Gia đình có 5 người con: 1 giáo sư, 3 bác sĩ và 1 giám đốc

Gia đình hái "quả ngọt" từ truyền thống hiếu học

Gia đình truyền cảm hứng này là của ông Hồ Văn Thất (70 tuổi, nguyên là bác sĩ nội tim mạch tại Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu) và bà Phạm Thị Lệ Hoa (68 tuổi). Gia đình ông bà nổi tiếng ở tỉnh Bạc Liêu nhờ truyền thống hiếu học đáng tự hào.

Một điều đặc biệt, mỗi người con theo thứ tự từ lớn đến nhỏ đều cách nhau 2 tuổi. Người con cả, chị Hồ Cẩm Châu (40 tuổi), tốt nghiệp ngành luật và hiện giữ vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tân Trung Nam (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Kế tiếp là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Thiên Hương (38 tuổi), hiện là Phó trưởng Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Người con thứ ba là giáo sư bậc 1 Hồ Phạm Minh Nhật (36 tuổi), đang công tác tại Đại học Texas – Austin (Mỹ). Anh là thành viên chủ chốt của Viện Khoa học về nền tảng học máy và trí tuệ nhân tạo tại Austin, bang Texas.

Kế út là thạc sĩ, bác sĩ Hồ Thiên Trang (34 tuổi), hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Người con út là thạc sĩ, bác sĩ Hồ Phạm Minh Tâm (32 tuổi), công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Ông Thất, bà Hoa (ngồi) cùng 5 người con ẢNH: NVCC

Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Ai là người thành công nhất trong 5 người con?", câu trả lời nhận được thật bất ngờ. Không ai trong số họ nói về bản thân. Thay vào đó, họ nhắc đến các thành viên khác với tất cả sự yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ.

Những người em như anh Tâm, chị Trang dùng nhiều mỹ từ để nói về các anh chị. Chị Châu, chị Hương cũng dành những lời khen đặc biệt cho các em. Đặc biệt, trong từng nhận xét về thành viên khác, ai cũng dành cho 4 người còn lại một từ: "tử tế".

Chị Hồ Thiên Hương ẢNH: NVCC

Chị Hương chia sẻ, rằng bài học nền tảng và quan trọng nhất mà ba mẹ đã dạy không phải là làm sao để thành công, mà là làm sao để trở thành một người tử tế, lương thiện.

"Giá trị cốt lõi ấy được vun đắp từ chính tấm gương của ba, người lương y luôn hết lòng vì bệnh nhân, và từ trái tim nhân hậu của mẹ, người đã hy sinh để chăm lo cho gia đình. Chúng tôi luôn tâm niệm, rằng mọi thành tựu sự nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi lòng nhân ái. Vì vậy, trong tất cả những danh vị đạt được, dù là chủ doanh nghiệp, là giáo sư, là bác sĩ thì danh vị "người tử tế" mà ba mẹ đã trao cho bằng cả cuộc đời mình mới chính là di sản chúng tôi trân quý và nguyện giữ gìn hơn cả", chị Hương xúc động kể.

Chị Hồ Thiên Trang ẢNH: NVCC

Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, chị Châu tâm sự bản thân có nhiều thời gian để suy nghĩ về hai tiếng "nhà mình". "Và cảm xúc lúc này, lòng tôi tràn đầy sự biết ơn sâu sắc và niềm hạnh phúc viên mãn", chị Châu bày tỏ.

Chị Châu chia sẻ thêm: "Sự biết ơn trước hết đến từ diễm phúc lớn lao khi ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Đối với 5 chị em, hình ảnh ba mẹ an vui mỗi ngày chính là báu vật vô giá, là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất để mỗi người con có thể vững bước trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Đó là nền tảng của mọi sự bình an và thành công. Song hành cùng lòng biết ơn là niềm hạnh phúc tràn đầy khi được chứng kiến những hy sinh và vun đắp của ba mẹ năm xưa nay đã kết thành quả ngọt. Sau bao năm tháng vất vả, giờ đây ba mẹ có thể an hưởng tuổi già, nhìn ngắm 5 người con đều đã trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Niềm vui trong ánh mắt của ba mẹ khi thấy các con nên người chính là phần thưởng quý giá nhất, là sự khẳng định cho một chặng đường dài đầy nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng".

Chị Trang cũng nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 để nói lên điều cô muốn: "Thật hạnh phúc khi có một bức tranh gia đình trọn vẹn. Là nơi mà sự thành đạt của con cái là niềm vui của ba mẹ, và sức khỏe của ba mẹ là tài sản vô giá của các con".

