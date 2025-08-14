Xúc động khoảnh khắc cô gái Jrai mặc áo cử nhân cho mẹ trong ngày tốt nghiệp

Cô gái ấy là Rơ Lan H Thì, sinh viên ngành sư phạm mầm non tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM. Rơ Lan H Thì đã khiến hàng triệu người xúc động khi chia sẻ đoạn clip của cô và mẹ trên mạng xã hội. Trong ngày tốt nghiệp của mình, cô đã mặc áo cử nhân cho mẹ, một hành động bất ngờ, khiến chính người mẹ cũng ngỡ ngàng và ngại ngùng. "Hành động ấy diễn ra bất ngờ. Mẹ mình cũng không biết trước nên lúc đấy mẹ cũng ngại lắm", Rơ Lan H Thì chia sẻ.

Rơ Lan H Thì và mẹ trong ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Rơ Lan H Thì cho biết lý do đằng sau hành động này là bắt nguồn từ những năm tháng THPT. “Khi bước vào THPT, mình đã ấp ủ ý định chụp hình tốt nghiệp cùng mẹ, vì sợ nếu đợi đến lúc học nghề xong mẹ cũng già rồi sợ sẽ không tham dự lễ tốt nghiệp được nữa. Tuy nhiên, hết lớp 12, cơ hội ấy đã không đến, bởi mẹ rất ngại nơi đông người”, Rơ Lan H Thì chia sẻ.

Do đó, khi trở thành sinh viên, Rơ Lan H Thì quyết tâm tốt nghiệp đúng hạn để mong được khoác cho mẹ chiếc áo cử nhân, vì mẹ cũng ước mơ được một lần như thế. “Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự bù đắp cho mẹ mà còn là cách để mình thực hiện ước mơ bấy lâu nay”, Rơ Lan H Thì xúc động nói.

Khoảnh khắc Rơ Lan H Thì cẩn thận mặc áo cử nhân cho mẹ



Khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Điều này khiến Rơ Lan H Thì cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên. "Mình rất bất ngờ vì không nghĩ rằng một khoảnh khắc bình thường lại có thể được nhiều người chú ý và lan truyền rộng rãi như vậy", cô nói.

Bên cạnh niềm vui, Rơ Lan H Thì chia sẻ rằng cũng hơi lo lắng vì được mọi người chú ý. Tuy nhiên, sự lan tỏa ấy cũng làm cho Rơ Lan H Thì cảm thấy có trách nhiệm hơn và biết ơn những lời chúc mừng, động viên từ mọi người.

Là người dân tộc Jrai, Rơ Lan H Thì đã xa nhà từ năm lớp 6 để theo đuổi việc học. Hành trình đến với ngày tốt nghiệp không hề dễ dàng và mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. "Ba mất sớm, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi chị em mình. Mẹ cũng luôn là người đứng sau ủng hộ, động viên mỗi khi mình gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống. Những lời khuyên, sự an ủi và tình cảm của mẹ giúp mình vượt qua áp lực và tiếp tục cố gắng”, Rơ Lan H Thì tâm sự.

Rơ Lan H Thì dự định sẽ tiếp tục học liên thông lên đại học ẢNH: NVCC

Chia sẻ về hành trình mẹ đến thành phố dự lễ tốt nghiệp của mình, Rơ Lan H Thì kể: “Đây là lần đầu tiên mẹ mình đặt chân đến thành phố. Để đến dự lễ tốt nghiệp của con gái, từ Gia Lai mẹ đã di chuyển bằng xe khách mất khoảng 12 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi mẹ ngỡ ngàng trước nhịp sống đô thị, bà bất ngờ vì xe cộ đông đúc và nhiều nhà cao tầng… Thấy gì lạ mẹ cũng hỏi và đặc biệt là rất thích ngắm sông Sài Gòn”.

Khi chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con gái, bà H Ayuk, mẹ của Rơ Lan H Thì cho biết rất hãnh diện và tự hào khi con đã thực hiện được ước mơ.

Sau ngày tốt nghiệp, Rơ Lan H Thì đã về quê để ở bên gia đình. “Vì đi học xa nhà từ năm lớp 6 nên giờ tốt nghiệp xong mình chỉ muốn được ở cạnh gia đình”, Rơ Lan H Thì tâm sự. Chia sẻ về dự định trong tương lai, cô cho biết sẽ đi làm vài năm rồi học liên thông lên đại học, tiếp tục hành trình học tập mà mẹ luôn ủng hộ.

Khoảnh khắc Rơ Lan H Thì mặc áo cử nhân cho mẹ không chỉ là một cử chỉ đẹp mà còn là minh chứng cho tình yêu thương gia đình, tình mẫu tử sâu sắc.

