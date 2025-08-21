Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Độc lạ nhóm bạn trẻ bê tráp chúc mừng tốt nghiệp như đám cưới

Thảo Phương
Thảo Phương
21/08/2025 13:59 GMT+7

Tại lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Văn Lang, một nhóm bạn trẻ đã gây chú ý với màn chúc mừng vô cùng độc đáo. Họ bỏ quà vào tráp, mặc đồ màu đỏ rực rỡ và di chuyển vào khuôn viên trường như đoàn bưng quả. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước này cũng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Màn chúc mừng tốt nghiệp hài hước

Là người nảy ra ý tưởng chúc mừng hài hước này, Nguyễn Tuấn Khoa, sinh viên năm 3 của trường, chia sẻ: “Ý tưởng này mình nảy ra khi nhìn thấy chủ đề trang trí lễ tốt nghiệp năm nay của trường. Đồng thời, mọi người khi đi nhận bằng và dự lễ tốt nghiệp thì đều rất đẹp, chỉn chu như đi đám cưới. Cho nên mình đã chia sẻ ý tưởng này và rủ các anh chị, các bạn trong nhóm cùng tham gia chúc mừng 2 tân cử nhân”.

Độc lạ nhóm bạn trẻ ‘bê tráp’ chúc mừng tốt nghiệp như đám cưới - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ bê 9 tráp cưới đến chúc mừng tốt nghiệp cho 2 tân cử nhân

ẢNH: THÙY TRANG CUNG CẤP

Ý tưởng độc lạ này đã được cả nhóm hưởng ứng. Khoa cho biết trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp đã liên hệ với bên cho thuê đồ làm tiệc cưới thuê 9 cái tráp và 9 cái khăn để chuẩn bị cho việc chúc mừng này. “Bên trong các tráp cũng có các món quà của các bạn trong đội bê tráp gửi đến anh chị. Đây cũng là những món quà chúc mừng khá độc lạ và nổi bật. Còn trang phục thì tụi mình cũng đi mượn”, Khoa nói.

Độc lạ nhóm bạn trẻ ‘bê tráp’ chúc mừng tốt nghiệp như đám cưới - Ảnh 2.

Chính Hiếu bất ngờ khi nhận những món quà được bỏ trong tráp cưới

ẢNH: NVCC

Theo Khoa, các bạn trong đội bê tráp ngày hôm đó đa phần là sinh viên, nhân viên đang làm việc, học tập tại trường và có mối quan hệ thân thiết với 2 tân cử nhân. “Phản ứng của mọi người xung quanh đều rất vui, ai thấy đoàn “bê tráp” của tụi mình cũng cười. Lúc tụi mình đi qua thì có rất nhiều người lấy điện thoại ra quay và chụp ảnh lại”, Khoa hào hứng kể.

Món quà bất ngờ và khó quên

Trước màn chúc mừng độc đáo của những người bạn, Văn Nguyễn Chính Hiếu, tân cử nhân ngành marketing vô cùng bất ngờ và xúc động. Hiếu chia sẻ: “Mình không ngờ là được mọi người yêu quý và làm một đội hình đầu tư như vậy để chúc mừng mình dịp tốt nghiệp. Ngày hôm đó đối với mình có lẽ là ngày vui và hạnh phúc nhất”.

Nhóm bạn trẻ đi chúc mừng tốt nghiệp như bê tráp đám cưới

Món quà tốt nghiệp Hiếu nhận được cũng khá thú vị, đó là một con gấu bông ngộ nghĩnh cùng cây bút chì siêu to. “Đây sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Sự hài hước và nổi bật làm mình cảm giác như mọi sự chú ý của lễ tốt nghiệp ngày hôm đó dồn hết vào nhóm của tụi mình vậy”, Hiếu vui vẻ kể.

Cũng là nhân vật chính của màn chúc mừng này, tân cử nhân Lê Ngọc Quý An, chia sẻ: “Lúc nhìn thấy trang phục với đội hình bê tráp này mình khá bất ngờ và mắc cười. Món quà mà các bạn tặng cho mình cũng vô cùng sáng tạo, đó là tráp bánh kẹo, nước ngọt và cái vali nữa”.

Độc lạ nhóm bạn trẻ ‘bê tráp’ chúc mừng tốt nghiệp như đám cưới - Ảnh 3.

Màn chúc mừng tốt nghiệp siêu hài hước của các bạn trẻ

ẢNH: THÙY TRANG CUNG CẤP

Tuy vậy, điều khiến An bất ngờ và xúc động hơn cả là những lá thư tay mà mọi người gửi cho cô. “Mình đã rất cảm động khi đọc thư, thật sự ý nghĩa. Mình cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình rất nhiều. Sau buổi lễ mọi người cũng chia sẻ là đã lên kế hoạch và chuẩn bị khá lâu, mong tụi mình có được một lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong đời. Mình rất trân quý và biết ơn tình cảm ấy”, An chia sẻ.

Độc lạ nhóm bạn trẻ ‘bê tráp’ chúc mừng tốt nghiệp như đám cưới - Ảnh 4.

Với Chính Hiếu và Quý An (mặc đồ cử nhân) đây là một kỷ niệm khó quên

ẢNH: QUÝ AN CUNG CẤP

Có lẽ màn “bê tráp” này không chỉ là một món quà bất ngờ mà còn là lời chúc ý nghĩa, đánh dấu hành trình đại học của hai tân cử nhân. “Màn chúc mừng này của tụi mình mục đích đầu tiên là tạo một món quà bất ngờ cho 2 tân cử nhân. Bên cạnh đó thì đây cũng là một lời chúc mừng anh, chị đã hoàn thành hành trình đại học của mình. Cả 2 cũng rất là vui khi nhận được món quà này. Đây là một kỷ niệm khó quên của 2 tân cử nhân và cả tụi mình nữa”, Khoa chia sẻ.

