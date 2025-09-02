Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cựu TNXP xem lễ Quốc khánh 2.9 qua màn hình: 'Thêm trân trọng giá trị hòa bình'

Huy Đạt
Huy Đạt
02/09/2025 12:35 GMT+7

Trong tiếng vỗ tay và sắc cờ đỏ tung bay, trong số những người dân TP.Đà Nẵng rưng rưng theo dõi lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 qua màn hình, một nữ cựu TNXP chia sẻ cảm xúc trân trọng giá trị tự do, hòa bình...

Sáng 2.9, tại Công viên Nam Dương, Đảng ủy P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

- Ảnh 1.

Người dân TP.Đà Nẵng lắng nghe diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khuôn viên công viên, một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt, truyền tải trọn vẹn hình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành tiến qua Quảng trường Ba Đình

- Ảnh 2.

Không khí thiêng liêng, trang trọng ở Công viên Nam Dương khi hàng trăm người dân cùng hòa nhịp hướng về Quảng trường Ba Đình

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 3.

Trong giây phút chào cờ thiêng liêng, từng ánh mắt người dân TP.Đà Nẵng ánh lên niềm tự hào dân tộc

ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiều gia đình đưa con nhỏ, các cháu cùng ông bà đến địa điểm xem diễu binh tập trung từ sớm, chăm chú theo dõi từng khung hình truyền hình. 

Lực lượng đoàn viên, thanh niên P.Hải Châu cũng có mặt đông đảo, góp sức trẻ, tạo nên bầu không khí đặc biệt ngày Quốc khánh 2.9.

- Ảnh 4.

Người dân Đà Nẵng xúc động vẫy cờ đỏ sao vàng khi dõi theo lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Công viên Nam Dương

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 5.

Cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ không gian lễ Quốc khánh 2.9 tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Tự hào và biết ơn 

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy P.Hải Châu, chia sẻ: “Không khí hân hoan, phấn khởi hôm nay cũng là niềm tự hào lớn lao của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân P.Hải Châu. Việc tổ chức cho bà con cùng xem trực tiếp lễ diễu binh không chỉ là hoạt động ý nghĩa mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời hun đúc thêm khối đoàn kết để xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh". 

- Ảnh 6.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy P.Hải Châu (bên trái), cùng người dân hướng mắt về màn hình ghi cảnh lá cờ Tổ quốc tung bay tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đám đông chăm chú dõi theo bước chân đoàn diễu binh và diễu hành, bà Đỗ Thị An, cựu TNXP, xúc động tâm sự bà đã trải qua những ngày tháng mưa bom bão đạn để giành lấy hòa bình. Hôm nay, được chứng kiến hình ảnh diễu binh hùng tráng, lòng bà lại dâng trào bao cảm xúc. 

"Đây là dịp để các thế hệ ôn lại thành quả cách mạng, đặc biệt là để con cháu, đoàn viên thanh niên thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Độc lập, tự do hôm nay càng thêm thiêng liêng", bà An xúc động.

- Ảnh 7.

Cựu TNXP Đỗ Thị An (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội, người dân theo dõi buổi lễ diễu binh, diễu hành

ẢNH: HUY ĐẠT

Buổi xem trực tiếp đã mang đến cho người dân P.Hải Châu một sáng Quốc khánh 2.9 khó quên và tạo nên sự gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hình thức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống mà địa phương duy trì thường xuyên.

- Ảnh 8.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng khơi dậy ký ức lịch sử và niềm tự hào trong lòng người dân TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 9.

Đoàn viên, thanh niên P.Hải Châu mang sức trẻ hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó, các phường cũ (trước khi sáp nhập thành P.Hải Châu) cũng từng tổ chức hoạt động tương tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để nhân dân có dịp cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.


