‘Rụng tim’ với khoảnh khắc em bé cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp

Nhân vật chính trong đoạn clip dễ thương ấy là Võ Thị Quỳnh My (22 tuổi) và cô con gái An Nhiên (1 tuổi). Quỳnh My vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học, Trường ĐH Phú Yên.

Hai mẹ con Quỳnh My rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học ẢNH: NVCC

Trong ngày trọng đại, cô quyết định dẫn theo con gái nhỏ cùng lên sân khấu để nhận bằng, như một cách đánh dấu hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con. "Khi bước vào hội trường, mọi người ồ lên vì con gái mình cũng mặc đồ cử nhân giống mẹ. Thầy cô và bạn bè đều rất chào đón, còn lại chụp ảnh cùng bé. Khoảnh khắc ấy mình thật sự rất hạnh phúc", Quỳnh My chia sẻ.

Khoảnh khắc dễ thương của 2 mẹ con khi cùng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Ban đầu, Quỳnh My không khỏi lo lắng. Cô sợ bé An Nhiên còn nhỏ, dễ quấy khóc giữa đám đông. Nhưng trái với lo lắng của mẹ, An Nhiên lại vô cùng hợp tác, không chỉ bình tĩnh mà còn nở nụ cười tươi tắn. "Thấy con vui vẻ như vậy, mình vừa bất ngờ vừa tự hào. Đó là giây phút mình sẽ nhớ mãi", cô tâm sự.

Chia sẻ về lý do dắt con gái cùng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Quỳnh My bày tỏ: “Khi học đến năm thứ 4 thì con đến với mình và 2 mẹ con đã cùng đến trường trong thời gian này. Con chính là động lực để mình cố gắng hoàn thành việc học thay vì chán nản hay tự ti với bạn bè”.

Quỳnh My tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học, Trường ĐH Phú Yên ẢNH: NVCC

Nhớ lại khoảng thời gian đi học lúc đó Quỳnh My cho biết đôi lúc mệt mỏi nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, gia đình và sự nỗ lực của chính mình nên đã hoàn thành việc học. Theo Quỳnh My chia sẻ bé An Nhiên chào đời vào tháng 7.2024. May mắn thay, thời điểm sinh con rơi vào kỳ nghỉ hè, giúp cô nàng không bị gián đoạn việc học. Chỉ một tháng sau sinh, Quỳnh My đã quay lại trường, quyết tâm hoàn thành đủ tín chỉ để tốt nghiệp cùng các bạn.

"Vừa học vừa chăm con là thử thách lớn. Có những lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ đến con, mình lại có động lực để cố gắng. Mình muốn làm gương cho con, để mai này bé biết mẹ đã không bỏ cuộc khi theo đuổi ước mơ của mình", cô nói.

Chồng của Quỳnh My luôn là người đồng hành với cô trong hành trình vừa đi học và chăm con ẢNH: NVCC

Ngoài việc học và chăm con, Quỳnh My còn đảm nhận nhiều vai trò khác như: bán hàng online, đi hát tại các phòng trà, quán cà phê. "Mình may mắn có chồng và mẹ chồng tâm lý, luôn hỗ trợ hết lòng. Mẹ chồng chăm bé giúp mình, thậm chí để bé ngủ cùng vì sợ mình thức khuya chăm con sáng hôm sau không dậy đi học, đi làm được. Ba mẹ ruột ở xa, nên sự giúp đỡ từ gia đình chồng thật sự quý giá", cô bày tỏ.

Gia đình của Quỳnh My đến chúc mừng cô nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Là người luôn bên cạnh đồng hành cùng vợ, Lương Anh Vũ (25 tuổi), chồng của Quỳnh My, chia sẻ: “Sau khi cưới, mình cũng là người động viên vợ tiếp tục đi học. Cho nên ngày mà tận mắt chứng kiến 2 mẹ con lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp mình hạnh phúc lắm. Vì sau bao khó khăn thì cuối cùng gia đình nhỏ của mình cũng có cái kết thật đẹp. Và mình cũng rất tự hào về vợ vì dù gánh vác trách nhiệm làm mẹ nhưng vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn việc học”.

Với Quỳnh My, tấm bằng tốt nghiệp đại học không chỉ là thành quả học tập, mà còn là món quà quý giá dành tặng cho con gái và gia đình, đánh dấu một chặng đường đáng nhớ.