Cặp đôi 'hoàn cảnh' đơn thân nuôi con, cùng nhau xây tổ ấm

Trong lễ vu quy, thay vì mặc bộ vest phương Tây quen thuộc, anh Avery Gordon đã chọn mặc áo dài truyền thống của VN. Sự chỉn chu và trân trọng văn hóa Việt của anh khiến cô dâu Ngọc Mai và mọi người tham dự, cũng như cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Chú rể Tây mặc áo dài đi hỏi vợ khiến nhiều người thích thú ẢNH: NVCC

Chàng rể Mỹ trân trọng phong tục cưới hỏi ở VN

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Ngọc Mai cho biết anh Avery Gordon là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Cả hai cùng hoàn cảnh là mẹ và bố đơn thân, mỗi người đều có 1 con trai riêng.

2 năm trước, cặp đôi gặp nhau vào những ngày gần lễ Giáng sinh qua sự giới thiệu của một người bạn. Thời điểm đó, anh Avery Gordon có chuyến du lịch đến VN, 2 người có khoảng thời gian khá dài tìm hiểu và yêu nhau.

"Sau lần gặp đầu tiên, anh có chuyến công tác phải bay ra Hà Nội. 1 tuần sau, anh lại bay về TP.HCM và bất ngờ ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh ấy. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi như Singapore, Đà Nẵng, tổ chức kỷ niệm 1 năm quen nhau ngoài bãi biển lãng mạn ở Phú Quốc…", chị Ngọc Mai nhớ lại.

Cặp đôi chụp hình kỷ niệm cùng MC ẢNH: NVCC

Cách đây không lâu, anh Avery Gordon qua gặp gia đình chị Mai ngỏ ý xin cưới và sau đó chính thức cầu hôn chị. Đám cưới của anh chị là sự giao thoa giữa phong tục VN và nghi lễ phương Tây, diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Ở lễ vu quy, chú rể cùng gia đình trong trang phục áo dài sang nhà gái đón dâu. Sau đó, lễ thành hôn kết hợp với lễ Vows (lễ thề nguyện) được tổ chức tại một nhà hàng ở TP.HCM.

"Ngày đón dâu, mẹ và em trai của anh đều dậy từ sớm, mặc dù đêm hôm trước họ mới đáp máy bay đến VN. Họ rất ngạc nhiên và yêu thích trang phục áo dài truyền thống VN. Gia đình nhà trai cảm nhận rằng con người VN rất hiếu khách và dễ mến", cô dâu bày tỏ.

Mẹ và em trai chú rể ấn tượng với phong tục cưới hỏi ở VN ẢNH: NVCC

Hai người hạnh phúc trong ngày trọng đại ẢNH: NVCC

Chung hoàn cảnh, sở thích

Từ khi quen chị Mai, anh Avery Gordon bắt đầu trải nghiệm các món ăn Việt ở nhà hàng Việt hoặc do chị nấu. Các dịp lễ tết, anh cùng chị tới thăm hỏi họ hàng nhà gái và làm quen phong tục phát lì xì, đi chùa, phóng sanh vào các ngày rằm...

Cặp đôi cùng có đức tin thăm viếng chùa chiền, tin vào tín ngưỡng cúng kiếng của người Việt. Thêm một điều để chị Mai tự tin chọn anh làm chồng là bản thân chưa nói ra điều đang suy nghĩ là anh đã hiểu được mong muốn của chị.

Anh Avery Gordon còn giúp chị trưởng thành hơn trong suy nghĩ, luôn tôn trọng cảm xúc của chị.

"Suốt quá trình tìm hiểu, cả hai đều nhận thấy nửa kia là người có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Chúng tôi cùng có sở thích đi du lịch, yêu gia đình, thích đi xem phim, làm từ thiện và cũng thích uống bia", chị Mai chia sẻ.

Anh Avery Gordon cho hay bản thân có ấn tượng đặc biệt trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của đối phương. Anh có cảm tình ngay lập tức vì chị Mai xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và có trách nhiệm.

Dường như duyên số sắp đặt, cặp đôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh cũng thường xuyên nói chuyện với mẹ và chị gái của chị Mai để tăng sự tin tưởng và gắn kết. Cặp đôi cũng rất hòa hợp trong việc cùng nhau nuôi dạy hai con, hướng các bé đến những điều tốt đẹp.

"Cô ấy cũng là một bà mẹ đơn thân, có hoàn cảnh giống tôi và tôi nhận ra đối phương rất tốt bụng. Hơn nữa, các con của chúng tôi bắt đầu làm quen và chơi đùa rất thoải mái với nhau. Đôi khi cô ấy có thể nổi giận theo cách vừa dễ thương vừa đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ tiếp tục sinh sống, phát triển lâu dài ở VN và lên lịch trình khám phá nhiều tỉnh thành ở đất nước này", anh Avery Gordon nói.