NSND Trần Lực tiết lộ lý do phải đính chính sau vai diễn trong 'Mẹ chồng tôi'

Trong Cine 7- Ký ức phim Việt, NSƯT Chiều Xuân, nữ chính của bộ phim thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có đạo diễn Khải Hưng và vai diễn Thuận trong Mẹ chồng tôi, có lẽ con đường nghệ thuật của chị đã rẽ sang hướng khác. Còn với NSND Trần Lực, ký ức về bộ phim không chỉ nằm ở vai diễn, mà còn ở sự tinh tế của đạo diễn - người đã khắc họa chiến tranh không bằng tiếng súng, mà bằng khói bếp, ánh đèn dầu, những giọt mồ hôi và sự khắc nghiệt của đời sống hậu phương.

NSND Trần Lực chia sẻ trong Cine 7 - Ký ức phim Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đặc biệt, đạo diễn Khải Hưng đã gửi gắm thông điệp sâu sắc qua những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa: chiếc micro của đài phát thanh, khăn mùi xoa trên mái tóc, hay hình ảnh "đèn dầu soi chỗ dột". Tất cả vừa đời thường vừa ẩn chứa tầng nghĩa, biến mỗi khung hình thành một lát cắt của ký ức tập thể.

"Chúng tôi được khoán một số tiền, lúc đấy chưa ai làm phim 2 tập bao giờ nên tôi nhận tiền bằng phim 1 tập. Tôi chưa bao giờ làm cảnh mưa dù đã từng làm 6 - 7 phim rồi. Cảnh mưa chúng tôi cũng làm thô sơ lắm, tưới nước trước ống kính mà tạo nên cảnh mưa gió bão bùng rất ghê gớm", đạo diễn Khải Hưng tiết lộ cảnh ấn tượng nhất trong Mẹ chồng tôi.

NSND Trần Lực và NSƯT Chiều Xuân trong phim Mẹ chồng tôi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những câu chuyện hậu trường được chia sẻ trong Cine 7 - Ký ức phim Việt cũng đem lại thú vị cho khán giả. Như NSND Trần Lực kể lại khoảnh khắc người dân nhầm ông đã mất khi đóng cảnh truy điệu, buộc ông phải "đính chính" ngay tại chỗ: "Người mất là nhân vật trong phim, còn cháu vẫn sống đây!". Đó là những mẩu chuyện đời thường, hóm hỉnh nhưng cũng cho thấy sự chân thật của tác phẩm. "Nhân vật của tôi là Nguyễn Văn Lực nhưng lấy ảnh của diễn viên Trần Lực làm ảnh thờ. Có một bà diễn viên quần chúng tưởng Trần Lực mất nên sau đó đồn ầm lên là tôi đã chết", NSND Trần Lực chia sẻ.

Ra mắt lần đầu ngày 4.9.1994 trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật, Mẹ chồng tôi nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình, gắn bó với khán giả suốt 15 năm và mang về Giải thưởng Nhà nước đợt II (2007) cho NSND Khải Hưng. Sức sống bền bỉ ấy không chỉ đến từ kịch bản chặt chẽ, diễn xuất tinh tế mà còn nhờ tình cảm của khán giả dành cho những nhân vật, câu chuyện phản ánh đời sống thật.