng thuốc hay phẫu thuật, mà sử dụng tay hoặc các dụng cụ chuyên dụng để tác động lên các khớp, giúp giảm đau, khôi phục khả năng vận động và kích thích khả năng tự chữa lành của cơ thể.

Bác sĩ Luke Hamman tốt nghiệp Trường đào tạo chuyên khoa thần kinh cột sống Palmer, được đào tạo chuyên sâu kỹ thuật Flexion-Distraction và kỹ thuật Graston ẢNH: NVCC

Sau buổi phỏng vấn, Luke gần như ngay lập tức quyết định rằng Việt Nam là nơi anh muốn đến. Trong vài tuần tiếp theo, chàng trai trẻ khi đó bán hết đồ đạc, thu xếp quần áo và lên máy bay với tấm vé một chiều đến TP.HCM.

Vượt ngoài sức tưởng tượng, cha mẹ và gia đình ở Michigan hoàn toàn ủng hộ quyết định táo bạo này. Dù buồn khi Luke phải rời đi, họ vẫn chúc anh lên đường may mắn. "Thậm chí, cha mẹ còn cho tôi vay 5.000 USD để đảm bảo tôi ổn khi đến Việt Nam sống", vị bác sĩ người Mỹ kể.

"Tôi hạnh phúc nhất khi lái xe máy vòng quanh thành phố"

Những ngày đầu ở Việt Nam thực sự là một cú sốc văn hóa lớn với bác sĩ Luke. Anh vẫn nhớ rõ thời tiết nóng bức ở TP.HCM, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm, số lượng xe máy khổng lồ, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người đông đúc và những mùi hương tuyệt vời từ đồ ăn đường phố.

Tất cả đều rất khác so với những gì anh quen thuộc ở Michigan. "Nhưng tôi lại yêu điều đó. Tôi thích sự ồn ào và "hỗn loạn có tổ chức" của cuộc sống hằng ngày. Ngay cả việc băng qua đường cũng trở thành một cuộc phiêu lưu", anh Luke cười, chia sẻ.

Chắc hẳn trông rất buồn cười, một bà cụ nhỏ bé dắt một anh Tây to cao qua đường, nhưng tôi thực sự rất biết ơn. Khoảnh khắc nhỏ đó cho tôi thấy sự tử tế của người Việt Nam Bác sĩ Luke Alexander Hamman

Làm bác sĩ tại TP.HCM, với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, anh nhanh chóng hòa nhập với công việc tại phòng khám. Anh nói rằng bản thân chưa bao giờ cảm thấy khó khăn để thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam.

Anh chàng người Mỹ thích tất cả các món ăn Việt Nam, thậm chí là những món "nặng mùi" ẢNH: NVCC

Bởi lẽ, anh đến Việt Nam với suy nghĩ đây là một đất nước và nền văn hóa mới, và không mong đợi mọi thứ sẽ giống như ở Mỹ. Vị bác sĩ giữ cho mình một tâm thế và trái tim rộng mở, với anh, điều đó giúp mình thích nghi tốt với cuộc sống ở TP.HCM. Anh Luke cũng biết rằng mình là một vị khách ở đây, nên việc tôn trọng đất nước, văn hóa và đặc biệt là con người là điều anh luôn tâm niệm.

Trong tuần đầu tiên ở Việt Nam, anh vẫn nhớ mãi một kỷ niệm đặc biệt. Anh đứng ở mép đường, rất lo lắng và sợ hãi khi phải băng qua "bức tường" xe máy lao vun vút trước mặt. Bất ngờ, một bà cụ đi đến và dừng lại bên cạnh anh, mỉm cười nắm lấy tay anh Luke rồi dẫn anh qua đường. Anh đã không quên nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt với bà cụ.

