Đời sống Gia đình
Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng

Dương Lan
15/08/2025 15:11 GMT+7

Nhận những món quà quê ngon, sạch, nàng dâu không khỏi xúc động và thầm biết ơn khi được gia đình chồng yêu thương. Điều đó là minh chứng cho mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu cũng rất hòa thuận, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Phượng (31 tuổi, sống ở Bắc Ninh) chia sẻ niềm vui đó lên hội nhóm mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Chị cứ ngỡ lấy chồng xa sẽ vất vả, nhưng may mắn lại gặp gia đình chồng hết mực yêu thương. Cha mẹ chồng ở quê có đồ ăn ngon cũng gửi lên cho vợ chồng chị. Nhận những món quà quê ấm áp, chị "nấu bằng cả trái tim" để có những bữa cơm ngon, xem đó là lời cảm ơn gửi đến đấng sinh thành.

Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng - Ảnh 1.

Đại gia đình nhà chồng chị Phượng

ẢNH: NVCC

Mẹ chồng như mẹ ruột

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Phượng cho biết bản thân lấy chồng được 7 năm và may mắn có mẹ chồng thương con như mẹ ruột. Mẹ chồng chị ở Hưng Yên (trước đây là tỉnh Thái Bình), là giáo viên tiểu học đã về hưu. Bà hiền lành, tỉ mỉ và luôn nghĩ cho con ngay cả những điều nhỏ nhất.

Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng - Ảnh 2.

"Mỗi lần mở thùng đồ bố mẹ chồng gửi cho, mình có cảm giác như mở một chiếc "túi mù" chứa đầy tình yêu thương. Từng bó rau, con cá, túi trứng… đều là tấm lòng và sự quan tâm của bố mẹ. Mình rất vui nhưng hơn hết là cảm thấy ấm áp và biết ơn", nàng dâu bày tỏ.

Mỗi lần gửi đồ ăn, mẹ chồng chị tự tay lựa chọn từng thứ: rau hái trong vườn, thịt cá từ người quen, trứng gà nhà đẻ… và rửa sạch, đóng gói cẩn thận. Cha chồng phụ việc đóng thùng, sắp xếp đồ đạc để không bị dập nát và kịp giờ gửi xe khách lên cho vợ chồng chị. Bố mẹ chị cẩn thận đến nỗi luôn trả tiền cước xe khi gửi đồ.

Chân thành và tôn trọng lẫn nhau

Ở chiều ngược lại, vợ chồng chị Phượng luôn quan tâm bằng những hành động thiết thực như thường xuyên gọi điện hỏi thăm, mua quần áo gửi về cho cha mẹ, sắp xếp về quê thăm gia đình mỗi khi rảnh rỗi hoặc dịp nghỉ lễ. Mỗi lần về quê, nàng dâu sẽ vào bếp nấu những món bố mẹ chồng yêu thích và phụ việc nhà để họ đỡ vất vả.

Với nàng dâu, họ không chỉ là cha mẹ của chồng mà còn là người thân như ruột thịt. Nhờ tình cảm đáng quý đó, chị chưa bao giờ thấy mình như người ngoài trong gia đình này.

Con dâu hạnh phúc với những món quà quê từ nhà chồng - Ảnh 3.

Chị Phượng chế biến thành món ngon cho gia đình

ẢNH: NVCC

"Mình vừa trải qua cú sốc tâm lý lớn khi mất đi người thân, bố mẹ chồng luôn hỏi thăm, động viên và lo lắng cho mình rất nhiều. Dù mình không ở gần họ nhưng mình có cảm giác vẫn được bao bọc, chăm lo như hồi ở với bố mẹ ruột", chị Phượng bộc bạch.

Nhiều người khi lập gia đình thường lo ngại việc hòa hợp với gia đình chồng sẽ gặp nhiều khó khăn hoặc mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không êm ấm. Theo chị Phượng, có hai yếu tố để mối quan hệ này luôn đoàn kết, yêu thương là chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

"Mình luôn nghĩ bố mẹ chồng đã thương mình như con, mình cũng đối xử lại như bố mẹ ruột. Đừng so đo chuyện ai đúng ai sai, mà hãy nhìn vào ý tốt của nhau. Khi cả hai phía cùng mở lòng thì mối quan hệ sẽ tự nhiên trở nên ấm áp và gắn bó", chị Phượng vui vẻ nói.

Bà Bùi Thị Yến (59 tuổi), mẹ chồng chị Phượng, cho hay các con đều ở xa nên bà muốn gửi quà quê để có thực phẩm ngon sạch mà dùng. Các con cũng áp lực công việc nên bà hy vọng đó sẽ là món quà tinh thần giúp các con vượt qua những trở ngại đó.

"Ở quê thì có đồ ngon, sạch mà các con ở xa và lại bận, không mấy khi về. Nên tôi nghĩ khi gửi đồ, các con sẽ tiết kiệm thời gian đi chợ, có cảm giác như được sống gần gia đình. Tôi mong các con luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn", bà Yến chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

quà quê Nàng dâu Mẹ chồng làm dâu lan tỏa trên mạng xã hội
