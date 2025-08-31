Chiến sĩ khối đứng CSGT nén nỗi đau mất mẹ ở lại hoàn thành nhiệm vụ A80

Ngày 31.8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02) Bộ Công an do thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó tư lệnh K02, làm trưởng đoàn đã đến viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (thuộc K02).



Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cùng đoàn thắp hương, viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân ẢNH: N.H

Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối đứng CSGT trong đội hình diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Mẹ của Nhân là bà Trần Ngọc Thảo, qua đời ngày 29.8 tại quê nhà ở xã Vĩnh Trạch (Bạc Liêu).

Vì đang thực hiện nhiệm vụ, Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ để hoàn thành lễ kỷ niệm A80.

Tại lễ viếng, thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt lãnh đạo K02 chia sẻ mất mát, gửi lời chia buồn đối với gia đình, đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Nhân khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm A80.

Chỉ huy khối động viên Nhân vượt qua nỗi đau, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ẢNH: N.H

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình chăm lo hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo, để Nhân an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo K02 và các đơn vị trực thuộc, ông Giang Minh Hậu, bố của binh nhất Giang Trí Nhân, cho biết khi hay tin mẹ qua đời, Nhân có gọi điện về hỏi thăm, động viên bố và xin phép gia đình được ở lại thực hiện xong nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm A80, sau đó sẽ về thắp hương trước vong linh mẹ.

Ông Hậu cho hay, bản thân và gia đình ủng hộ quyết định của con trai và động viên con nén đau thương, biến nó thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.