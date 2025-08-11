Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp thủ khoa Học viện ngoại giao

Nhật Anh nhận tin vui vào một buổi tối khi đang ăn cơm cùng gia đình. Ban đầu nữ sinh hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ điểm số của mình sẽ dẫn đầu toàn trường. "Mình khá bất ngờ trở thành thủ khoa, nhưng sau đó là cảm giác tự hào và hạnh phúc, nhất là khi được chia sẻ niềm vui ngay tại bàn ăn cùng bố mẹ", Nhật Anh kể lại.

Nếu ví quãng đời sinh viên như một chuyến đi, cô gọi đó là "hành trình can đảm", can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, thử những điều chưa từng nghĩ sẽ làm. "Môi trường ở đại học khiến mỗi người phải không ngừng tiến về phía trước, không có nhiều thời gian để chần chừ. Mình buộc phải chủ động thích nghi, thử sức và trưởng thành qua từng trải nghiệm, cả học thuật lẫn ngoại khóa", Nhật Anh nói.

Chân dung Nguyễn Nhật Anh ẢNH: NVCC

Nhật Anh đã đặt ra những nguyên tắc rõ ràng ngay từ đầu những năm học đại học, không bao giờ đi học muộn, khi học sẽ xin ngồi những bàn đầu, gần bục giảng, chuẩn bị bài trước và tích cực thảo luận với giảng viên. "Mình nghĩ cách học này có vẻ khá là sách giáo khoa nhưng đối với mình để duy trì được những thói quen này suốt 4 năm thì cần phải nỗ lực rất nhiều", Nhật Anh chia sẻ.

Nhật Anh cho rằng làm việc nhóm là yếu tố then chốt. Nhật Anh may mắn tìm được "nhóm ruột" ngay từ những bài tập nhóm đầu tiên, gồm những người nghiêm túc và có chung mục tiêu. Nhờ vậy, các dự án chung luôn đạt kết quả tốt, đồng thời giúp cô duy trì động lực để tiếp tục phấn đấu ở các hoạt động khác.

ẢNH: NVCC

Nhật Anh tốt nghiệp thủ khoa với GPA 3.96/4.0 ẢNH: NVCC

Áp lực từ những người bạn giỏi cũng là chất xúc tác để Nhật Anh tiến bộ. "Khi hiểu rõ mình cần gì và thế mạnh ở đâu, bạn sẽ bớt bị mất kết nối trong một xã hội nhiều thông tin. Mình chọn tập trung phát huy mảng học thuật, điểm mạnh của bản thân", Nhật Anh nói.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Nhật Anh ở giảng đường là lần đầu tham gia DAV Open MUN 2021 (Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc Học viện Ngoại giao mở rộng). Ban đầu, Nhật Anh cho biết mình không dám giơ bảng phát biểu, nhưng khi vượt qua được nỗi sợ phải nói trước đám đông, sự tự tin đã tăng lên rõ rệt, cô đã dám đứng lên trình bày rất nhiều quan điểm. Bất ngờ hơn, Nhật Anh còn nhận giải Best Position Paper (bài luận trình bày quan điểm tốt nhất) ngay lần đầu tham dự. "Chỉ cần bước qua được lần đầu, những lần sau sẽ dễ hơn nhiều", Nhật Anh nói.

Sau tốt nghiệp, Nhật Anh dự định tìm công việc liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội để tích lũy trải nghiệm, đồng thời chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển chương trình thạc sĩ ở nước ngoài. "Hãy là kim chỉ nam của chính mình. Khi đã đặt mục tiêu, hãy kiên định và nỗ lực theo đuổi. Đừng để mình lạc trong những so sánh hay áp lực chính bản thân, mà hãy hiểu rõ thế mạnh để tìm ra con đường phù hợp", Nhật Anh khuyên.

Thạc sĩ Lê Ngọc Thùy Dương, giảng viên khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhận xét: "Nhật Anh luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì trong mọi hoạt động học tập cũng như nghiên cứu. Đây chính là điểm nổi bật nhất của em, và đồng thời là điểm tựa để em có thể chuyển biến thử thách thành cơ hội phát triển. Thái độ tích cực và sự chuyên tâm này giúp Nhật Anh đạt thành tích xứng đáng, đồng thời lan tỏa động lực cho những người xung quanh".