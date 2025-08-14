Nhật Bản cân nhắc bán tàu khu trục loại biên cho Đông Nam Á

Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng xuất khẩu tàu chiến lớp Abukuma cho Philippines theo sau cuộc họp ở Singapore hồi tháng 6 ảnh: Văn phòng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản

Hãng Kyodo News hôm 13.6 dẫn các nguồn tin chính phủ tiết lộ Nhật Bản đang nghiên cứu mức độ khả thi của việc chuyển giao những tàu chiến thuộc lớp Abukuma cho Philippines.

Khả năng trên đang được thẩm định sau khi vấn đề xuất khẩu tàu khu trục được thảo luận tại cuộc gặp giữa cấp bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra hồi tháng 6 ở Singapore.

Theo các nguồn tin, một số cái tên khác trong danh sách được xem xét chuyển giao là Indonesia và Việt Nam.

Do các quy định theo Hiến pháp Nhật Bản, chính quyền Tokyo cần đảm bảo duy trì những nguyên tắc cụ thể trong việc chuyển giao thiết bị và xuất khẩu công nghệ quốc phòng, theo đó hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương.

Tuy nhiên, đến năm 2024, Nhật Bản đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt trên và tiến tới cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương trong trường hợp chúng được phát triển hoặc sản xuất chung với những nước khác.

Nhật Bản - ‘đại gia’ xuất khẩu vũ khí đang trỗi dậy

Đây là động thái nhằm mở đường cho việc bán các máy bay chiến đấu thế hệ mới đang được phát triển với Anh và Ý.

Nếu đề án xuất khẩu tàu khu trục được triển khai, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch phân loại các tàu khu trục trên thành nhóm "hợp tác chế tạo", thông qua việc điều chỉnh những thông số kỹ thuật. Dù vậy, hành động điều chỉnh theo hướng đó có thể làm dấy lên tranh cãi, theo các nguồn thạo tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tổng cộng có 6 tàu khu trục lớp Abukuma được đưa vào biên chế trong giai đoạn 1989–1993. Đến nay, toàn bộ số tàu này đều nằm trong kế hoạch loại biên để thay thế bằng các tàu thế hệ mới với nhân sự ít hơn, nhằm ứng phó tình trạng Lực lượng Phòng vệ lâu nay lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Trong Chương trình Tăng cường Quốc phòng năm 2022, Tokyo đã đề cập đến việc "loại biên sớm các tàu đã phục vụ trong nhiều năm và đối mặt những hạn chế khi cần nâng cấp", đồng thời cân nhắc xuất khẩu chúng cho những nước "đồng quan điểm".