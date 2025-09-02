Cựu TNXP xem lễ Quốc khánh 2.9 qua màn hình: 'Thêm trân trọng giá trị hòa bình'

Sáng 2.9, tại Công viên Nam Dương, Đảng ủy P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khuôn viên công viên, một màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt, truyền tải trọn vẹn hình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành tiến qua Quảng trường Ba Đình.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ, các cháu cùng ông bà đến địa điểm xem diễu binh tập trung từ sớm, chăm chú theo dõi từng khung hình truyền hình.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên P.Hải Châu cũng có mặt đông đảo, góp sức trẻ, tạo nên bầu không khí đặc biệt ngày Quốc khánh 2.9.
Tự hào và biết ơn
Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy P.Hải Châu, chia sẻ: “Không khí hân hoan, phấn khởi hôm nay cũng là niềm tự hào lớn lao của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân P.Hải Châu. Việc tổ chức cho bà con cùng xem trực tiếp lễ diễu binh không chỉ là hoạt động ý nghĩa mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời hun đúc thêm khối đoàn kết để xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh".
Trong đám đông chăm chú dõi theo bước chân đoàn diễu binh và diễu hành, bà Đỗ Thị An, cựu TNXP, xúc động tâm sự bà đã trải qua những ngày tháng mưa bom bão đạn để giành lấy hòa bình. Hôm nay, được chứng kiến hình ảnh diễu binh hùng tráng, lòng bà lại dâng trào bao cảm xúc.
"Đây là dịp để các thế hệ ôn lại thành quả cách mạng, đặc biệt là để con cháu, đoàn viên thanh niên thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Độc lập, tự do hôm nay càng thêm thiêng liêng", bà An xúc động.
Buổi xem trực tiếp đã mang đến cho người dân P.Hải Châu một sáng Quốc khánh 2.9 khó quên và tạo nên sự gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hình thức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống mà địa phương duy trì thường xuyên.
Trước đó, các phường cũ (trước khi sáp nhập thành P.Hải Châu) cũng từng tổ chức hoạt động tương tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để nhân dân có dịp cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.
