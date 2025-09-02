Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Chàng trai vẽ chân dung chiến sĩ công an làm nhiệm vụ A80: Cái kết dễ thương

Dương Lan
Dương Lan
02/09/2025 06:00 GMT+7

Câu chuyện chàng trai trẻ vẽ tranh chân dung tặng một chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ A80 nhận nhiều lượt 'thả tim'. Việc bày tỏ niềm vui khi nhận món quà của anh công an cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ A80, một chiến sĩ công an được chàng trai 17 tuổi Nguyễn Trung Minh Đức (quê ở Nghệ An, đang học ở Hà Nội) vẽ tặng bức tranh chân dung cùng lời chúc dễ thương: "Tặng đồng chí. Chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ". Nhận món quà dễ thương, anh công an đóng khung và đem đi khoe với mọi người.

Chàng trai vẽ chân dung anh công an làm nhiệm vụ A80: Cái kết dễ thương - Ảnh 1.

Minh Đức vẽ tranh chân dung chiến sĩ công an làm nhiệm vụ A80

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Minh Đức cho hay ngày 27.8 đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Tranh thủ thời gian rảnh lúc chờ đợi, cậu có mượn được giấy và bút nên nảy ra ý tưởng vẽ tranh chân dung tặng đồng chí công an. Chỉ mất khoảng một giờ để hoàn thành, nhưng suốt quá trình vẽ, Đức không tránh khỏi áp lực khi có nhiều người đứng xung quanh dõi theo từng nét bút. Cuối cùng bức tranh hoàn thiện và nhận được sự hưởng ứng của mọi người.

Chàng trai vẽ chân dung anh công an làm nhiệm vụ A80: Cái kết dễ thương - Ảnh 2.

Bức tranh chân dung nhận nhiều lượt "thả tim"

ẢNH: NVCC

"Mình đem tặng bức tranh cho đồng chí công an và nói: 'Cháu cố gắng nhưng chắc chỉ vẽ được giống khoảng 70%, mong chú sẽ thích'. Mình thấy chú rất vui, còn khen mình vẽ rất giống. Điều tình cờ nữa là đối diện chỗ mình ngồi có cửa hàng bán khung tranh nên chú ấy mang qua đóng khung và khoe với mọi người. Mình rất hạnh phúc khi lan tỏa được tinh thần yêu nước, đặc biệt trong dịp Quốc khánh này", chàng trai chia sẻ.

Vào dịp lễ 2.9 năm ngoái, Minh Đức cũng vẽ tranh về bản đồ và quốc kỳ Việt Nam trên mái nhà và cũng được mọi người yêu mến, chia sẻ nhiệt tình. Bức tranh được chàng trai trẻ hoàn thành trong khoảng 1 tuần. Mỗi ngày, cậu dành 2 tiếng vào buổi sáng hoặc buổi tối bởi ngồi trên mái tôn vào ban ngày rất nóng.

Chàng trai vẽ chân dung anh công an làm nhiệm vụ A80: Cái kết dễ thương - Ảnh 3.

Minh Đức dự định sẽ đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

ẢNH: NVCC

"Dù khá nóng và mệt nhưng mình rất mừng vì có thể chia sẻ niềm tự hào dân tộc đến với mọi người", Minh Đức nói.

Năm 2022, chàng trai tham gia chương trình Siêu tài năng nhí và có cơ hội thể hiện niềm đam mê vẽ của bản thân. Chàng trai thích vẽ từ khi còn bé và duy trì sở thích đến hiện tại. Vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới, Minh Đức dự định đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Từ khoảnh khắc nhỏ giữa đời thường, câu chuyện chàng trai trẻ gửi gắm tình cảm qua bức vẽ chân dung anh công an trở thành nguồn cảm hứng trên mạng xã hội. Điều này góp phần gắn kết cộng đồng và khơi gợi lòng biết ơn dành cho những người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.

Hai chàng trai Việt cứu sống 2 bé người Nhật giữa sóng dữ: Câu chuyện khiến đồng hương tự hào

Hai chàng trai Việt cứu sống 2 bé người Nhật giữa sóng dữ: Câu chuyện khiến đồng hương tự hào

Câu chuyện 2 chàng trai Việt cứu sống 2 em bé người Nhật gặp nạn trên biển đang lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người Việt tự hào. Người trong cuộc chia sẻ gì?

