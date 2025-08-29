Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đà Nẵng nâng tầm thương hiệu 'thành phố sự kiện' qua lễ hội pháo hoa, điện ảnh

Huy Đạt
Huy Đạt
29/08/2025 14:18 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng tổng kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 3 năm 2025, khẳng định 2 sự kiện này tiếp tục góp phần nâng tầm thương hiệu 'thành phố sự kiện'.

Ngày 29.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 3 năm 2025. 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: công tác tổ chức 2 sự kiện lớn đã được triển khai bài bản, chuyên nghiệp và đúng tiến độ; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. 

Đà Nẵng khẳng định thương hiệu 'thành phố sự kiện' qua DIFF và DANAFF- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức DIFF 2025

ẢNH: HUY ĐẠT

Nhờ vậy, công tác an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra sự cố; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, y tế, thông tin liên lạc và kiểm soát giá dịch vụ lưu trú, ăn uống, trông giữ xe..., tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách

DIFF 2025 được đánh giá không chỉ là một lễ hội pháo hoa mà còn là “hệ sinh thái văn hóa - du lịch - nghệ thuật” quy mô nhất từ trước đến nay. Kéo dài 1,5 tháng, đây là mùa lễ hội pháo hoa dài nhất, quy tụ 10 đội pháo hoa quốc tế đến từ nhiều quốc gia có truyền thống biểu diễn lâu đời như Phần Lan, Ba Lan, Canada, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Anh, Hàn Quốc, Ý… cùng 2 đội đại diện chủ nhà Việt Nam. 

Điểm nhấn khác biệt của DIFF 2025 là ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong các đêm diễn, mang đến trải nghiệm đa giác quan mới lạ cho khán giả. Các chương trình nghệ thuật bên lề cũng phong phú, hấp dẫn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với gần 1 triệu lượt xem và hơn 31.000 lượt tương tác. 

Trong vòng 45 ngày, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 1,88 triệu lượt khách (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt khoảng 5.600 tỉ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ năm trước). 

Đà Nẵng khẳng định thương hiệu 'thành phố sự kiện' qua DIFF và DANAFF- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức DIFF 2025

ẢNH: HUY ĐẠT

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 3 cũng tiếp tục khẳng định uy tín, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn. Có 106 bộ phim được tuyển chọn, tăng 43 phim so với kỳ trước, trong đó nhiều tác phẩm từng đoạt giải thưởng quốc tế hoặc công chiếu lần đầu. 

Tổng cộng 184 buổi chiếu được tổ chức tại các cụm rạp, phát hành hơn 27.000 vé miễn phí, trở thành ngày hội điện ảnh, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ nghề nghiệp giữa các nhà làm phim, diễn viên, đạo diễn trong và ngoài nước. 

DANAFF lần thứ 3 cũng được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Busan, Cannes và lan tỏa mạnh mẽ trong nước. Đội ngũ 150 tình nguyện viên trẻ, năng động, có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ để lại ấn tượng đẹp. 

Tại lễ tổng kết, UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen cho 22 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức DIFF 2025 và 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức DANAFF lần thứ 3. 

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định DIFF và DANAFF đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ văn hóa – du lịch trong nước và khu vực. Đây là những hoạt động quan trọng trong lộ trình xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm, có sức cạnh tranh trong khu vực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đà Nẵng khẳng định thương hiệu 'thành phố sự kiện' qua DIFF và DANAFF- Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định DIFF và DANAFF đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố

ẢNH: HUY ĐẠT

Sự kiện nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Thành ủy Đà Nẵng cùng sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương... 

TP.Đà Nẵng cũng sẽ sớm chuẩn bị cho DIFF 2026, DANAFF lần thứ 4 và không ngừng nâng cao chất lượng, quy mô để tiếp tục khẳng định thương hiệu “thành phố sự kiện”.

