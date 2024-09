Nghệ sĩ, người nước ngoài ở TP.HCM rủ nhau chuyển khoản giúp bà con miền Bắc vượt khó khăn sau bão lũ

Trong ngày, theo ghi nhận có rất nhiều nhu yếu phẩm của người dân được chuyển đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ở số 55 đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1). Hàng trăm người trong đó có hơn 30 nghệ sĩ cùng các doanh nghiệp, trường học, người nước ngoài cũng đến ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt cho đồng người dân vùng lũ miền Bắc.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi rất trân quý, biết ơn sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến bà con vùng lũ phía Bắc. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi ủng hộ của mọi người đến bà con với hi vọng sớm khắc phục thiệt hại, mất mát do bão Yagi gây ra".

Ở tuổi 79, NSƯT Lê Thiện bắt xe ôm tới trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM từ sáng sớm. "Má Thiện" chia sẻ: "Từ mấy hôm trước, một nhóm nghệ sĩ rủ nhau đi ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Có nhiêu góp nhiêu, nghĩ như vậy nên nay tôi đến đây".

Các nghệ sĩ TP.HCM cùng đến ủng hộ vì đồng bào vùng lũ miền Bắc. Ảnh: Phan Diệp

NSƯT Lê Thiện tại hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sáng 13.9 Ảnh: Phan Diệp

Đến cùng NSƯT Lê Thiện còn có hơn 30 nghệ sĩ khác như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Kim Xuân, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng… Các nghệ sĩ đã thực hiện chuyển khoản ủng hộ ngay tại hội trường, cùng nhau kêu gọi mọi người chung tay vì đồng bào miền Bắc.

Đại diện trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng gửi tặng người dân vùng lũ miền Bắc số tiền 400 triệu đồng. Số tiền được vận động từ viên chức, người lao động, sinh viên với mong muốn nhanh chóng giúp đỡ bà con miền Bắc tại thời điểm này.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có đa số sinh viên đến từ khu vực miền núi, nông thôn, cũng là nơi thường xuyên bị thiên tai, bão lũ tàn phá nặng nề. Nhà trường hiểu sâu sắc những thiệt hại, hậu quả tàn khốc mà đồng bào vùng lũ đang gánh chịu.

Cô Nguyễn Thị Thảo - Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: "Sau hôm nay, nhà trường vẫn tiếp tục kêu gọi, vận động thêm để giúp đỡ, đồng hành cùng đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra".

Đại diện trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trao 400 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Phan Diệp

Ông Pankaj Arora (53 tuổi), người Ấn Độ đang trò chuyện với đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, sáng 13.9. Ảnh: Phan Diệp

Những ngày này, không chỉ có người Việt Nam khắp nơi hướng về miền Bắc.

Vợ chồng ông Pankaj Arora (53 tuổi), người Ấn Độ với hơn 20 năm sống và làm việc tại Việt Nam cũng đau xót trước thiệt hại do bão Yagi gây ra. Là chủ một công ty dược và chuỗi nhà hàng Ấn Độ với 10 chi nhánh ở 3 miền, ông bà Pankaj Arora xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình.



"Vợ chồng tôi đã đi du lịch hết 63 tỉnh thành của Việt Nam. Đất nước của các bạn đang hướng về miền Bắc và tôi với tình yêu Việt Nam của mình cũng muốn chia sẻ để giúp đỡ mọi người", ông Pankaj Arora bày tỏ và ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ.

Trước đó, chiều ngày 10.9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngày 12.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức lễ phát động vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024.