Anh Hồ Phạm Minh Tâm ẢNH: NVCC

Ước mong về sự sum vầy của các thế hệ

Chị Châu cho biết, sự trưởng thành của 5 chị em ngày nay được vun đắp từ hai bài học lớn, hai nguồn cảm hứng vô giá mà họ may mắn nhận được từ ba và mẹ.

"Bài học đầu tiên đến từ tấm gương về con đường tri thức và y đức của ba. Vốn là một bác sĩ, ba đã gieo vào lòng chúng tôi từ thuở nhỏ một sự tôn trọng sâu sắc dành cho tri thức và khoa học. Ông không dạy dỗ bằng những lời nói giáo điều, mà bằng chính sự tận tụy trong sự nghiệp cứu người. Chính cuộc đời và y đức của ba đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho các con niềm say mê học hỏi và ý thức dùng năng lực của mình để phụng sự xã hội".

Chị Châu tiếp lời: "Nếu ba là người dẫn lối bằng trí tuệ, thì mẹ chính là người trải rộng con đường đó bằng tất cả tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng. Đó là bài học thứ hai. Mẹ đã chọn gác lại những hoài bão riêng để trở thành hậu phương vững chắc, một người nội trợ toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và năm người con. Sự vun đắp và xây tổ ấm của mẹ đã tạo nên một không gian bình yên tuyệt đối, nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, giúp chúng tôi có đủ sức mạnh và sự an nhiên để vươn lên trong học tập".

Chị Hồ Cẩm Châu ẢNH: THANH NAM

Cũng theo chị Châu: "Kế thừa những giá trị đó, trong gia đình nhỏ của mình, tôi luôn tâm niệm phải truyền lại cho con cái ngọn lửa đam mê tri thức học từ ba, và dạy con về tầm quan trọng của một mái ấm yêu thương học từ mẹ. Bởi lẽ, một con người chỉ có thể phát triển toàn diện khi được bồi đắp bởi cả trí tuệ và lòng nhân ái".

Anh Nhật nhớ lại, ngày còn nhỏ, cả 5 chị em đều được ba định hướng theo đuổi ngành y. Tuy nhiên, chị Châu và anh Nhật đã chọn học ngành khác (anh Nhật theo học chương trình cử nhân tài năng khoa Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, còn chị Châu là cựu sinh viên luật Khoa Kinh tế, ĐH Quốc Gia TP.HCM, nay là Trường ĐH Kinh tế - Luật).

Anh Nhật chia sẻ: "Ba mẹ không ép con phải theo ý của ba mẹ cho bằng được. Ba mẹ cũng không phản đối những quyết định của con. Điều đó cho thấy ba mẹ luôn đồng hành, ủng hộ cho con theo đuổi đam mê, theo học ngành nghề mà con cảm thấy thích, có hứng thú, phù hợp với khả năng, sở trường để phát triển bản thân một cách tốt nhất. Ngoài ra, ba mẹ cũng không hề nhắc đến "con nhà người ta", không so sánh từng người, không đặt ra những kỳ vọng quá cao, mà nhìn được ưu điểm của mỗi chị em để có cách phát huy những ưu điểm ấy. Và tôi đang áp dụng những điều đó để dạy con mình. Là phải tôn trọng ý kiến, chính kiến từ con, tin tưởng sự lựa chọn của con".

Anh Hồ Phạm Minh Nhật ẢNH: NVCC

Anh Tâm bộc bạch: "Từ những ngày xửa ngày xưa đến giờ, thời gian cứ mải miết trôi, cuộc sống có nhiều biến chuyển, nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi, đó là 5 chị em luôn đoàn kết và rất yêu thương nhau, hiểu nhau. Đã từng như vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi mãi sau này cũng vậy".

Từ trái qua: anh Tâm, chị Châu, chị Trang, chị Hương, anh Nhật ẢNH: NVCC

Người chị cả thì có một ước mong sâu sắc hơn. "Đó là về một "sự sum vầy của các thế hệ" thật trọn vẹn. Tôi ao ước về một ngày không xa, cả 5 chị em dù ở bất cứ đâu cũng có thể thu xếp để cùng đưa các con, các cháu của mình về đoàn tụ đông đủ dưới một mái nhà. Buổi sum vầy ấy không chỉ là những bữa cơm ấm cúng, mà quan trọng hơn, đó là cơ hội để thế hệ thứ ba được lắng nghe ông bà kể chuyện, để chúng cảm nhận và thấu hiểu về hành trình mà thế hệ trước đã đi qua. Đó là cách để những giá trị nền tảng của gia đình về tri thức, y đức và tình yêu thương được trao truyền một cách tự nhiên và sống động nhất. Bởi lẽ, không có món quà nào ý nghĩa hơn dành tặng ba mẹ bằng việc nhìn thấy di sản tinh thần của mình được các thế hệ sau trân trọng và tiếp nối", chị Châu chia sẻ.