"Chắc hẳn trông rất buồn cười, một bà cụ nhỏ bé dắt một anh Tây to cao qua đường, nhưng tôi thực sự rất biết ơn. Khoảnh khắc nhỏ đó cho tôi thấy sự tử tế của người Việt Nam. Họ thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đây là một nền văn hóa đề cao tính cộng đồng, và tôi cảm nhận được điều đó ngay từ những ngày đầu", anh bày tỏ. Thời gian trôi qua, ngót nghét, anh đã có 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam.

Tôi hạnh phúc nhất khi lái xe máy vòng quanh thành phố, đó là điều tôi yêu thích nhất ở đây. Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, luôn thay đổi. Luôn có những quán cà phê, nhà hàng và tòa nhà mới mọc lên, thể hiện sự phát triển và tăng trưởng mà đất nước đã đạt được trong thập kỷ qua. Và tất nhiên, không thể quên ẩm thực. Đi xe máy giúp tôi dễ dàng khám phá những quán ăn và đồ uống mới. Ẩm thực Việt Nam với những món ăn yêu thích nhất của tôi trên thế giới và tôi nghĩ đến thời điểm này, tôi đã thử và yêu thích gần như tất cả các món ăn. Bác sĩ Luke Alexander Hamman

Tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam

Chính tại Việt Nam, bác sĩ Luke đã tìm thấy người phụ nữ mình yêu. Năm 2023, anh nên duyên vợ chồng với chị Phan Thị Thanh Nga cũng sống và làm việc ở TP.HCM. Tính đến nay, vợ chồng Việt - Mỹ đã có gần 10 năm quen biết, yêu nhau và về chung một nhà.

Anh Luke hạnh phúc bên vợ là chị Thanh Nga làm giảng dạy thanh nhạc ẢNH: NVCC

Kể về chồng, chị nói vui rằng có lẽ… kiếp trước anh là người Việt Nam. "Có một điều đặc biệt ở anh chính là hầu như món nào mình dẫn đi ăn, anh đều cảm thấy thích thú, thưởng thức ngon lành. Bún mắm, bún đậu mắm tôm, chuột đồng, sầu riêng… anh ăn được hết. Những món về mắm, càng đậm mùi anh lại càng thích. Nhờ đi ăn với anh nhiều mà mình lên ký luôn", người vợ kể.

Dịp 50 năm đất nước thống nhất, cha mẹ chồng của chị Thanh Nga từ Mỹ sang Việt Nam. Anh Luke và chị đã cùng cha mẹ hòa vào không khí "concert quốc gia", khám phá văn hóa, ẩm thực ở TP.HCM để rồi có những kỷ niệm không thể nào quên. Không chỉ anh Luke mà gia đình người Mỹ của anh cũng dành một tình cảm đặc biệt cho TP.HCM, cho Việt Nam.

Sau nhiều năm làm việc tại một phòng khám quốc tế, bác sĩ Luke cho biết đã sẵn sàng bước sang chương tiếp theo của cuộc đời. Anh chị đang hoàn tất thủ tục mở Phòng khám trị liệu thần kinh - cột sống - cơ - xương - khớp Dr. Luke D.C tại TP.HCM (khu vực Q.10 cũ). Anh giới thiệu đây là phòng khám chuyên sâu theo phương pháp Chiropractic.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà năm 2023 ẢNH: NVCC

"Sở hữu phòng khám riêng luôn là giấc mơ của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bệnh nhân hồi phục sau cơn đau và giảm các triệu chứng, đồng thời học cách chăm sóc cơ thể để phòng tránh các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Chúng tôi muốn mọi người khi đến đây đều cảm thấy được chào đón và chăm sóc như người nhà. Phòng khám này là cách chúng tôi tri ân cộng đồng và đất nước đã cho tôi quá nhiều trong suốt hơn một thập kỷ qua", bác sĩ Luke chia sẻ.

Yêu TP.HCM, yêu Việt Nam, bác sĩ Luke và vợ cho biết sẽ gắn bó với thành phố đầy nghĩa tình, yêu thương và sự tử tế này.