Điểm tựa vững vàng cho hành trình hồi phục

Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có những thời điểm gọi là thời điểm vàng của điều trị. Nếu bỏ qua giai đoạn đó có thể bệnh tình sẽ diễn biến rất xấu hoặc chi phí điều trị rất cao. Khám sức khỏe tổng quát hằng năm giúp phát hiện bệnh sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, chi phí điều trị cũng giảm rất nhiều.

Kiểm tra sức khỏe cùng bảo hiểm nhân thọ

TS-BS Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng những người quan tâm đến việc mua bảo hiểm nhân thọ cũng là người thường chú trọng đến sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình.

"Bảo hiểm nhân thọ rất hay ở bước trước khi ký hợp đồng, doanh nghiệp sẽ đưa khách hàng đi kiểm tra bệnh tình, sức khỏe. Đây là bước đầu tiên để tầm soát xem khách hàng có bệnh nền hay không. Có những khách hàng may mắn phát hiện bệnh sớm nhờ đi khám sức khỏe. Do đó, bảo hiểm nhân thọ rất tốt, phát hiện sớm được bệnh tình thì chi phí điều trị sẽ ổn hơn, tiên lượng bệnh sẽ tốt hơn", TS-BS Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ tại buổi tọa đàm gần đây về chi trả quyền lợi bảo hiểm ở TP.HCM.

Về chi phí điều trị, như ông bà ta hay nói rằng "liệu cơm gắp mắm", nhưng liên quan đến sức khỏe, ai cũng muốn là điều trị phương pháp tốt nhất, hiện đại nhất.

TS-BS Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ quan điểm bảo hiểm nhân thọ giúp người bệnh không bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị bệnh

Nhiều người có bảo hiểm y tế rồi vẫn cần tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vì những kỹ thuật càng cao thì chi phí càng lớn. Bảo hiểm y tế mang tính chất bảo hiểm tồn vong nên vẫn để lại những khoảng trống. Đó là những kỹ thuật và những loại thuốc mà bảo hiểm y tế không thể chi trả, như những kỹ thuật mới, thuốc đắt tiền, thuốc điều trị ung thư, thuốc sinh học... Bảo hiểm y tế sẽ giúp chi trả, nhưng chỉ một phần mà không phải tất cả. Trong khi đó, người bệnh đang trong quá trình điều trị, hoặc cho dù đã xuất viện cũng không thể đi làm ngay, phải có thời gian nghỉ dưỡng, vừa mất sức lao động, vừa mất thu nhập.

"Tôi nghĩ bảo hiểm nhân thọ có thể góp phần vào đó, giống như một cái lưới thứ hai giúp bệnh nhân và gia đình giảm áp lực tài chính. Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp chi trả, đó chính là "người" sẽ làm ra tiền, tức là "người" đảm bảo tài chính cho gia đình đó, cho người bệnh đó. Để cho người bệnh an tâm lựa chọn những phương pháp điều trị tốt hơn theo tư vấn của bác sĩ, không phải lo lắng, tính toán, đánh đổi giữa tiền bạc hay sức khỏe", BS Tuấn phân tích.

Phao cứu sinh đúng lúc

Cuối năm 2024, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, chị Lê Thị Hồng Vân (Bình Dương) phát hiện mắc bệnh K tuyến giáp và phải phẫu thuật điều trị. May mắn trước đó, chị đã tham gia gói bảo hiểm nhân thọ của BIDV MetLife như một "quỹ dự phòng" chuẩn bị cho những rủi ro trong tương lai.

Gia đình chị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và được công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm 950 triệu đồng, khoản tiền kịp thời giúp gia đình chị giảm nhẹ gánh nặng viện phí, yên tâm tập trung vào quá trình điều trị và mở ra hy vọng hồi phục cao hơn.

"Cuộc sống luôn có những rủi ro không lường trước, bệnh tật thì "trời kêu ai nấy dạ". Tôi từng nghĩ bảo hiểm là chuyện xa xôi sau này, cho đến khi hiểu rằng sự an tâm là thứ nên được chuẩn bị sớm. Tôi tìm hiểu kỹ các sản phẩm bảo hiểm trước khi quyết định tham gia, và vừa rồi thấy được sự nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm của công ty khi gia đình tôi xảy ra biến cố", chị Vân chia sẻ.

Còn với chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, hai lần đối mặt ung thư, hai lần vượt qua, giữ trọn sự bình tĩnh và niềm tin cho hành trình chữa trị, nhờ vào sự đồng hành của bảo hiểm nhân thọ.

Không lâu sau khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Generali cho bản thân, trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị Hiền nhận tin mình mắc ung thư tuyến giáp.

Ca phẫu thuật và quá trình điều trị đầu tiên kết thúc tốt đẹp, Generali đã nhanh chóng chi trả hơn 81 triệu đồng, giúp chị yên tâm hồi phục. Nhưng chỉ 5 tháng sau, căn bệnh bất ngờ tái phát. Lần này, ngoài chi phí phẫu thuật và điều trị, chị còn được chi trả thêm quyền lợi bệnh hiểm nghèo, tổng số tiền chi trả hơn 281 triệu đồng.

Số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm từ Generali đã giúp chị Hiền yên tâm, hoàn toàn tập trung vào việc điều trị bệnh và hồi phục

"Không phải lo lắng về chi phí, tôi hoàn toàn tập trung vào việc điều trị", chị Hiền chia sẻ. Nhờ có bảo hiểm, chị luôn giữ tinh thần lạc quan, biến thử thách thành động lực để chiến thắng bệnh tật.

Hai lần đối diện bệnh tật, hai lần chiến thắng. Chị Hiền tin rằng, chính sự chủ động chuẩn bị từ sớm đã giúp mình không gục ngã. Một hợp đồng bảo hiểm không chỉ là giấy tờ, đó còn là niềm tin và là cơ hội để bước qua những ngày khó khăn với tâm thế vững vàng.

Bệnh tật không hẹn trước, nhưng một kế hoạch bảo vệ từ sớm có thể biến những ngày tháng chông chênh thành hành trình hồi phục trọn vẹn hy vọng. Trong hành trình ấy, bảo hiểm nhân thọ sẽ là "ngọn nến" soi đường để tìm thấy bến bình yên, giúp người bệnh bớt nỗi lo tài chính, kịp thời nắm lấy cơ hội chữa trị, và quan trọng hơn, "thắp sáng" niềm tin, tiếp thêm nghị lực để tiếp tục những ngày tháng tươi đẹp phía trước.