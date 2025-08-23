Việt Nam có tiềm năng trở thành điểm đến cho các đám cưới của giới thượng lưu

Sự kiện Wedding Symphony 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM đã trở thành điểm nhấn quan trọng, mang đến giải thưởng chuyên biệt Vietnam Wedding Awards nhằm tôn vinh những cá nhân, đơn vị xuất sắc trong ngành cưới Việt Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ của các nhà tổ chức, khách sạn, thương hiệu dịch vụ cưới, mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển mình mạnh mẽ của một ngành công nghiệp giàu tiềm năng.

Trong vòng 3 - 5 năm trở lại đây, thị trường cưới cao cấp tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng rõ rệt. Sự thay đổi về tư duy tiêu dùng, nhu cầu thể hiện cá tính, phong cách riêng của thế hệ trẻ đã mở ra một thị trường đủ lớn để các đơn vị tổ chức sự kiện, khách sạn và thương hiệu dịch vụ cưới đồng loạt nâng cấp sản phẩm, dịch vụ. Không dừng lại ở Hà Nội hay TP.HCM, thị trường này đang mở rộng ra các địa phương có lợi thế du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Sa Pa.

The Planners được vinh danh ở hạng mục 'Đơn vị tổ chức tiệc cưới điểm đến xuất sắc nhất năm' tại Vietnam Wedding Awards 2025 ẢNH: LÊ NAM

Không gian tiệc cưới ngoài trời ngắm hoàng hôn bên sông Sài Gòn và dịch vụ đưa đón bằng ca nô riêng độc đáo của Mia Saigon ẢNH: LÊ NAM

Tại Vietnam Wedding Awards 2025, nhiều diễn giả cùng chung nhận định rằng ba trụ cột xu hướng sẽ định hình ngành cưới cao cấp Việt Nam trong giai đoạn tới: cá nhân hóa, bền vững và trải nghiệm đa giác quan.

Khách hàng mong muốn tiệc cưới mang đậm phong cách cá nhân. Các wedding planner và khách sạn đang đầu tư nhiều hơn vào dịch vụ "may đo", từ trang trí đến trải nghiệm khách mời.

Cô dâu chú rể ngày càng quan tâm đến yếu tố xanh, từ lựa chọn địa điểm, nguyên liệu địa phương, hạn chế nhựa, đến thiết kế thân thiện môi trường. Mia Saigon là một trong số ít khách sạn được chứng nhận LEED, đưa tiêu chí bền vững vào từng chi tiết của tiệc cưới.

Tiệc cưới không chỉ là nghi lễ, mà là hành trình cảm xúc ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, thị trường cưới cao cấp Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn của các cặp đôi quốc tế. Lợi thế nằm ở cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ biển đảo đến núi rừng, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nghỉ dưỡng và đặc biệt là sự ổn định chính trị.

Thực tế cho thấy, Việt Nam đã nhiều lần đón những đám cưới xa hoa của giới siêu giàu quốc tế. Năm 2019, một cặp đôi Ấn Độ đã tổ chức đám cưới với gần 700 khách mời tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, góp phần đưa khu nghỉ dưỡng này liên tiếp đạt giải "World's Leading Luxury Wedding Resort".

Thị trường cưới cao cấp - một ngành kinh tế giàu tiềm năng ẢNH: LÊ NAM

Hay như đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long hồi tháng 2.2025. Lễ cưới xa hoa với pháo hoa, hiệu ứng lửa, nước, ánh sáng, tổ chức tại resort 5 sao, thuê cả khu nghỉ dưỡng và chuyên cơ riêng phục vụ khách mời. Tiệc cưới "Chinese Zodiac-themed" tại Đà Nẵng vào năm 2024 của cặp đôi gốc Việt - Mỹ tổ chức tiệc kết hợp văn hóa Trung - Việt tại Intercontinental Danang, mang dấu ấn cá nhân thông qua thiết kế tỉ mỉ, hoạt động truyền thống và sự chăm chút từng chi tiết.

Đến nay, Phú Quốc và Đà Nẵng tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình giàu có từ Ấn Độ, Trung Đông, khi hàng loạt resort cao cấp trở thành điểm đến cho những "siêu tiệc cưới" với hàng trăm khách mời.

"Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến cưới hàng đầu khu vực, với sự kết hợp của cảnh quan nguyên sơ, văn hóa độc đáo, lòng hiếu khách và hệ thống dịch vụ ngày càng cao cấp", đại diện một khách sạn phân khúc hạng sang ở TP.HCM bày tỏ.