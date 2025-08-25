Đám cưới cặp đôi Việt - Scotland và đội bưng quả đến từ châu Âu

Trân trọng phong tục cưới ở VN

Từ Scotland, ba mẹ, anh rể, chị gái, em trai, cháu gái của chú rể đều bay sang VN để dự đám cưới. Ban đầu, họ khá bỡ ngỡ với những nghi thức truyền thống ở VN như mặc áo dài, bưng mâm quả, tiền mừng, trang sức cưới… vì mọi thứ đều rất khác với phong tục ở châu Âu. Sau khi được giải thích ý nghĩa phía sau từng nghi thức, họ hiểu hơn và trân trọng những giá trị văn hóa, phong tục truyền thống của người Việt.

Trong đội bưng mâm quả (dàn bê tráp) phía nhà trai có anh rể của anh Kieran, cũng là người Scotland, đã bay sang VN để góp mặt. Các thành viên còn lại là bạn bè, đồng nghiệp của chú rể, đều là người nước ngoài (chủ yếu đến từ châu Âu) đang làm việc tại VN. Họ hào hứng khi được mặc áo dài VN và trải nghiệm các nghi thức truyền thống trong lễ vu quy.

Đội bưng mâm quả gồm nhiều người đến từ châu Âu chụp hình cùng cô dâu, chú rể ẢNH: NVCC

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội, lúc đầu họ chỉ trò chuyện bình thường nhưng sau đó phát hiện cả hai làm cùng công ty. Hai người nhắn tin một thời gian trước khi anh Kieran hẹn gặp mặt chị Hương Thảo.

"Ấn tượng ban đầu của mình là anh có vẻ ngoài khá ngầu. Khi tiếp xúc nhiều hơn, mình thấy anh ấy có thể lắng nghe tất cả các câu chuyện về mình, đặc biệt là dễ chia sẻ. Đến lúc anh về gặp gia đình mình, nhìn cách cư xử, hòa nhập và tôn trọng văn hóa Việt, mình thực sự tin rằng đây là người mình muốn đồng hành lâu dài", cô dâu trải lòng.

"Thấy may mắn khi lấy được vợ Việt"

Với cô dâu, anh Kieran là người sống tình cảm, chân thành và rất hài hước, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh không ngại học hỏi, lắng nghe, chịu khó học tiếng Việt để hòa nhập tốt hơn. Anh Kieran ăn được khá nhiều món Việt, cả những món chay mà mẹ vợ nấu.

Chú rể cho biết trước đây anh cũng từng hẹn hò ở VN nhưng không ai khiến bản thân cảm thấy "gặp đúng người" như chị Thảo. Trong mắt anh, vợ là người sống tích cực, xinh đẹp và tốt bụng. Việc được gọi chị Thảo là "vợ" luôn khiến anh cảm thấy may mắn.

Anh Kieran và chị Thảo trong ngày cưới ẢNH: NVCC

"Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, cô ấy luôn đón nhận bằng nụ cười, trí tuệ sắc sảo và tinh thần đầy lạc quan. Nhờ vợ, mọi thứ trong cuộc sống dường như trở nên dễ thở và dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi ngày sống cùng cô ấy, tôi giống khán giả đặc biệt của một chương trình hài độc quyền. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi điều đó lấy bất cứ điều gì khác", chú rể Scotland khẳng định.

"Tôi thấy các nghi lễ như mặc áo dài, bưng mâm quả, lì xì, trao vàng cưới… đều rất đẹp và đầy ý nghĩa. Gia đình tôi ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó rất nhiệt tình tham gia và cảm thấy thú vị khi được trải nghiệm văn hóa mới. Đôi lúc tôi phải tự "nhéo mình" vì thấy mọi thứ quá mới lạ. Ở Scotland, trong đám cưới chúng tôi mặc váy kilt, cặp đôi buộc dây vào tay nhau, uống rượu suốt đêm, nghe kèn túi và nhảy ceilidh đến khi kiệt sức", anh Kieran cười chia sẻ thêm.

Đôi uyên ương hiện sinh sống và làm việc ở VN. Cả hai mong muốn ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ thật hạnh phúc.