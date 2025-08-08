Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Chú rể nhập viện giữa đám cưới, cô dâu thất thần: Dân mạng động viên

Dương Lan
Dương Lan
08/08/2025 05:30 GMT+7

Đang tổ chức đám cưới, chú rể nhập viện bất ngờ khiến cô dâu thất thần. Mạng xã hội chia sẻ clip, dân mạng gửi lời động viên trước sự cố hi hữu này.

Đoạn clip được chia sẻ với dòng trạng thái: "Khổ thân cô dâu, đến giờ vào tiệc thì chú rể nhập viện vì gội đầu và bị cảm mọi người ạ". Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc với sự cố ý muốn cũng như gửi lời động viên đến cặp vợ chồng.

Tài khoản Phương Linh bình luận: "Chắc chú rể không may vắng mặt, cô dâu thay mặt đón khách. Chúc vợ chồng luôn hạnh phúc nhé". Bạn Hiên Nguyễn viết: "Tội nghiệp cô dâu chú rể, cả đời có ngày trọng đại thì lại sự cố. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc".

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là chú rể Vũ Xuân Hùng (35 tuổi, quê ở Thái Nguyên) và cô dâu Tô Trang (35 tuổi, quê ở Cao Bằng).

Chú rể nhập viện giữa đám cưới, dân mạng gửi lời động viên - Ảnh 1.

Chị Trang thất thần vì chồng không khỏe giữa lúc đám cưới đang diễn ra

ẢNH: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, anh Hùng cho biết đám cưới được tổ chức vào ngày 2.8. Trưa cùng ngày, sau khi tiếp một lượt khách anh về nhà nghỉ ngơi và tắm rửa để chuẩn bị tiếp lượt khách khác ở nhà hàng vào buổi chiều.

Trong khi tắm, anh thấy cơ thể không được bình thường, có dấu hiệu choáng váng, buốt đầu. Anh vào giường nghỉ ngơi, nhờ người khác xoa đầu, đánh gió và sau đó ra nhà hàng để chuẩn bị đón khách.

Đến 16 giờ 30 khi đang tiếp khách ở nhà hàng, anh thấy cơ thể lại khó chịu, trong người thấy lạnh dù trời rất nóng. Anh không chịu nổi nên nhờ người chở vào bệnh viện và dặn vợ ở lại tiếp khách.

Chú rể nhập viện giữa đám cưới, dân mạng gửi lời động viên - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Hùng nhận được sự thông cảm của mọi người

ẢNH: NVCC

"Sau khi vào bệnh viện, tôi được các bác sĩ cho uống thuốc theo chỉ định và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến việc vợ đang đợi và khách mời đang có mặt ở bữa tiệc nên nhờ bác sĩ dùng các biện pháp hỗ trợ để quay lại tổ chức xong xuôi. Sau đám cưới, tôi tiếp tục vào bệnh viện truyền nước, uống thuốc giảm đau và trở về nhà khi tình hình sức khỏe đã ổn", anh Hùng cho hay.

Cũng theo anh Hùng, vợ anh ở tiệc cưới cũng rất hoang mang không biết tình hình sức khỏe của chồng như thế nào. Điện thoại anh Hùng hết pin nên không thể liên lạc để vợ yên tâm. Anh thương vợ vì thời điểm đó người thân bên ngoại đã về hết, chỉ có khách mời bên nhà trai.

Dân mạng thắc mắc sao chị Trang không vào bệnh viện chăm sóc anh, về điều này, anh Hùng giải thích: "Tôi có dặn vợ đi cùng mẹ giới thiệu và dặn bạn bè thông cảm chờ đợi chứ không cùng chồng vào bệnh viện. Khách mời hôm đó đa phần là của bạn bè tôi, vợ không quen biết, phải có vợ hoặc chồng ở nhà tiếp khách".

Sau đó ít ngày, chị Trang và anh Hùng đã đăng lời cảm ơn chân thành lên trang cá nhân đồng thời gửi lời mong mọi người thông cảm vì sự cố xảy ra trong ngày trọng đại.

"Tôi nghĩ rằng trước sự sống và cái chết ai cũng muốn được sống, còn người là còn của. Tôi chấp nhận không có mặt trong ngày cưới mà được bình an, có cơ hội viết bài xin lỗi đến anh em bạn bè. Tôi nghĩ rằng bản thân có mệnh hệ gì người buồn nhất sẽ là vợ con và gia đình nên đặt sự an toàn về sức khỏe lên hàng đầu", chú rể bày tỏ.

Khám phá thêm chủ đề

chú rể nhập viện chú rể nhập viện giữa đám cưới sự cố ngoài ý muốn giữa đám cưới Đám cưới Chú rể Cô dâu
