Hai chàng trai Việt cứu sống 2 bé người Nhật giữa sóng dữ: Câu chuyện khiến đồng hương tự hào

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện hai chàng trai Việt cứu sống 2 em bé người Nhật Bản tại bờ biển Gotenba thuộc tỉnh Mie (Nhật Bản) chiều 11.8.



Bình tĩnh đổi cách cứu hộ

Vụ việc khiến nhiều người thót tim khi 2 em bé người Nhật Bản (một bé trai, một bé gái) đang ngồi phao, chơi gần khu vui chơi ven biển bất ngờ bị sóng và gió mạnh cuốn ra xa cách bờ biển gần 100 m và trôi dọc theo bờ gần 700 m.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề khi thủy triều rút nhanh và phao có thể lật bất cứ lúc nào, 2 thanh niên Việt Nam là anh Phạm Quốc Đạt (27 tuổi) và anh Tống Mạnh Tuấn (30 tuổi) lập tức lao xuống biển ứng cứu.

Hai chàng trai người Việt cứu 2 bé người Nhật khỏi nguy hiểm ẢNH: NVCC

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... lốp xe đạp

Chia sẻ với Thanh Niên mới đây, anh Đạt kể hôm đó khi đang chơi ở biển, anh và nhóm bạn nhận ra bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa và dường như có 2 bé nhỏ đang ngồi trên phao bị sóng cuốn ra xa.

"Ngay lúc đó, mình và anh Tuấn không suy nghĩ nhiều, cố gắng bơi ra để đưa 2 bé vào bờ. Thời điểm đó có gió lớn, sóng rất to và thủy triều đang xuống nhanh, 2 anh em tiếp cận lần đầu không thành nên buộc phải quay lại bờ và thay đổi cách cứu hộ", chàng trai Việt kể lại.

Sau đó, họ chạy bộ dọc bờ biển và khi đến vị trí trên bờ gần ngang với vị trí phao của 2 em bé ngoài xa, liền dùng chiếc phao làm từ lốp xe đạp và lao xuống biển để đón đầu. May mắn, anh Đạt kinh doanh xe đạp nên "chiếc phao đặt biệt" này có sẵn và anh biết cách sử dụng.

Anh Đạt (bên trái) cùng anh Tuấn bản lĩnh cứu 2 bé ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Trong lần này, anh Tuấn và anh Đạt đã tiếp cận được 2 bé. Họ liền trấn an, các bé biết mình được giúp nên cũng bình tĩnh hơn. Sau hơn 30 phút vật lộn với sóng biển, anh Tuấn và anh Đạt đã đưa được 2 bé vào bờ an toàn trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình và người chứng kiến.

Người Việt ở Nhật "thơm lây"

"Thời điểm bơi ra để cứu các bé, mình không nghĩ gì nhiều đâu. Mình chỉ thấy 2 bé đang gặp nguy hiểm, mình chỉ nghĩ sẽ cố gắng cứu. Lúc đó, mình chỉ sợ hai bé bị làm sao thôi nên cố gắng tiếp cận càng nhanh càng tốt", anh Đạt bày tỏ.

Về phía anh Tuấn, sau khi bất ngờ được nhiều người biết tới với cơn "mưa lời khen" từ mạng xã hội, anh cười nói cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn, vẫn đi làm như thường nhật. Với anh, đây là kỷ niệm khó quên khi lần đầu tiên cứu người ở dưới nước, trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Nhóm anh Đạt vui chơi và tham quan ở bờ biển Gotenba ẢNH: NVCC

Anh Đạt quê ở Vũng Tàu cũ (TP.HCM), sống và làm việc ở Nhật Bản 6 năm nay. Hiện anh đang kinh doanh xe đạp và quán cà phê, ổn định với cuộc sống ở đây. Trong khi đó, anh Tuấn quê ở Gia Lai, cũng sống và làm việc ở Nhật nhiều năm nay.

Chia sẻ với Thanh Niên sáng 14.8, anh Phương Linh là người chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó, nói rằng là một người Việt ở Nhật, anh vô cùng xúc động và tự hào về hành động của 2 chàng trai tốt bụng.

"Giữa nơi đất khách, những người bạn của mình đã không ngần ngại xả thân, bất chấp sóng to gió lớn để cứu 2 em nhỏ người Nhật. Đó không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn là minh chứng cho tình người, cho hình ảnh đẹp của người Việt Nam mình, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính", anh bày tỏ.

Anh Phương Linh tin rằng, những việc làm như thế này sẽ góp phần gắn kết tình cảm giữa người Việt và người Nhật.