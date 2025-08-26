Cô dâu òa khóc khi nhận quà cưới từ anh trai mắc hội chứng Down

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Trần Ngô Thị Mỹ Tiên (26 tuổi, quê Gia Lai) cùng anh trai mắc hội chứng Down là Trần Ngô Khởi (32 tuổi), tên thường gọi là Tư. Mỹ Tiên cho biết, trong lễ vu quy, thời điểm chị gái lên trao quà cưới, bản thân đã nghẹn ngào nhưng cố kìm để nước mắt không rơi. Sau đó, anh Khởi bước lên, tay run run cầm hộp đựng vàng trao cho em và hỏi: "Tiên lấy chồng, Tiên có nhớ Tư không? Tư cho Tiên 1 chỉ vàng, chúc Tiên hạnh phúc" rồi khóc òa. Trong khoảnh khắc đó, cả cô dâu, chú rể, nhiều người tham dự và thợ chụp hình cũng khóc theo.

Anh Khởi trao quà khiến em gái và em rể xúc động ẢNH: NVCC

Tự hào khi có người anh tình cảm

Theo lời Mỹ Tiên, ngày thường anh Khởi tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân và phụ giúp ba mẹ trong việc chăn nuôi. Mỗi khi ba bán bò, bán heo đều cho anh ít tiền, đưa cho mẹ giữ giùm. Cùng với số tiền người quen cho, mẹ anh gom lại, mua 1 chỉ vàng để anh làm quà tặng khi em gái lấy chồng.

"Từ ngày mình về nhà chồng, mỗi trưa anh ấy đều gọi điện nói chuyện, hỏi thăm. Có lần anh còn hỏi nhỏ mình rằng: "Tiên lấy chồng, Tình (chồng chị Tiên - PV) có la Tiên không?". Ngày nào đến giờ đó anh cũng gọi điện, còn nhắc mình để chồng rửa chén cho kẻo hư móng tay đẹp", chị Tiên kể lại.

Nhà có 5 chị em, anh Khởi là thứ 3 và cũng là con trai duy nhất, còn chị Tiên là con kế út. Lúc anh Khởi mới được sinh ra, cả nhà không ai nghĩ anh có số phận không may mắn. Thuở nhỏ, mọi người cứ nghĩ anh hiền, dễ chăm vì thường xuyên ngồi một chỗ. Đến lúc học mẫu giáo, anh được ba mẹ gửi đến trường nhưng cô giáo cho biết anh không theo được như các bạn. Ba mẹ đưa anh đi khám mới biết anh mắc hội chứng Down, dù điều trị nhưng không có kết quả. Hiện anh có tiền trợ cấp hằng tháng và được ba mẹ chăm sóc chu đáo.

Dù không nhận thức được như người bình thường nhưng anh Khởi sống rất sạch sẽ, tình cảm và rất lễ phép. Có những người khách tới mua hàng của ba mẹ dù chỉ một lần nhưng khi gặp lại, anh vẫn nhớ và chào hỏi. Mỗi lần bán ve chai, anh đều dành dụm tiền để cho các cháu. Khi mẹ phải nhập viện mổ tim, anh luôn gọi hỏi thăm và động viên mẹ. Có lúc, anh ra cổng ngóng đợi, ngồi nói chuyện với cô ruột rồi nhớ mẹ và bật khóc.

"Hồi còn nhỏ, mỗi lần mình bị ba la mắng, anh luôn tìm cách đứng ra bênh vực, dù giọng nói không được rõ ràng. Mình cũng thương anh nhiều, thường ngồi trò chuyện, thủ thỉ để anh cảm thấy được quan tâm", Mỹ Tiên cho hay.

Anh trai hỗ trợ em gái lên sân khấu ẢNH: NVCC

Anh trai không được may mắn nhưng chưa bao giờ chị Tiên xấu hổ vì anh. Ngược lại, chị rất tự hào khi có người anh tình cảm, biết yêu thương. Trong đám cưới chị Tiên, anh Khởi cũng là người khóc nhiều nhất.

Mong các con luôn quan tâm nhau

Vợ chồng em gái cũng rất thương anh ẢNH: NVCC

Bà Đặng Thị Phượng (54 tuổi), mẹ chị Tiên, bày tỏ con trai hay xúc động và rất yêu thương các thành viên trong nhà. Bà cũng đoán được việc con trai chạnh lòng khi em gái về nhà chồng, nên luôn gần gũi động viên. Vợ chồng bà thường xuyên dạy con điều hay lẽ phải, không phải vì bệnh tật mà nuông chiều.

"Hiện con trai sống cùng vợ chồng tôi. Nhưng nghĩ đến một ngày nào đó chúng tôi không còn, tôi chỉ mong các con gái thương yêu, không để anh mình chịu thiệt thòi. Sự thấu hiểu của các con là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là sự cảm thông, quan tâm thật lòng từ các anh rể, em rể", bà Phượng trải lòng.

Đại gia đình chị Mỹ Tiên chụp hình kỷ niệm ẢNH: NVCC

Trong niềm hạnh phúc của cô dâu, chú rể còn có tình thương bao la của cha mẹ, sự gắn kết thủy chung của anh em. Hình ảnh chàng trai đặc biệt với tình cảm chân thành dành cho em gái trong ngày trọng đại, trở thành minh chứng đẹp về tình thân, thứ tài sản vô giá mà không điều gì có thể thay thế.