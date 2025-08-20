Giáo sư 32 tuổi giúp nhiều sinh viên được du học ở Mỹ, Anh, Pháp…

Giáo sư trẻ tuổi muốn lan tỏa lòng tốt và sự tử tế

Giáo sư Trúc Đào là cựu học sinh Trường THPT Tây Sơn, sau đó là sinh viên Khoa Toán và thống kê, Trường ĐH Quy Nhơn (trước thuộc tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai).

Cách đây tròn 10 năm, anh tốt nghiệp thủ khoa ở Trường ĐH Quy Nhơn. Sau đó, nhờ sự hướng dẫn của các giáo sư, anh đã ứng tuyển và được 8 trường đại học top đầu ở Pháp và 1 trường ở Mỹ cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có các trường ĐH như: Paris-Saclay, Lyon, Toulouse, Nantes…

Giáo sư Trúc Đào cho biết đã chọn học tiến sĩ tại Mỹ vào năm 2016 và hoàn thành chương trình vào năm 2021. Sau đó, anh trở thành trợ lý giáo sư, rồi giáo sư bậc 1 chưa biên chế tại ĐH Michigan (Ann Arbor, Mỹ). Đồng thời, anh là nghiên cứu viên về cách tối ưu hóa thời gian xạ trị khối u não tại bệnh viện Beaumont (Michigan, Mỹ)…

Năm 2023, nhờ sự giới thiệu từ những người cố vấn tại ĐH Michigan (Ann Arbor, Mỹ), anh đã may mắn nhận được vị trí giáo sư trong biên chế tại ĐH San Diego State (nơi công tác hiện tại). Bên cạnh việc công tác tại ĐH San Diego State, anh còn là giáo sư thỉnh giảng tại ĐH California San Diego, là đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH California Irvine.

Anh cũng có nhiều kết quả nghiên cứu được trình bày tại nhiều quốc gia như: Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Nga, Úc…

Theo giáo sư Trúc Đào, những gì bản thân nhận được, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, thì còn có sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của nhiều anh chị đi trước và thư giới thiệu, sự chỉ bảo tận tình của các giáo sư hướng dẫn.

"Thế nên sở dĩ trong hơn 9 năm qua, dù bản thân bận bịu với công việc, tôi vẫn nỗ lực giúp đỡ cho các sinh viên Việt Nam sang du học tại nước ngoài thông qua các loại học bổng khác nhau, bởi bản thân đã từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng. Tôi muốn bản thân lan tỏa lòng tốt và sự tử tế đến với người khác, góp phần chung tay vào văn hóa giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt", anh chia sẻ.

Giáo sư sinh năm 1993 bộc bạch thêm: "Nhìn lại những gì đã qua, tôi thật sự rất biết ơn gia đình, bạn bè, thầy cô, những người luôn yêu thương, hỗ trợ và động viên. Tôi thật sự vô cùng trân trọng sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh ủng hộ và tin tưởng. Không có sự đồng hành của mọi người, thật sự sẽ không thể có được ngày hôm nay. Vì vậy, trong thâm tâm, tôi luôn ghi nhớ và biết ơn tất cả. Và là động lực cho niềm mong mỏi là ngày càng giúp đỡ thật nhiều sinh viên Việt Nam được du học nước ngoài".

Giáo sư Nguyễn Nguyễn Trúc Đào đang công tác tại Khoa Toán và thống kê, ĐH San Diego State (Mỹ) ẢNH: NVCC

Để có nhiều cơ hội thành công hơn khi du học

Giáo sư Trúc Đào cho biết bản thân đã hướng dẫn và giới thiệu cho hàng chục sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng bậc đại học và sau đại học.

"Trong số đó, có bạn đã giành được học bổng tại khoa toán của ĐH California, Los Angeles. Có bạn nhận học bổng từ ĐH Columbia, và có bạn được nhận vào Khoa Nghệ thuật và khoa học của ĐH New York… Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi các sinh viên mà tôi hướng dẫn, giúp đỡ, viết thư giới thiệu… được nhận vào những ngôi trường mà các bạn ấy mong muốn. Các bạn đã thật sự nỗ lực hết sức và hoàn toàn xứng đáng với thành công đó. Tôi càng hạnh phúc hơn khi biết rằng mình có thể đóng góp một phần nhỏ vào hành trình của các bạn", anh cho hay.

Theo giáo sư trẻ tuổi này, hiện tại có rất nhiều học sinh, sinh viên, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ liên hệ để nhờ anh giúp trong việc làm hồ sơ săn học bổng du học, xin việc, xin thẻ xanh diện nhân tài, làm nghiên cứu cùng, nhờ viết thư giới thiệu để săn học bổng…

"Nhận thấy nhu cầu khá nhiều, trong khi thời gian của bản thân có giới hạn, nên tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người miễn phí bằng cách lập ra nền tảng kết nối để bất kỳ ai cũng có thể liên lạc. Hoặc theo link: https://calendly.com/dnguyen28-sdsu/new-meeting, hoặc qua trang Facebook cá nhân, email cá nhân", anh nói.

Mong muốn cho giáo sư Trúc Đào là ngày càng có cơ hội hỗ trợ nhiều hơn các học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu và theo đuổi ước mơ du học ẢNH: NVCC

Chia sẻ thêm với những người trẻ ở Việt Nam có dự định du học, giáo sư bậc 1 tại Khoa Toán và thống kê, ĐH San Diego State này nói: "Đối với mỗi bậc học, sẽ có những loại giấy tờ và hồ sơ khác nhau cần chuẩn bị. Tuy nhiên, nhìn chung, các bạn nên cập nhật CV (sơ yếu lý lịch) thường xuyên. Cần chuẩn bị tốt các bài luận và thư giới thiệu. Hãy học và ôn các kỳ thi như IELTS, TOEFL, SAT, GMAT, GRE. Chủ động học tập và tích cực liên hệ với thầy cô để tham gia nghiên cứu. Nên tìm hiểu kỹ về các ngành học, trường học yêu thích, cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp… Sự chuẩn bị chu đáo và chủ động ngay từ sớm sẽ giúp tự tin hơn và có nhiều cơ hội thành công hơn khi du học".

Nói về ước mơ của bản thân, giáo sư Trúc Đào cho biết: "Ước mơ của tôi là tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho khoa học. Đồng thời hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu và theo đuổi ước mơ du học".