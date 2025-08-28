Bộ Công an kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ra đầu thú

Chiều 28.8, Bộ Công an cho biết, C03 đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty cao su Đồng Nai, Công ty cao su Bà Rịa; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan.

Bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ẢNH: CACC

Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Bộ Công an, trước khi bỏ trốn, bà Lan ở số 23 đường số 20 (khu phố 2, P.An Khánh, TP.HCM).

C03 yêu cầu bà Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bà Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cho hay, nếu phát hiện bị can Đào Thị Hương Lan đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.

Người dân cũng có thể liên hệ điều tra viên Lê Minh Tuấn theo số điện thoại 0978100909 để cung cấp thông tin.